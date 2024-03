Szijjártó Péter Oroszországba utazott, nemzetközi küzdelemre szólít fel

A paksi bővítés sikere a magyar gazdasági versenyképesség hosszú távú garanciája, ezért különösen jó hír, hogy a beruházás továbbra is jól halad, és újabb fontos mérföldköveket sikerült elérni az építkezés során – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az oroszországi Szocsiban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb, a török, az iraki és a belorusz kormány képviselőivel, illetve a Roszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy utóbbi találkozón ismét áttekintették a paksi bővítés állását.

„A paksi beruházás sikere a magyar gazdaság versenyképességének hosszú távú garanciája. Ezáltal garantálni tudjuk Magyarország számára azt, hogy az ország villamosenergia-ellátása biztonságban lesz hosszú évtizedekre, hiszen nagyjából az ország lakossága és ipara által szükségesnek tartott villamos energia mintegy 70 százalékát mi magunk elő fogjuk tudni állítani” – jelentette ki.

Ez nagyon komoly függetlenséget ad majd nekünk a nemzetközi energiapiac néha teljesen esztelen változásaitól, az egekbe ugró áraktól például. Ugyanakkor a beruházás nemcsak a versenyképességünket, hanem a rezsicsökkentés vívmányát is meg fogja tudni védeni. Tehát a paksi beruházás sikeres végigvitele egy igazi nemzeti érdek

– tette hozzá Szijjártó Péter, aki újabb mérföldköveket emlegetett a projekttel kapcsolatban, mondván, hogy a blokkhoz szükséges két legfőbb nukleáris eszköz gyártása közül az egyik, az úgynevezett zóna-olvadékcsapda gyártása már lezárult, így megkezdhették a műszaki átadás-átvétel folyamatát. „Hogyha mindent rendben találunk, akkor a második negyedév során Paksra el is fogjuk tudni hozni ezt a hatalmas eszközt, amely a nukleáris erőmű egyik lelke lesz” – mondta. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a másik nagy tömegű eszköz, a reaktortartály gyártása április elején indul a magyar szakértők jelenlétében.

Gőzerővel fúrnak, zajlanak a tesztelések

A miniszter üdvözölte, hogy gőzerővel zajlik az építkezés előkészítése, jelenleg a talajszilárdítást végzik német, amerikai és más alvállalkozók. 72 ezer cölöpöt kell lefúrni, amelyből 9234 megvan, ez 12 százalék feletti eredményt jelent.

Megjegyezte, rendkívül fontos mérföldkőhöz érkeznek az idei év végén, amikor is lekerülhet az első beton a földbe, ennek azonban lényeges előfeltétele az itt alkalmazandó technológia tesztelése, ami a múlt pénteken meg is kezdődött. Kitért arra is, hogy eközben folynak az egyeztetések a Framatome és a Siemens konzorciumával arról, hogy milyen módon lesz alkalmazható majd a német és francia irányítástechnika az erőműben.

„Tehát a beruházással újabb nagyon fontos mérföldköveket értünk el, és ezek a mérföldkövek előrevetítik azt, hogy az idei év végén megtörténik az első beton ünnepsége, és a következő évtized elején pedig a két új reaktorblokkunkat fel tudjuk majd kapcsolni a hálózatra” – összegzett.

Nemzetközi küzdelemre szólított fel

Szijjártó Péter a Szocsiban tett látogatása alkalmával az orosz sajtónak is nyilatkozott, a TASZSZ orosz állami hírügynökség egy videót is megosztott, amelyben a külgazdasági és külügyminiszter nemzetközi együttműködésre szólított fel a terrorizmus elleni küzdelemben, és határozottan elítélte a Crocus City Hall ellen elkövetett terrortámadást.

Magyarországot sokkolták a képek és videók, amelyek a Crocus City Hallnál készültek. A leghatározottabban elítéljük a terrorizmusnak ezt a brutális formáját. Globális szinten kell harcolnunk a terror ellen. Ez egyértelműen globális kihívás, és nemzetközi együttműködésre van szükségünk a küzdelemhez

– mondta. Hozzátette, „gondolataink és imáink azokkal a családokkal vannak, akik elvesztették szeretteiket. Kívánjuk, hogy maradjanak erősek, és gyors felépülést kívánunk azoknak is, akik még mindig kórházban vannak. Kívánom továbbá Oroszország minden polgárának, valamint a világon mindenkinek, hogy ilyen brutális terrortámadás soha többé ne forduljon elő a világ egyetlen szegletében sem”. A miniszter teljes videóüzenetét ide kattintva tudja megnézni.

Mint arról beszámoltunk, március 22-én, péntek este lövöldözés történt a moszkvai Crocus City Hall bevásárlóközpontban, az incidensnek előzetes jelentések szerint legalább 137 áldozata – köztük legalább három gyermek – és 145 sebesültje van. Az Iszlám Állam később magára vállalta a merényletet, amelyben öt fegyveres vehetett részt. Azonnal megindult a hajtóvadászat.

Szombat délelőtt a brjanszki régióban, az ukrán határ mellett fogták el azt a négy terroristát, akit a moszkvai lövöldözéssel gyanúsítanak. Az elkövetők személyazonosságát is nyilvánosságra hozták. Vlagyimir Putyin orosz elnök elmondta, „nincs jövőjük” azoknak, akik ezt a „barbár támadást” végrehajtották. A teljes beszédet ide kattintva tudja elolvasni.

Vasárnap este a Moszkva Baszmannij kerületében található bíróságon hallgatták meg a Crocus City Hallban történt tömeggyilkosság vádlottjait. A vád halált okozó terrorcselekmény elkövetése szervezett csoport tagjaként, amiért életfogytig tartó szabadságvesztés szabható ki. Erről részletesebben az alábbi linken tud tájékozódni.