Verseny a legjobbakért: ők azok, akiket tárt karokkal várnak az autógyárak

A Magyarország mellett elköteleződött három német prémiumautó-gyártó igyekszik bevonzani a minőségi munkaerőt, mind a fehér-, mind pedig a kékgallérosok körében. A debreceni BMW-gyárnál megnyíló pozíciók mellett szétnéztünk a győri Audi Hungaria és a kecskeméti Mercedes-Benz karrieroldalán is.

Több tucat álláslehetőség közül választhatnak aktuálisan azok, akik a debreceni BMW-gyárnál folytatnák karrierjüket. A BMW Manufacturing Kft. álláskereső platformján 82 nyitott pozíciót találtunk, amelyek közül 77 debreceni. A legutóbbiakat a karbantartás (termelési munkatárs), a folyamatos fejlesztés (minőségfejlesztési szakember, anyagelemzési specialista), illetve az összeszerelés (production steering coordinator) területén hirdették meg.

Soha nem látott verseny

A debreceni BMW-beruházás azt jelenti, hogy immár mindhárom német prémiumautó-gyártó elkötelezte magát Magyarország mellett. Korábban az Audi Hungariát 1993-ban alapították Győrben, míg a kecskeméti Mercedes-Benz üzem története 2008 óta íródik. A BMW Group aktuális hazai álláslehetőségeire azután pillantottunk rá, hogy egy múlt év novemberi, diákoknak rendezett járműipari nyílt napon Papp László debreceni polgármester úgy fogalmazott: a gazdaságfejlesztés alapja az oktatás, a versenyképes tudás biztosítása a fiataloknak, amiben korszakváltást jelentett a BMW megjelenése a városban. Az iparfejlesztés eredményeként felértékelődött a szakképzés Debrecenben: 2015-ben 7500 diák tanult a város szakképző intézményeiben, azóta ez a szám már meghaladja a 12 ezret.

Havi 50-100 új munkatárs

A BMW debreceni gyárával kötött megállapodás értelmében szeptemberben 100 diák kezdhette meg a tanulást a vállalat új képzési központjában, a számuk további 100-zal bővül évente. Johannes Trauth, a BMW Group Gyár Debrecen alelnöke azt közölte, hogy az új képzési központjukat az új és a már meglévő munkatársaik oktatása mellett egyfajta toborzóirodaként is használják. Akkor arról számolt be, hogy már több mint 3000-en dolgoznak a gyár építésén, a képzési központ után új szolgáltatóházat adnak át, egy éven belül pedig az első gépkocsi is legördül a debreceni gyártósorról. Johannes Trauth jelezte: havonta 50-100 új munkatárssal bővül a dolgozói létszám Debrecenben.

A toborzás dinamikáját jelzi, hogy tavaly januárban még csak arról tudtunk beszámolni, hogy bő 100 munkatárs van a fedélzeten, a múlt év első felében pedig 70 nyitott pozícióra csaknem 400 munkatársat kerestek. Az előzetes tervek arról szóltak, hogy az üzem 2025-ben kezdi meg a termelést a Neue Klasséval. Időközben azonban – 2022 novemberében – eldőlt, hogy az autógyár mellett akkumulátor-összeszerelő üzemet is létrehoz Debrecenben a BMW, így a beruházás összértéke előreláthatóan nem 400, hanem 800 milliárd forint lesz. Kérdéses azonban, a magas inflációs környezet mennyiben írja át a költségeket.

A kínaiakra is figyelni kell Kecskeméten

Ami a versenytársakat illeti, ránéztünk a Mercedes-Benz aktuálisan nyitott pozícióira is. A fizikai állások fülre kattintva azt látjuk, jelenleg nincs ajánlat, a „szellemi és termelésközeli állások” szempontjából viszont a lehetőségek városa Kecskemét. Most 25 pozíció nyitott, amelyek közül hat határozott idejű, illetve ott vannak még a gyakornoki lehetőségek.

A legújabb álláshirdetések között szemezgetve az látszik, hogy keresnek elektromos karbantartót a felületkezelő-, illetve a karosszériaüzem területén is.

Lássuk be, a Dél-Alföldön komoly kihívás lehet a kínai BYD autógyár szegedi megjelenése, a két brand „vadászterületében” ugyanis beszélhetünk átfedésről. Igaz, egy kis konkurenciaharctól aligha hátrál meg a stuttgarti központú autóipari konszern. Az igazgatótanács elnöke, Ola Källenius éppen az Index hasábjain jelentette be, hogy több milliárd eurós befektetést hajt végre kecskeméti üzemében a Mercedes-Benz, főszerepet adva az elektromos átállásban a magyarországi telephelynek. Lapunkkal ismertette, hogy a hajtásláncok arányának változásával akkumulátorbeszerelő üzemet létesítenek a gyár területén, a közeli jövőben pedig a Mercedes-Benz luxusautó-vásárlóit is kiszolgálhatják Kecskemétről.

Tizenkétezren Győrben már tudják

Az Audi Hungariánál külön listázzák a hallgatóknak/diákoknak szóló ajánlatokat, illetve a kiemelt állásokat. Az előbbiek égisze alá tartozik a gyakornoki program, a duális felsőfokú képzés, az idegen nyelvű kereskedelmi és ipari technikus, illetve a szakmunkástanuló-képzés.

A kiemelt állásokról négy fő kategóriában tájékozódhatunk, ezek a beszerzés, az IT, a gyártástechnológia-tervezés, továbbá a műszaki fejlesztés.

Míg a Mercedes-Benznél mintegy 4400-an, addig az Audi Hungariánál csaknem 12 ezren dolgoznak. És ha már idéztük Ola Källeniust, ne feledkezzünk meg arról, hogy az Indexnek nyilatkozó Gerd Walker, aki az Audi AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatótanácsi tagja, megerősítette: az Audi Hungaria szerepe kardinális jelentőségű a konszern globális termelési hálózatában.

