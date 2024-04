Elindult a visszaszámlálás: 2 millió otthont érinthet ez a kormánybejelentés

A kormány április elején jelentette be, hogy új lakossági épületenergetikai korszerűsítést támogató programot indít. Az Otthonfelújítási Program 7 millió forint összegű beruházási keret, és a családi házakat érinti.

A cél egyértelműen az ingatlanok energetikai korszerűsítése. A részleteket Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertette a részleteket az Index hasábjain.

A tárcavezető akkor úgy fogalmazott:

Fontos kiemelni, hogy a bejelentést korábban Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke úgy értékelte, a forrásból kivitelezhető egy átlagos, 90-es évek előtt épült, 80-100 négyzetméter alapterületű családi ház teljes külső hőszigetelése. Beleértve a födémszigetelést, ami nyílászárócserével párosulva együttesen akár 50 százalékos energiahatékonysági javulást eredményezhet.

„Ha a maximális hitelösszeget és a maximális támogatási összeget nézzük, akkor a kormány összesen 6 millió forinttal járul hozzá egy család otthonának felújításához, amely korszerűsítés összegét a legfeljebb 1 millió forint összegű önerő tovább növel. A beruházási érték így a hitellel, a támogatással és az önerővel együtt 7 millió forintot tehet ki az otthonfelújítási program keretében” – tette hozzá korábban Nagy Márton. A csok pluszhoz hasonlóan a vissza nem térítendő támogatást a hitel tőkerészének csökkentésével biztosítják.

Az, hogy az adott otthonra mennyi kamatmentes hitel és mennyi vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, alapvetően attól függ, hogy a felújítandó épület fekvése szerinti járásban az átlagjövedelem miként viszonyul az országos átlaghoz – mondta a tárcavezető.

Az átlagosnál alacsonyabb átlagjövedelmű járásokban nagyobb vissza nem térítendő támogatást biztosítunk; a magasabb jövedelmű járásokban és a magas jövedelmű igénylők esetében a vissza nem térítendő támogatás összege alacsonyabb.

Az intézkedés egy beruházástámogató program, ami közel 130 milliárd forint összegű megrendelésállományt jelent a hazai építőipari alapanyaggyártók és kivitelezők részére. Illetve Több mint 2 millió otthont érinthet az intézkedés. Az otthonfelújítási programot uniós forrásból, a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv REPowerEU fejezetéből fedezik, 108 milliárd forintos keretösszegben.

Csütörtökön a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből kiderült, hogy a programban június 3-tól az MFB Pontokban keresztül lehet részt venni. A program elindítását számos szakmai és szakértői egyeztetés előzte meg annak érdekében, hogy a lakosság részére a lehető legmegfelelőbb program készüljön.

A 2019-ben életre hívott Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) szerdai ülésén a lakáspiac szerepelői osztották meg tapasztalataikat és konstruktív javaslataikat egymással. Majd a gazdasági tárca azt is kiemelte, hogy

Az év elején elstartolt CSOK Plusz eredményei nagyon bíztatóak, az ingatlanhitelek piacán is prognosztizálható a népszerűsége.

Az építőipar képviselői üdvözölték a nemrég bejelentett, új Otthonfelújítási Programot, kiemelve a hazai építésgazdaság alapanyaggyártói, kereskedői és kivitelezői számára megrendelést jelentő hatását, együttesen támogatva a gazdaságélénkítést és lakásállomány megújulását.

Majd Fábián Gergely államtitkár kiemelte, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium számára kiemelten fontos, hogy a program sikeres legyen, ezért aktívan egyeztet a piaci szereplőkkel. A sikerhez gördülékeny folyamat kell az igényléstől kezdődően, valamint el kell kerülni, hogy áremelések erodálják a támogatást vagy hiányok alakuljanak ki a piacon.

Ennek érdekében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. kialakít egy felületet, amelynek segítségével a leendő pályázó előzetes kalkulációkat végezhet el a várható költségeket és energia-megtakarítást tekintve. Utóbbi megmutatja, hogy a tervezett beruházással elérhető-e a támogatás feltételeként meghatározott, épületenként legalább 30 százalékos primer energiamegtakarítás. A Program keretében kivitelezői minősítéssel is segítjük a lakosságot a megfelelő szakemberek megtalálásában.

Később az államtitkár további részleteket is megosztott. A kamatmentes hiteltermék a háztartások önerejével együtt akár 7 milliós beruházással járul hozzá a családok otthonának felújításához, amely keretében:

A pályázati tervezetének részletei várhatóan jövő héten lesznek megismerhetőek.

Illeszkedik a korábbi programokba

Ahogy arra korábban Nagy Márton is felhívta a figyelmet, az otthonok korszerűbbé válásával csökken a háztartások energiafogyasztása, ami csökkenti az ország energiaigényét, így a program meghatározó lépést jelent az energiaszuverenitás megerősítése szempontjából, amit a kormány sokszor hangsúlyoz. Emellett az otthonfelújítási program illeszkedik a versenyképességi stratégiába is, hiszen annak célja a hazai alapanyagipar, a hazai beszállítók megerősítése.

Az új otthonteremtési támogatással a kormány 3+1 eleművé bővítette azon támogatások körét, amelyek az otthonteremtést vagy az otthonok felújítását szolgálják. Januártól elérhető a falusi csok, ami új ház vásárlására, használt lakás vásárlására és bővítésére, meglévő lakás korszerűsítésére és bővítésre igényelhető, céltól függően 15 millió forintos összegben.

Szintén januárjától érhető el a csok plusz is, amelyen keresztül a kormány maximálisan 50 millió forintos kedvezményes hitelt biztosít (három gyermek vállalása esetén) országosan településtípustól függetlenül, új és használt ingatlanra is felhasználható, vásárlásra, építésre és bővítésre egyaránt. A harmadik pillér pedig a most bejelentett otthonfelújítási program.

Illetve elérhető a Babaváró hitel is, amely akár lakáscélra is felhasználható, alapvetően szabad felhasználású támogatási forma, amelyen keresztül 11 millió forintnyi kedvezményes (gyermek születésekor kamatmentessé váló) hitelt biztosít a kormányzat.