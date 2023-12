Olyat még nem láttunk, ami most történt a magyar gazdaságban

Történelmi csúcsra kapaszkodott szerdán a BUX, miután 58 510 pontig emelkedett az index árfolyama – világított rá lapunknak Rácz Balázs. Az MBH Bank részvénypiaci elemzője szerint a BUX a történelmi árfolyamszintek ellenére is alulértékelt, az elmúlt tíz év átlagos értékeltségi szintje alatt kereskednek az indexszel, tehát még erősödhet. A Bitcoin és a német tőzsde is rekordértékeket ért el. A hét első felében jórészt 379 és 381 között oldalazott a forint az euróval szemben, így továbbra is a 380-as kulcsszint körül billeg az árfolyam. A gáz és az olaj ára csökkent. Heti tőzsdei összefoglalónk.