Egyre fogy a Volkswagen ideje, a szakszervezetek sztrájkkal fenyegetnek

A szakszervezeti vezetők sztrájkkal fenyegetőztek és figyelmeztették a Volkswagent (VW) szerdán egy „történelmi hibára”, ugyanis a két fél megkezdte a bértárgyalásokat, amelyek valószínűleg meghatározzák, hogy Európa legnagyobb autógyártója milyen agresszíven folytatja az elbocsátásokat és gyárbezárásokat Németországban. Az autógyártó óriásvállalatnál nagy a feszültség, mivel a gyárbezárások veszélye – ami a vállalat számára az első eset lenne Németországban – ütközőpályára állította őket a nagyhatalmú IG Metall szakszervezettel.

A Reuters beszámolója szerint az IG Metallnak a VW márka 130 ezer németországi munkavállalója számára is új munkaszerződéseket kell kötnie, miután a konszern ebben a hónapban felmondta azokat a megállapodásokat, amelyek az 1990-es évek közepe óta hat nyugat-németországi üzemében biztosították a foglalkoztatást.

A munkavállalók képviselői megfogadták, hogy harcolni fognak a munkahelyek leépítése ellen, és a felső vezetést és a kormány megingott támogatását okolják a Volkswagen rossz helyzetéért. Az IG Metall december elejétől kezdődő sztrájkkal fenyegetőzik, és ragaszkodik a 7 százalékos béremeléshez.

A jó pásztor vigyáz a juhaira, és együtt tartja őket. A Volkswagen pásztora azzal fenyegetőzik, hogy letépi a bőrt a testükről, majd egy hurrikánban kidobja őket

– mondta Thorsten Groeger, az IG Metall fő tárgyalóembere a Volkswagennél, a hannoveri tárgyalási helyszín előtt a dolgozóknak.

Daniela Cavallo, az üzemi tanács vezetője visszautalt a Volkswagen 87 éves történetére, utalva a szakszervezeti alapok kisajátítására a Harmadik Birodalom idején. „Átlagos kamatláb mellett az a tőke, amit a nácik annak idején a munkásmozgalomtól raboltak el, az évtizedek során több milliárd eurót termelt volna. Ez a pénz, a mi pénzünk, ma a Volkswagen-csoportban van” – mondta.

Hangsúlyozta a kompromisszumkészséget, de hozzátette, hogy a menedzsmenten múlik, hogy megoldást találjon. A több mint 3000 dolgozó közül néhányan a helyszín előtt táblákat tartottak a magasba, amiken ez állt:

Szakmunkáshiány az igazgatóságon – szakembereket keresünk.

A Volkswagen azzal érvel, hogy a magas németországi energia- és munkaerőköltségek miatt hátrányban van európai társaival és kínai riválisaival szemben, akik a régió elektromosjármű-piacának nagy szeletére pályáznak. Ezt az üzenetet megerősítve a tárgyalások kezdetén a VW márka személyzeti vezetője azt mondta, hogy a divíziónak csökkentenie kell a költségeket, hogy versenyképes maradjon.

Az óra ketyeg

„A nemzetközi verseny azzal fenyeget, hogy megelőz minket” – mondta Arne Meiswinkel, a VW személyzeti ügyekért felelős vezetője. „Együtt kell dolgoznunk vállalatunk átszervezésén. A helyzet komoly” – tette hozzá.

A tárgyalásokra a Schloss Herrenhausenben, a hannoveri királyi család 19. századi rezidenciáján kerül sor, miközben a német ipar egésze a magas költségekkel, a munkaerőhiánnyal és az erősödő versennyel küzd, ami arra készteti a nagyvállalatokat, köztük a BASF-et és a Thyssenkruppot is, hogy fontolóra vegyék a tevékenységük visszafogását. Más német autógyártók is érzik a fájdalmat: a Mercedes-Benz és a BMW a gyenge kínai kereslet miatt az elmúlt hetekben csökkentette profitelőrejelzését.

A Volkswagennél kialakult patthelyzet aggasztja a német koalíciós kormányt, amely már most is küzd a gazdasági növekedésért és saját népszerűségének növeléséért a jövő évi szövetségi választások előtt. Robert Habeck gazdasági miniszter a múlt héten kijelentette, hogy át akarja segíteni a Volkswagent a költségcsökkentés időszakán, anélkül, hogy telephelybezárásokhoz kellene folyamodnia, de hozzátette, vannak határok.

Stephan Weil, a Volkswagen második legnagyobb részvényesének, Alsó-Szászország tartománynak a miniszterelnöke

bírálta az üzembezárások lehetőségét, és „intelligensebb” megoldásokat vár az érintettektől.

Ugyanakkor az elektromos autók nagyobb támogatására szólított fel, miután Berlin tavaly megszüntette a támogatásokat.

„Nagyon dühös vagyok. Még azt sem tudom, mit mondjak. Szóval ha tehetném, szétrúgnám az igazgatóság seggét, őszintén, egészen őszintén” – mondta Franz Onken, a VW egy alkalmazottja.

Az IG Metall részéről Groeger elismerte, hogy a vállalat komoly kihívásokkal néz szembe, de azt mondta, hogy a Volkswagen évtizedek óta tartó sikere a munkavállalókkal való problémamegoldáson, nem pedig a konfrontáción alapult.

Groeger elmondta, hogy „történelmi hiba és tabudöntögetés” lenne a Volkswagen részéről, ha elkezdené bezárni a gyárait és kirugdosni az embereket, ráadásul rengeteg pénzbe is kerülne. Arra is figyelmeztetett, hogy jó lenne minél előbb megállapodni, ugyanis december 1-jével nemcsak az adventi naptárak nyílnak, hanem a dolgozók lehetősége is sztrájkolni.

(Borítókép: Munkások vesznek részt a gyárbezárások és a kötelező elbocsátások elleni tiltakozó gyűlésen Hannoverben, Németországban, 2024. szeptember 25-én. Fotó: Annegret Hilse / Reuters)