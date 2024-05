Több cikket is szenteltünk már annak, miszerint az Európai Unió 2035-től betiltja a belső égésű motorral hajtott autókat, és – akárcsak egy rulettasztalnál – mindenét egy valamire teszi fel, ami jelen esetben az elektromos autót jelenti. Az e felé vezető utat már serényen kövezik, gondoljunk csak a Magyarországon is egyre-másra létesülő akkumulátorgyárakra.

Azonban – ahogy arról szintén írtunk – könnyen zsákutcába vezethet a csak egyfajta hajtásláncban történő gondolkodás, miközben jelenleg 12-féle elérhető.

Mindez nemcsak a vásárlók részéről jelent bizonytalanságot, de az autójavító szakmában is. Sok szülő ugyanis nemcsak a szakma renoméjának megkopása miatt, de az autóiparban tapasztalható bizonytalanság okán sem támogatja gyermeke e pályára lépését.

Pedig ahogy maga az autógyártás, úgy az autójavítás is története legnagyobb változását éli, ami azonban könnyen előnnyé kovácsolható. Ráadásul mindig szükség lesz olyan szakemberekre, akik négykerekűinket karbantartják, javítják.

Gyengébb motorikus képességekkel kellene többet tudni

Sajnos azonban – világított rá az Indexnek Knezsik István – az informatikával terhelt világban a technológiai eszközök széles skálája (okostelefon, tablet, laptop stb.) mellett felnövő fiatal generációnál nem alakulnak ki olyan mértékben a motorikus képességek, mint elődeiknél.

Nagyon sok kézügyességet fejlesztő játékot már kiváltanak az okostelefonok, tabletek. Ezek a képességdeficitek pedig már az iskolában, majd utána a munkahelyen, műhelyben is megmutatkoznak

– mondta az Autós Nagykoalíció (ANK), valamint a Magyar Gépjárműimportőrők Egyesületének (MGE) elnöke.

Pedig tanulási lehetőség bőven akad, hiszen az autószerelők, vagy ahogy már a felturbózott szakképzési rendszerben hívják, gépjármű-mechatronikai technikusok képzése 40 oktatási központban is elérhető.

Márpedig oktatásra és egyre több készség elsajátítására van szükség, hiszen ma már nem egy autószerelő tevékenykedik egy kocsin, hanem mindjárt három szakember.

Egy kvázi „lakatos”, aki a mechatronikai javításokat végzi például a futóműnél.

A hibridek, tisztán elektromos autók világában ma már szükség van erősáramú villanyszerelőre.

Továbbá egy komplex informatikai tudással felvértezett technikus is elengedhetetlen, aki a diagnosztika területén jártas, hiszen korunk négykerekűi már rendkívül bonyolult rendszerrel gurulnak le a futószalagról.

„Sokan úgy szocializálódtak, hogy egy autószervizbe, egy szerelőhöz hordják autójukat karbantartásra, javításra, aki majd mindent megold. Ám olyan mértékben specializálódott az autójavító szakma, hogy egy szervizen belül 4–6 ember összetett tudása szükséges egy jármű problémájának diagnosztizálásához, javításához. Ez pedig sok idővel és pénzzel jár.”

Ezen készségek elsajátítása kiszámítható karrierlehetőséggel, illetve tisztes fizetéssel jár. Knezsik István szerint

egy jó gépjármű-mechatronikai technikus esetében nem ritka a bruttó 1 millió forintos kereseti lehetőség.

Ma már az autószerelői szakma kéz a kézben jár az élethosszig tartó tanulással, hiszen az említett 12 hajtáslánc esetében más és más készségek, technológiai felkészültség, javításhoz szükséges eszköz, berendezés szükséges.

A járműipar, benne az autószerelők reneszánszukat élik.

A munkaerőhiány azonban – mint gyakorlatilag minden iparágban, területen – a szervizeknél is komoly fejtörést okoz. Ahogy korábban arról beszámoltunk, az egyre kevesebb munkavállalót béremeléssel igyekeznek a szervizek szakmán belül tartani. Az Autós Nagykoalíció minden évben megrendezi az autós szakmák országos tanulmányi versenyét, ezzel is népszerűsítve a hivatást, és felhívva a figyelmet annak fontosságára. Az idei országos döntő május 31-én lesz. „Nemcsak az iskolaválasztás, felvételi időszakában, hanem egész évben arra biztatjuk a fiatalokat, hogy válasszák az autószerelő szakmát, mert egy szép, valamint az elkövetkező évtizedek viszonylatában biztos, jó kereseti lehetőségekkel kecsegtető karrierlehetőséget kapnak.”

Márka- vs. független szervizek

Kitértünk a márka- és a független szervizek közötti különbség kérdésére. Előforduló kritika, hogy egy magánszervizzel kockázatot vállal az autótulajdonos, mondván, alacsonyabbra hozható a javítási költség, ám a probléma megoldása kérdéses lehet. Míg a márkaszerviz mint az adott autógyártó hivatalos szervize, tisztában van a jármű sajátosságaival, ám jóval drágább. Az pedig mind a márka, mind a független szervizek esetében gyakran felmerülő probléma, hogy átverik az ügyfeleket, mondván, nem várt költségek merültek fel, valamint a javítás során újabb hibákra derült fény, amiket szintén orvosolni kell.

Knezsik István rámutatott, hogy a 2015 után gyártott autók gyári támogatás nélküli javítása gyakorlatilag lehetetlen. Egy független szerviznek muszáj megvennie azt a gyári programot, aminek segítségével ezt meg tudja tenni, amiért természetesen díjat fizet a gyártónak. Ezáltal hozzáfér diagnosztikai, javítási, szakképzési anyagokhoz. Ezek nélkül azonban felejtős a javítás, maximum „mókolni” lehet, ami megint csak lutri.

A gyártó a márkaszerviz-partnerének úgynevezett márkaszabvány szerinti időkeretet szab meg egy konkrét probléma orvoslására. A példa kedvéért fékjavításra 0,8 órát ad.

Egy független szerviz a munkaórát szorozza meg az általa megszabott óránkénti munkadíjjal. Az óradíj azonban nem egy hasraütésszerűen meghatározott összeg, sok összetevőből áll, például hogy a tulajdonos bérli a szerviz székhelyét, vagy saját tulajdonában van az ingatlan, illetve hogy mekkora a rezsiköltség. A végén kijön egy olyan összeg, ami hasznot is tartalmaz.

Sok esetben egy márkaszerviz munkadíja kevesebbre jön ki, mint egy független javítóé, de ha mindent figyelembe veszünk, akkor nem sok különbséget tapasztalunk – mondta Knezsik István, hozzátéve: egy autómárka szerszámkészlete 40–50 millió forintba kerül.

„Természetesen a márkaszervizekben is előfordulnak hibák, de szándékosságot nem feltételezek, aki mégis ilyet tapasztal, az jelezze. Alapesetben egy márkaszerviz olyan, mint egy jó orvos. Ő ismeri legjobban a jármű történetét, a vezetett szervizkönyv által tisztában van vele, hogy korábban milyen javításokat kellett eszközölni” – hívta a figyelmet az ANK elnöke, hozzátéve, hogy számos gyártó a garancia lejártát követően is kedvezményt biztosít, ha az autót továbbra is márkaszervizben tartják karban.

Amennyiben az előírtaknak megfelelően történik a szervizelés, kicsi az esély, hogy szakszerű használat mellett elromlik az autó.

Nem szakszerű használat lehet például a nem megfelelő üzemanyag tankolása. Knezsik István hangsúlyozta: a drágább, prémium üzemanyagok használata végeredményben olcsóbb, mert a jobb minőségnek köszönhetően kevesebbet fogyaszt az autó, valamint növeli a motor élettartamát.

(Borítókép: Bernd Weibrod / picture alliance / Getty Images)