„Nagyon kritikus a helyzet”: leépítés jöhet Európa legnagyobb autógyártójánál

A Volkswagen vezetői az IG Metall nevű német ipari szakszervezet képviselőivel találkoztak hétfőn. A ZDF szerint ezen a megbeszélésen Thomas Schäfer márkaigazgató úgy fogalmazott:

Nagyon kritikus a helyzet.

„Sok piacon nagyon erős nyomás alatt vagyunk. A beérkező megrendeléseink – különösen az elektromos autókra vonatkozóan – elmaradnak az ambiciózus várakozásainktól. Meg kell oldanunk a kritikus kérdéseket, beleértve a személyzeti kérdéseket is” – mondta Schäfer, utalva ezzel arra, hogy a leépítés sincs kizárva a vállalatnál.

Hozzátette azt is, véleménye szerint a cég a mostani struktúrával, gyártási folyamataival és magas költségeivel együtt a Volkswagen „többé nem versenyképes márkaként”, és „jelentős megszorítások” kellenek ahhoz, hogy a cég működőképes tudjon maradni.

Ennyivel kellene csökkenteni a költségeket

A ZDF szerint Gunnar Kilian, a VW személyzeti igazgatója a lehetséges elbocsátásokkal kapcsolatban közölte, egyelőre nincs konkrét leépítési cél, de „a demográfiai görbét” ki kell használni – vagyis a nyugdíjba menő munkavállalók helyére nem biztos, hogy felvesznek utánpótlást. A cég szerint sok dolgozójuk távozik a kora miatt a következő években, és ezt ki kell használniuk.

Igen, egész konkrétan úgy gondolom, hogy sok helyen kevesebb emberrel kell beérnünk

– mondta a személyzeti igazgató.

A vállalat emellett kitűzött egy költségcsökkentési célt is, ezzel összefüggésben már tárgyalásokat kezdtek a munkavállalók érdekképviselőivel is (így jött képbe az említett IG Metall is, amely a VW dolgozóinak érdekképviseletét látja el). E cél értelmében

2026-ig összesen tíz milliárd eurót kellene megspórolnia a vállalatnak, illetve a cég eladások utáni profitrátáját 3,4-ről 6,5 százalékra kellene növelni.

A ZDF azt is megjegyezte, hogy a Volkswagen elsősorban az emelkedő nyersanyag- és energiaárak, a félvezetők hiánya és az ellátási láncban a koronavírus-járvány miatt jelentkező problémák, valamint a 2015-ben kitört dízelbotrány következményei miatt kerülhetett nehéz anyagi helyzetbe. Emellett a VW vezetői számára az sem jó jel, hogy a legfontosabb piacukon, Kínában elkezdett visszaesni az eladásaik száma.

(Borítókép: VW-gyár Németországban 2020. szeptember 18-án. Fotó: Jens Schlueter / Getty Images Hungary)