Hasít a GreenGo, és most nagyot dobbantottak

Nem lassít az autómegosztók térnyerése Magyarországon. A főként Budapestre és vonzáskörzetére korlátozódó – ám hosszabb utakra, akár nyaralásra is igénybe vehető – carsharing-szolgáltatást egyre többen használják. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a magyar piacon jelen lévő három szolgáltató egyike, a kizárólag elektromos autóparkkal operáló GreenGo impozáns számai: tavaly 22 százalékkal növekedett az új felhasználók száma a 2022-eshez képest, míg az aktív felhasználók körében 25 százalékos bővülés ment végbe év/év alapon.

Az indulás óta a felhasználók több mint 27 millió kilométert tettek meg GreenGókkal, ezzel – az elektromos autók révén – több mint 5 millió kilogrammos szén-dioxid-kibocsátástól kímélték meg a környezetet. 2023-ban 43 százalékkal több kilométert tettek meg a GreenGo-autók az azt megelőző évhez képest.

Az 500 bérelhető járműből álló flotta tehát 100 százalékban elektromos autókból tevődik össze.

A vállalat fontosnak tartja a környezetvédelmet, ezért továbbra is cél a kizárólag elektromos autókból álló flotta, ami a kisáruszállító járművekre is érvényes.

2023-ban 84 százalékkal nőtt az üzleti és magánfelhasználók (B2B + B2C) aránya 2022-höz képest. További beszédes adat, hogy tavaly duplaannyi üzleti (B2B) bérlés valósult meg az azt megelőző évhez képest.

A piacon egyedülálló autó érkezett

Nemcsak a felhasználók száma, de a járműpark is bővült.

Február 15-től a GreenGo elektromosautó-flottájának részét képezik az Opel Vivaro haszongépjárművek, Cargo L név alatt.

A magyar carsharingpiacon elsőként a GreenGo flottájában érhető el ekkora méretű haszongépjármű.

A Cargo L tökéletesen alkalmas a legtöbb lakossági igény kielégítésére. Méreteit tekintve lehetővé teszi, hogy akár egy fordulóval is célba érjen a teljes rakomány, hiszen több mint 5 méteres hosszával és 4 köbmétert meghaladó rakterével, 3 személy szállítására alkalmas utasterével, valamint a Flex Cargo funkcióval elérhető plusztérrel extra nagy, extra hosszú tárgyak szállítására is alkalmas.

A Cargo L a GreenGo Cargo szolgáltatás keretében érhető el, a már jól ismert kisebb társával, a Kangooval megegyező áron – egyelőre csak Green Premium előfizetőknek, azaz havidíjas konstrukció mellett.

Bővülő zónák

A bővülés-mesterhármasról pedig a zónák gondoskodnak. Bár a carsharing-szolgáltatás használata nem korlátozódik Budapest közigazgatási határán belülre, a bérlés indítására és lezárására kizárólag a szolgáltatási zónán belül van lehetőség. Sokan napi bérlésben használják a GreenGo autóit, ilyenkor hosszabb utakra mennek, jellemzően vidékre is. Tavaly vezették be a Comfort szolgáltatást, aminek lényege, hogy akár 20 napra is bérelhetők az autók. Vagyis Soprontól Békéscsabán át egészen Nyíregyházáig használhatók a GreenGo autói, akár több napon keresztül, de a bérlés indítása és leállítása csak a szolgáltatási zónán belül történhet.

Ami azonban folyamatosan bővül, a GreenGo ugyanis egy „ötös fogatként” vonta be a külső zónákat szolgáltatási körébe. Ezek

Csepel,

Pesterzsébet,

Pesthidegkút,

Budaörs,

Budafok.

Immár ezekben a zónákban is indítható és zárható bérlés, ennek menete a szolgáltatási területen megszokott módon zajlik. A külső zónákban a bérlésindítás egységesen 0 forint, Green, illetve Green Plus díjcsomagban a bérlészárás 390 forint, Green Premiumban 0 forint.

A szolgáltatási zóna további bővítése a rövid távú tervek között szerepel.

A szolgáltatás árai azonban nem emelkedtek ennyire dinamikusan. Néhány elemnél vezettek be inflációkövető emelést.

A GreenGo technológiai és operatív oldalról is nyomon követi a versenytársakat, de bőven látnak még potenciált a piaci növekedésben, hiszen nem beszélhetünk teljes lefedettségről. Hosszú távon mindhárom szolgáltató feladata a carsharinggel kapcsolatos edukáció.

A cikk az Index és a GreenGo tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Fotó: Szabó Roland / GreenGo)