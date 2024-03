Itt van az OTP és a Mol, a sorok között is jelenleg a hallgatóságban, de a befektetéseikkel is külföldön. Tavaly is, amikor megadóztattuk őket, nem voltak boldogok, már azzal érveltek, hogy az a profit, amit megadóztattunk, már külföldön állt elő – magyarázta a kormányfő. Hozzátette, hogy vannak még ilyen cégeink, ingatlanosaink, infokommunikáció, hadiipar.

Magyarországnak nem kell kishitűnek lennie, már Kongóban is utakat és hidakat építünk. Ha van kifektetési támogatás, vannak vállalkozók termékekkel, akik versenyképesek a világban, akkor nekik menniük kell tovább. Nem lehet úgy élni, hogy már megint mások kerestek rajtunk. Ez csak úgy lehet sikeres, ha a kifektetési politikánk sikeres

– fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a költségvetési hiányunk felment 6,5 százalékra. „Nem akarjuk az elért életszínvonalat kockáztatni, nem akarunk visszatérni a rezsitámogatási rendszerből. Ha ezt nézzük, akkor nehéz megtalálni azt a költségcsökkentési ívet, amin haladni akarunk” – mondta.

Idén 4,5 százalékra, majd 3,7 százalékra, utána pedig 2,9-re jövünk le

– fedte fel a kormány céljait. Ezt az ütemet három évre tervezik. Azonban ha ez nem is sikerülne három év alatt, akkor még egy éve van rá a kormányzatnak, egyéves ráhagyással dolgoznak.

Nem tervekkel kell felkészülni, hanem habitussal – mondta Orbán Viktor. Egy székely példát hozott erre, amikor a katonák bejelentették a parancsnoknak, hogy bekerítették őket. „Erre a parancsnok válasza az volt, hogy ez a jó, mert minden irányból támadhatunk” – zárta beszédét a kormányfő, reflektálva a jelenlegi helyzetre.