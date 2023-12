A fel nem ébredő erő: egyelőre gyenge eresztés a kamatplafon

Az Index is beszámolt arról korábban, hogy a kormány egyezséget kötött a Bankszövetséggel, aminek értelmében 2023. október 9-től a vállalkozásoknak maximum 12 százalékos kamaton nyújt forgóeszközhitelt, míg lakossági oldalon a jelzáloghitelek esetében maximum 8,5 százalékos teljes hiteldíjmutató (THM) mellett biztosít hitelt a lakást vásárolni, építeni vagy felújítani akaró ügyfelek számára.

A lépéssel a haldokló lakáshitelpiacot szerették volna feléleszteni, ami aztán kicsit megtolja az egyébként meglehetősen gyengén teljesítő gazdaságot is, benne az ingatlanpiaccal. Azonban – ahogy az adatokból kiderül – kevés sikerrel, mutat rá az Index számára eljuttatott elemzésében a Balla Ingatlan.

Az ingatlanközvetítők egyöntetűen a hitelezés befagyását nevezték meg korábban az ingatlanpiac elmúlt évben tapasztalt gyengélkedésének fő okaként. Hasonlóan látta a helyzetet a Magyar Nemzeti Bank is. Az MNB szerint elsősorban a hitelre vásárló vevők hiánya miatt lehetett az idei év második negyedévének végére több mint 30 százalékos szűküléssel találkozni az ingatlanpiaci forgalomban, hiszen a lakáshitelezés közel 70 százalékkal zuhant egy év alatt.

Ugyanakkor az elmúlt hónapokban a lakáshitelek szempontjából kedvező folyamatok bontakoztak ki. Az év eleji, 10 százalék feletti THM-ekhez képest némi csökkenést lehetett tapasztalni, egyrészt a hosszabb futamidejű és kamatperiódusú lakáshitelek kamatára ható 10 éves kamatszintek – az úgynevezett BIRS – mérséklődése következett be, másrészt október 9-től megjelentek a kamatplafonos hitelek a bankok kínálatában.

A bankok kínálatában is ott vannak már a kamatplafonos hitelek, így ma már 7–8 százalék közötti kamattal találunk ajánlatokat. Úgy tűnik, hogy ezzel elhárult az egyik legkomolyabbnak látszó akadály az ingatlanpiac beindulása elől.

Vagy mégsem: hiszen a 7 százalékos kamat még nem az az 5 százalékos szint, melyhez korábban hozzászoktak a hazai ingatlanvásárlók, és amely miatt „boldog-boldogtalan” lakáshitelt vett fel, de még csak nem is az a 6 százalékos érték, melyet a szakemberek egy része – úgymond – vízválasztónak tart a hitelezés beindulása szempontjából – fejtette ki az ingatlaniroda.

Bár a mostani kamatok már mérsékeltebbek, mint amelyekkel néhány hónapja találkozhattunk, így akár indokolt is lehetne némi mozgás az ingatlanpiacon a hitelre vásárló vevők részéről, az ingatlanközvetítők azonban október 9. óta sem érzékelik, hogy a hiteles vevők ostromolnák az ingatlanpiacon.

A Balla Ingatlan ingatlanközvetítői konszenzusa szerint egyértelmű trend rajzolódik ki. Hiába a csökkenő kamatok, az év vége felé közeledve egyre mérsékeltebb az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt.

Egyelőre nem csaptak le a lehetőségre az ügyfelek, inkább azt érezni, hogy továbbra is kivárnak, átgondolják még a terveiket. A csok változása miatt is sokan számolgatnak most, hogy inkább az eddigi csok vagy az új csok plusz éri meg számukra jobban, és akadnak, akik még megpróbálják kihasználni az eddig rendelkezésre álló lehetőséget. Ugyanakkor ez sem okoz számottevő mozgást az ingatlanpiacon