Úgy ugrottak rá a magyar családok erre az új hitelre, mintha nem létezne semmi más

Óriási volt januárban az érdeklődés az új otthonteremtési támogatás, a csok plusz iránt. Mint arról lapunk tavaly év végén beszámolt: sok család az év utolsó hónapjaiban már nem kötött lakáshitel-szerződést, hanem inkább megvárta a januárt és az új, nagyobb kölcsönösszeget jelentő csok pluszra bazírozott. Az Index banki körképéből kiderül, hogy az érdeklődők jelentős része ezért a hitelért ment most a fiókokba, legtöbben a két gyermeket vállalnak az olcsó kölcsönért cserébe.

Ahogyan az várható volt, felkavarta a leülepedett hazai hitelpiac állóvizét a januárban életbe lépő új otthonteremtési támogatás, a csok plusz. A régi csokot felváltó, államilag támogatott hitel mellé ugyan nem jár vissza nem térítendő támogatás, ám a maximális összegek jelentősen növekedtek, így például már egy két gyermeket vállaló család is könnyedén hozzájuthat 30 millió forinthoz, amennyiben teljesítik a feltételeket.

Mint lapunk decemberi banki körképéből kiderült: tavaly év végén a legtöbb hitelfelvevő a babaváró miatt ment a fiókokba, hiszen annak szabályai alaposan átalakultak az új évre: jelentősen szigorodtak a feltételek, így sokan kiszorulhattak volna a lehetőségből, elsősorban az életkoruk miatt. Az előző kamattámogatott konstrukciót, a csok pluszt ezért novemberben és decemberben már csak nagyon kevesen igényelték, ha igényelték egyáltalán. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy már előre bejelentette a kormány a megváltozó támogatás jelentette új lehetőségeket, amelyek a legtöbb hitelfelvevő számára jóval kedvezőbbnek tűnt, mint az előző csok.

Megugró érdeklődés

A bankok már akkor is arról számoltak be, hogy jelentős érdeklődésre számítanak majd január elején a fiókjaikban az új kölcsön iránt. Éppen ezért február elején körkérdést intéztünk a legnagyobb magyarországi pénzintézeteknek, hogy mit tapasztaltak, milyen érdeklődés volt a csok plusz iránt és történtek-e már szerződéskötések?

Az OTP Bank válaszában azt írta, pénzintézetük évek óta kiemelt szerepet vállal a családtámogatások közvetítésében, kiterjedt fiókhálózatának és szakértői tudásának köszönhetően a támogatások több, mint 40 százaléka az OTP Bank közreműködésével jutott el a családokhoz.

„Az év eleje óta, a támogatott hiteleket és állami támogatásokat tekintve ez a termék adja az érdeklődések 66 százalékát. Az érdeklődők 45 százaléka főleg Budapestről és Pest megyéből érkezik. Az ügyfelek támogatása érdekében az OTP Bank csok plusz jogosultság kalkulátort fejlesztett, amelynek segítségével az ügyfelek ellenőrizhetik, hogy megfelelnek-e az új csok plusz feltételeinek” – írta válaszában a bank kommunikációs osztálya.

29 millió az átlag

Az MBH Banknál a 2024. januári bevezetés óta folyamatos az ügyfelek érdeklődése a csok plusz kamattámogatott hitel iránt.

„Az elmúlt időszakban több százmillió forint értékben fogadtunk be kérelmeket, az átlagosan igényelt hitelösszeg 29 millió forint. Hitelintézetünk a jogszabályban meghatározott 3 százalékos támogatott kamathoz képest még kedvezőbb, 2,89 százalékos kamattal nyújtja ezt a hitelt a családoknak lakáscéljaik megvalósításához” – közölte az MBH.

A Raiffeisen Bank is jelentős kezdeti érdeklődés számolt be, illetve számos befogadás is történt már a pénzintézetnél. Mint közölték: az első szerződések megkötése napokon belül várható. A kedvező feltételek miatt pedig az átlagos hitelösszeg magasabb, mint a piaci lakáshitelek esetében.

Kétgyermekes hitelt kérnek

Az Erste Bank közlése szerint a januári lassú indulás után folyamatosan nő az érdeklődés a termék iránt. Az előzetes várakozásnak megfelelően a legtöbb kérelmet kétgyermekes csok pluszra fogadta be az Erste, ez az összes befogadás közel 60 százaléka.

Az első szerződést hétfőn írták alá, melyet a héten több is követ, elutasított ügyletünk egyelőre még nincs

– összegezte a bank.

A CIB Bank szerint már 2023 év végén jelentős érdeklődés volt a csok plusz termék iránt. Januárban a termék elindulásával az érdeklődések a konkrét feltételek és az igénylések iránt még tovább növekedtek.

„A csok plusz termékre vonatkozó hiteligénylések száma folyamatosan növekszik és a továbbiakban fokozatos felfutást várunk az igénylések kapcsán. Több csok plusz igénylés is már szerződéskötésre vár” – fogalmazott válaszában a CIB.

Az Unicredit Banknál kissé alacsonyabb összeget igényeltek átlagosan a kérelmezők, de itt is meghaladja a kölcsönök átlagösszege a 22 millió forintot. „A CSOK Plusszal kapcsolatban százas nagyságrendben szolgáltunk ki érdeklődőket fiókjainkban. Az érdeklődők mintegy negyede már igénylést is nyújtott be csok pluszra” – válaszolta az Unicredit.

A kormány február végén összegez

A bankoknak küldött kérdést a kormánynak is feltettük: a csok pluszt tető alá hozó Kulturális és Innovációs Minisztérium válaszában azt írta lapunknak, hogy a pénzintézetek a csok plusz 2024. január 1-i bevezetését követően már az első hetekben intenzív érdeklődésről számoltak be. Hozzátették: „a támogatást eddig igénylők pontos számáról – ahogyan minden családokat segítő kormányzati támogatás esetében – a beérkezett eddigi adatok összesítését követően, várhatóan a hónap végén nyújtunk tájékoztatást”.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)