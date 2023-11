Gulyás Gergely: Nyugodtan tépjék össze a levelet, és dobják ki

Meghosszabbítja a kamatstopot és továbbra is várja az uniós pénzeket a kormány – mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter emellett Ukrajna uniós, valamint Svédország NATO-csatlakozására is kitért, ahogy a konkrét válaszadás elől is kitért a fővárosi választási törvény lehetséges módosítása kapcsán. Összefoglaló.

Gulyás Gergely 12 órás kormányülést követően állt ki a sajtó elé. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón ismertette, a két legfőbb téma az uniós költségvetés módosítása, illetve Ukrajna uniós csatlakozása volt.

Az elsővel kapcsolatban a miniszter úgy tolmácsolta a kormány álláspontját, hogy a költségvetés-módosítás „kifejezetten előkészítetlen, nincs világos indoklása annak, hogy miért szükséges, milyen hatásokkal jár ez, mi történik, ha nem módosítják”. Súlyos mulasztásnak minősítette, hogy az EU úgy akarja módosítani a hatályos költségvetést, hogy azt nem hajtják végre, a kifizetések hiányára Magyarország és Lengyelország mellett más tagállamok is panaszkodhatnak.

A Magyarországnak járó uniós támogatásokkal kapcsolatban kijelentette, nem hisznek az ígéretekben, a folyósítást várják.

A miniszter Ukrajna EU-csatlakozásáról elmondta, van egy előkészítő anyag, de azt még az Európai Bizottság sem állítja, hogy Ukrajna megfelel a kritériumoknak. Gulyás Gergely világossá tette,

semmilyen hatástanulmány, szakértői vélemény nem áll rendelkezésre, ami kiszámolná, hogy Ukrajna csatlakozása mit jelentene az EU-nak, a költségvetésnek, a mezőgazdasági pénzeknek, a kohéziós alapnak.

A kormány álláspontja szerint a nyugat-balkáni országok előrébb tartanak a csatlakozási kritériumok teljesítésében, még sincs annyi szó a felvételükről, mint Ukrajna esetében.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, ezek tükrében a magyar kormány egyik kérdésben sem tud hozzájárulni a közös döntéshez. Vétójoggal viszont senki nem él, ezt a szerződések nem ismerik, közös döntések születnek, amelyekhez minden tagállam beleegyezésére szükség van, ha van eltérő vélemény, akkor nem születik közös döntés. Hozzátette, az ukrajnai csatlakozást a nemzeti konzultáció kérdéskörébe is beépítették.

Marad a kamatstop

A tárcavezető a kormány azon döntését is közvetítette, mely szerint meghosszabbítják a kamatstopokat. Ennek értelmében a családoknak július 1-jéig, míg a kis- és középvállalkozásokat (kkv) számára április 1-jéig tovább védi a kamatstop intézménye.

A miniszter közlése szerint a kamatstopnak köszönhetően a kkv-k eddig 85 milliárd (vállalkozásonként 2,7 millió forint), míg a közel 300 ezer család 160 milliárd forintot spórolt meg (családonként 420 ezer forint).

A diákhitelesek számára szintén július 1-jéig él tovább a kamatstop.

Arra a kérdésre, hogy mi a teendő azok számára, akik már kézhez kapták azt a tájékoztató levelet, mely szerint január 1-jétől már nem él a kamatstop, Gulyás Gerely úgy válaszolt: „nyugodtan tépjék össze és dobják ki”.

70 milliárdos pályázat indul

„A zöldenergia a magyar gazdaság jövője” – jelentett ki Gulyás Gergely, aki ennek fényében bejelentette, hogy a kormány 70 milliárd forintos keret mellett hirdet napelemek telepítésére, illetve az azáltal megtermelt energia tárolására. Erre azért van szükség, mert a zöldenergiánál – például a nap-, vagy a szélenergiánál – a termelés, illetve a fogyasztás időszaka sok esetben nem esik egyben, így a megtermelt, de még fel nem használt energiát tárolni kell. A pályázat magánszemélyek mellett vállalkozások számára is nyitott, a szükséges forrásokat költségvetési pénzből teremtik elő, illetve – amennyiben érkezik – a helyreállítási alapból származó uniós támogatásból.

A vállalkozások 2024. február 5-ig pályázhatnak, a beruházást 2026. április 30-ig kell befejezni, rendszerhasználati díjkedvezmény is társul hozzá, a tárolók mentesülnek a visszatáplálás és a fogyasztás tekintetében is a rendszerhasználati díj átvételi díjtételének a megfizetése alól 2026-ig.

Növeljük a zöldenergia arányát a magyar energiamixben, nemcsak a kibocsátás-csökkentés miatt, de a szén-dioxid-kvóta okán is, amit értékesíteni lehet, ezáltal bevételi forrást is jelenthet

– jelezte a tárcavezető.

Választási törvény, szuverenitásvédelmi törvény

Gulyás Gergely a parlament által tárgyalt szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban kijelentette: „ha valaki külföldi érdekeket szolgál ki, akkor utána nem fog támogatni egy olyan hivatalt, ami a magyar közélet tisztaságát szolgálja, ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Azzal kapcsolatban, hogy a Momentum uniós kötelezettszegési eljárás megindításáról beszélt a törvény kapcsán, úgy reagált: „kötelezettszegési eljárásról téves gondolkodás beszélni az ellenzék részéről, amíg el sem fogadták a törvényt, ha elfogadták, akkor annak megvannak a szabályai, hogy hova lehet fordulni felülvizsgálatra”.

Gulyás Gergely kitérő választ adott a fővárosi választási törvény lehetséges módosítását firtató kérdésre. Várja, hogy a Fidesz-frakció döntsön az ügyben, ő ennek megfelelően fog szavazni a javaslatról. A miniszter szerint mindkét választási rendszer demokratikus, a mostani vita sajátossága inkább az, hogy, akik mindig a listás választás mellett érveltek, most az ellen kezdtek érvelni. Emlékezhetünk: októberben a Fidesz még azt közölte, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalása alapján a választástól számított egy éven belül nem lehet módosítani a választási szabályokon. A Mi Hazánk ez irányú javaslata azonban most mégis a parlament előtt van. Megkérdezték Gulyás Gergelyt, hogy mi változott október óta, a miniszter kijelentette, hogy most november vége van, „ezt biztos egy komoly változás”.

Terítékre került a Svédország NATO-csatlakozása körül kérdéskör is. Gulyás Gergely kifejtette: a kormány továbbra is támogatja a svéd csatlakozást, de sok olyan ok van, amelyek miatt joggal merültek fel aggályok a frakcióban, ezeket tisztázni kell, amikor pedig megvan a szükséges szavazatszám, akkor érdemes szavazni. Arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy Magyarország utolsó lesz-e a ratifikációs sorban.

Egyre nyúló várólisták, és adósságok: lépni kell

A tárcavezető a tisztiorvosi szolgálatra hivatkozva azt mondta: a Távol-Keleten felbukkant járvány kapcsán egyelőre nem kell újabb pandémiával számolni, de igyekezett nyugtatni, hogy a tisztiorvosi szolgálat folyamatosan monitorozza a helyzetet, szükség esetén pedig intézkednek, és tájékoztatják a lakosságot. Az Index kérdésére elmondta:

a Népegészségügyi Központ igyekszik a legpontosabb részleteket megtudni. Jelenleg úgy tudni, hogy elsősorban a 14 év alattiakat érinti a tüdőgyulladás-szerű megbetegedés, de nem olyan veszélyességű vírus, mint a Covid, és nem is terjed olyan gyorsan.

A Qualitas Gimnáziumról is szó esett. Gulyás Gergely kérdésre elmondta: szélhámosságról van szó, amelyhez a kormánynak nincs köze, mert a gimnázium magánintézmény. Az iskola olyan épületben van, amelyre tartozást halmozott fel a tulajdonos. Az állam próbál segíteni mindenkinek, arról tájékoztatott, hogy az összes tanköteles diáknak ajánlottak már olyan közeli intézményt, ahol volt szabad hely. „Ha valaki nem állami vagy egyházi intézménybe járatja a gyerekét, körültekintően kell eljárni” – figyelmeztetett a miniszter.

Aki arról is beszámolt, hogy program készül a kórházi várólisták lerövidítésére. Elmondta, hogy Magyarországon a várólisták nagy része lényegesebben rövidebb, mint Nyugat-Európa országaiban, noha a miniszter tudja, hogy ez nem megnyugtató válasz a várakozóknak, ezért a Belügyminisztérium ki fog dolgozni egy programot arra, hogy hogyan lehet a listákat lerövidíteni. „Bízom benne, hogy ez eredményes lesz” – jelentette ki a miniszter.

A várólisták mellett a kórházak 90 milliárd forintos adósságállománya is szóba került. A kabinet álláspontja szerint

alapos feltárást igényel, hogy a kórházak – magasabb egészségügyi finanszírozás mellett – miért halmoztak fel nagyobb adósságokat az elmúlt években.

Ugyanakkor a kormány ki fogja egyenlíteni a kórházi számlákat – erősítette meg a kancelláriaminiszter.

Ahogy a tankerületek is halmozzák az adósságot, amelynek okait a miniszter szerint szintén fel kell göngyölíteni. A tankerületek szeptemberi 1,3 milliárd forint adósságállomány októberre 1,6 milliárd forintra nőtt. Gulyás Gergely elmondta: várják a Belügyminisztérium tájékoztatást, ezt követően születik döntés az ügyben.

Vendégmunkástörvény, „mini-Dubaj”, fideszes főpolgármester

Gulyás Gergely az Index kérdésére részleteket árult el vendégmunkástörvénnyel kapcsolatban. A jogszabály értelmében értelmében először magyar munkavállalókat kell keresni az adott pozícióra. Ennek menete, hogy először a cégnek be kell jelentenie a kormányhivatalnál, hogy milyen feladatra keres munkavállalót, és előbb azt kell megnézni, hogy van-e rá magyar munkavállaló. Amennyiben van, őt kell előnyben részesíteni.

Épp a vendégmunkások kapcsán áll a bál a makói Continental gumigyárnál, a hírek szerint ugyanis az elbocsátások a magyar munkavállalókat érinti, miközben a vendégmunkásokat megtartja a vállalat mondván, az ő bérük kigazdálkodhatóbb számára. Gulyás Gergely szerint

amennyiben az ilyen esetek tömeges jelenséggé válnak, akkor azt a munkafelügyeletnek meg kell vizsgálnia. Akár állami fellépés is lehet a vége, felügyeleti bírság kiszabásáról, más szankciókról, illetve jogszabály-módosításról is szó lehet.

Szintén az Index pedzegette, mi az oka annak, hogy a kormánypártok még mindig nem mutatták be főpolgármester-jelöltjüket. Gulyás Gergely szerint a válasz egyszerű: a párt elnöksége még nem hozott végleges döntést.

Utazhatnak-e ingyen a 14 éven aluliak? – Lázár János közlekedési miniszter javaslata is téma volt a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint általánosságban minden családbarát javaslatot jó szívvel fogad a kormány, ám ez az előterjesztés egyelőre nem szerepelt a napirenden.

„Mini-Dubajról”, reptérvásárlás, otthonteremtési program

Gulyás Gergely a „mini-Dubajra” vonatkozó kérdésre leszögezte, olyan beruházásokat támogat, amelyek hasznosak Budapestnek. Ebben konzultációra van szükség a fővárossal, az ott élőkkel és a kerületekkel is, de nincs kőbe vésve, hogy a program megvalósul.

A Budapest Airport akár még idén visszakerülhet állami tulajdonba. Gulyás Gergely ugyanis kifejezte abbéli reményét, hogy az ügylet heteken belül lezárul. „A szükséges forrás rendelkezésre áll, reméljük, hogy heteken belül a teljes ügylet lezárható. Ha erre sor kerül, minden fontos adat nyilvános lesz” – erősítette meg.

Az Index korábban iparági forrásokra hivatkozva megírta, hogy készül egy otthonfelújítási program, amit a Gazdaságfejlesztési Minisztérium is elismert lapunk megkeresésére. Ezúttal a kormányinfón érdeklődtünk arról, hol tart a projekt. Gulyás Gergely úgy válaszolt: egyelőre nincs döntés arról, hogy az otthonfelújításra külön, célzott programot indítsanak.

Végezetül pedig elmondta hamarosan Orbán Viktor részvételével rendeznek kormányinfót, ám arra, hogy a miniszterelnök mikor áll ki a sajtó elé úgy válaszolt: a miniszterelnök évente egyszer tart ilyet, újabb kérdésre megerősítette, hogy „valamikor lesz”.

(Borítókép: Gulyás Gergely 2023. november 30-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)