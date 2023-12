Zárva tart karácsonykor a népszerű étteremlánc

Miután számos élelmiszer-üzletlánc bejelentette, hogy nem nyit ki december 24-én, most a McDonald’s is közölte, hogy zárva marad vasárnap.

„A dolgozók és családjaik érdekeit szem előtt tartva december 24-én reggel 6 órától zárva tartanak a hazai McDonald’s éttermek” – közölte a cég.

Hozzátették, a kezdeményezés nem új, hiszen a Progress Étteremhálózat Kft. által üzemeltetett éttermek többsége az elmúlt években is zárva tartott december 24-én, valamint jellemzően december 25-én is. Idén még szélesebb körben, a franchise-üzleteket is bevonva kapják meg a lehetőséget az éttermekben dolgozók, hogy szeretteik körében tölthessék az ünnepeket.

A cég közölte, hogy a

113 étterem közül csupán az Aréna Mallban és a MOM Parkban található éttermek jelentenek kivételt, mivel ott a bevásárlóközpont előírta a nyitvatartást.

„Vállalatunk számára kiemelten fontos, hogy kollégáink családtagjaik és szeretteik körében, nyugalomban tölthessék a karácsonyi ünnep időszakát. A korábbi évek során már a hazai McDonald’s éttermek többsége zárva tartott december 24-én, de az idei évben franchise-partnereinkkel közösen először sikerült azt megvalósítanunk rendszerszinten, hogy két egység kivételével minden éttermünk zárva lesz” – mondta Horváth Andrea, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. HR-igazgatója.

Zárva lesz több élelmiszer-üzletlánc is

Ahogy megírtuk, korábban több élelmiszer-üzletlánc is közölte, hogy zárva lesz december 24-én. A Penny és a Lidl valamennyi üzlete zárva lesz december 24-én, a Spar is zárva tartja a legtöbb saját üzletét (a bevásárlóközpontok kivételével), hasonlóan a Rossmann drogérialánchoz. Nem nyitnak ki a JYSK és a Diego lakberendezési üzletei sem. A megelőző napokban azonban a boltok jellemzően hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat.