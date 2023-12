Varga Mihály elárulta, kik nem támogatták az uniós források jóváhagyását

A magyar és lengyel RRP módosítását nem csupán a holland és a litván–észt–lett hármas nem támogatta, hanem a „gyávák koalíciója” sem: a finn–dán–svéd trió – írta legfrissebb bejegyzésében a pénzügyminiszter arról, hogy a napokban több lap is annak adott hírt, hogy voltak, akik tartózkodtak a szavazáson, amely a magyar uniós forrásokat érintette.

Megszavazta a pénzügyminiszterekből álló Európai Tanács, hogy Magyarország megkaphasson egy csaknem egymilliárd euró értékű uniós támogatást, azonban ez nem tetszett minden tagállamnak – adtuk hírül még pénteken.

Voltak, akik tartózkodtak a szavazáson, mert aggályosnak vélik a jogállamiság érvényesülését Magyarországon.

A Népszava információi szerint azonban a pénteki határozatot előkészítő testületi ülésen négy tagállam is a fenntartásait hangoztatta a magyar terv jóváhagyásával kapcsolatban.

Ennek ellenére a tagállami pénzügyminiszterekből álló Európai Tanács zöld utat adott annak a programnak, amely az eredeti helyreállítási tervet 4,6 milliárd euróval támogatja, és amelynek keretében Magyarország az orosz fosszilis üzemanyagokról való leválást segítő reformokat és beruházásokat valósít majd meg.

Varga Mihály: A cikk pontos, de nem teljes

Varga Mihály pénzügyminiszter az Index beszámolójára reagálva Facebook-posztjában kifejtette: „a cikk pontos, de nem teljes leírását adja a pénteki európai pénzügyminiszterek vitájának”.

A tárcavezető azt is hozzátette, a magyar és lengyel RRP módosítását ugyanis Hollandia mellett nem csupán a litván–észt–lett hármas nem támogatta, hanem az úgynevezett „gyávák koalíciója”, vagyis a finn–dán–svéd trió sem.

Ők általánosságban érveltek a szupermérföldkövek mellett, mellékesen említve lengyeleket, magyarokat

– tette hozzá Varga Mihály, aki azt is leszögezte, ezek az országok mindent megtesznek azért, hogy a nekünk és Lengyelországnak jogosan járó támogatásokat visszatartsák.

„Még a velünk kritikus Európai Bizottság is kitűnőre minősítette a magyar helyreállítási program módosítását, őket ez nem érdekelte. (A litván kolléga szerint még nem értek a magyar program vizsgálatának végére…) A kísérlet nem sikerült, a többség megértette és elfogadta a magyar program jelentőségét” – zárta bejegyzését Varga Mihály.

Az Európai Tanács döntése értelmében Magyarország előlegként megkaphat egy csaknem egymilliárd euró értékű uniós támogatást – derült ki pénteken. Ezzel az eredeti magyar helyreállítási terv 4,6 milliárd eurót kap pluszban, amiből 3,9 milliárd euró uniós hitel, de a fennmaradó összeg vissza nem térítendő támogatás.

Az Európai Bizottság múlt heti javaslata alapján nemcsak Magyarország, hanem 12 másik uniós tagország is módosított a helyreállítási terven. A tanácsi jóváhagyás azt jelenti, hogy a magyar kormány hamarosan és külön feltételek teljesítése nélkül hozzájuthat az előleghez,

AMI A HELYREÁLLÍTÁSI TERVRE SZÁNT ÖSSZEGEK 20 SZÁZALÉKA, VAGYIS 920 MILLIÓ EURÓ.

Ennek a pénznek a fele a következő év elején érkezik Brüsszelből, míg a fennmaradó összeg 2024 végén. Azonban a helyreállítási pénz nagyobb részét továbbra is zárolják.

A mostani határozathoz nem kellett minden tagország beleegyezése, csupán minősített többségre volt szükség, ami bőven megvolt, még úgy is, hogy Hollandia, Észtország, Lettország és Litvánia is tartózkodott a szavazásnál.

Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán számolt be a hírről, és azt is elárulta, hogy ezt a pénzt a RePowerEU-fejezet fejlesztéseire használhatják. A tárcavezető szerint ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország a zöldátállás nyertese legyen.

(Borítókép: Varga Mihály 2023. december 7-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)