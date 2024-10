Milliárdokért küzdenek, a pályán kívül is

Három forintból kettő már a sportfogadásból csorog be a Szerencsejáték Zrt. kasszájába, az üzletág dinamikus növekedése nagyban összefügg a Tippmixpro egy évvel ezelőtti megújításával. Új helyzetet teremtett az is a piacon, hogy az UEFA átszervezte az európai labdarúgókupákat: több csapat, több meccs, több fogadás.

Megváltoztatta a nemzetközi kupák rendszerét az európai szövetség, az UEFA: több a csapat, több a mérkőzés, változik a sportfogadás is – mondta a Szerencsejáték Zrt. pénteki háttérbeszélgetésén Horváth Zoltán, a társaság sportfogadási vezetője. Kifejtette, hogy a fogadások volumenét és értékét tekintve is kiemelkedik a topligák közül az angol Premier League, illetve a spanyol La Liga, a Bajnokok Ligája viszont mindent visz: négyszer akkora forgalmat generál, mint a legnépszerűbb bajnokságok.

Szoboszlait nem csak nézik, fogadnak is rá

A BL-főtáblás küzdelmek első körében az egy éve megújult TippmixPrón a Monaco–Barcelona-mérkőzésre érkezett a legtöbb fogadás, a másodikban a Lille – Real Madrid, a harmadikban a Barcelona – Bayern München párosítás emelkedett ki. A Bajnokok Ligájában egy-egy mérkőzésre már mintegy 900 fogadási lehetőséget kínálnak.

Szoboszlai-faktor van a sportfogadásban: a Liverpoolt a 6. legesélyesebbnek tartják a BL-trófea elhódítására, miközben a top 5 mezőnyét a Real, a Barca, a Bayern és az Arsenal alkotja. Amikor tavaly nyáron Szoboszlai Dominik 70 millió eurós átigazolási díj fejében Lipcséből az Anfield Roadra költözött, a bemutatkozása percétől a Pool meccsei iránt volt a legnagyobb kereslet a fogadási palettán.

A 24 éves magyar válogatott középpályás szereplése miatt a vörösök éppúgy megkülönböztetett figyelmet kapnak a Tippmix- és TippmixPro-játékosoktól, mint a nemzeti csapat vagy a Ferencváros. Utóbbitól például a fogadók fele továbbjutást vár az Európa-ligában, miközben 8 pontot és legalább 10 szerzett gólt valószínűsítenek.

A Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője arról is beszélt, hogy:

A plusz fogadási funkciókkal, beleértve a korai kifizetést, 90 százalék fölé kúszott a visszafizetési arány, ezzel a sportfogadásnál üzletileg kifizetődőbb például az ötös lottó, különösen amikor hosszú hónapokig halmozódik a jackpot.

A szakember kitért arra, hogy havi szinten a fogadások száma a 140 ezret is eléri, köszönhetően elsősorban az élő fogadásoknak, amelyek már 60-40 százalékos fölényben vannak a sportesemények előtt megtett tétekkel szemben.

Repkednek a rekordok

Horváth Zoltán kiemelte, hogy a hazai online sportfogadási piac liberalizációjára látványos fejlesztéssel reagáltak, melynek eredményeképp egy éve, tavaly októberben megújult a TippmixPro. A termék eddigi teljesítménye messze felülmúlja az előzetes várakozásaikat, a restart első hetétől népszerűbb az online TippmixPro, mint a hagyományos Tippmix. Friss hír, hogy a Bet365 után az Unibet is kivonulhat Magyarországról, a Szerencsejátéknál azon dolgoznak, hogy vonzó alternatívát kínáljanak a konkurens fogadási oldalak csalódott ügyfeleinek is.

A legális szereplők közül a Vegas.hu-t üzemeltető LVC Diamond Kft.-vel kell megküzdeniük, ezért további fejlesztésekkel növelnék az ügyfélélményt. A közvetlen riválissal úgy figyelik egymás nyereményszorzóit, ahogy az élelmiszer-kiskereskedők a konkurencia árait az online árfigyelőben, hiszen akinek nem versenyképesek az oddsai, az előbb csak kilóg, majd elbukik. Horváth Zoltán elismerte:

vannak olyan kollégák, akiket átcsábított a versenytárs, de ez fordítva is igaz, igyekeznek megszerezni és megtartani a legjobb szakembereket.

Rekordévet zárt tavaly Szerencsejáték Zrt., amely 978 milliárd forint szerencsejáték-árbevételt és csaknem 40 milliárd forint adózott eredményt ért el. Az idén várhatóan jócskán 1000 milliárd felett zár a vállalat, s a forgalomból a magasabb bázison is emelkedő mértékben veszi ki a részét a sportfogadás: Az üzletág súlya a múlt évi 58 százalékról 64-re kúszott fel – ebből 10 százalék a virtuális fogadás a (V-sport). Pedig a sportfogadás teljesítménye már a múlt évben is figyelemreméltó volt: 23 százalékos növekedést produkált, míg a számsorsjátékok 15, a sorsjegyek 14 százalékos pluszban zártak.

Az üzletág további növekedésének a beruházás, a fejlesztés a kulcsa, emellett az oddsmesterek tudása, tapasztalata. Igaz, az is nagyot lendít a TippmixPro szekerén, hogy kizárólagosan kínálhatja a hazai szervezésű csapatsportok bajnoki és kupamérkőzéseit. Az Index rákérdezett arra is, hogy tervben van-e nemzetközi terjeszkedés, hiszen a Szerencsejáték Zrt. a betRing révén már Szlovákiában is próbára tette magát. Horváth Zoltán megerősítette: nem került le a napirendről, nemzetközi példák is mutatják, hogy egy-egy akvizíció jelentős változásokat eredményezhet.

(Borítókép: Benjamin Henrichst és Szoboszlai Dominik az RB Leipzig és a Liverpool FC Bajnokok Ligája-mérkőzésen a lipcsei stadionban 2024. október 23-án, Lipcsében, Németországban. Fotó: Luciano Lima / Getty Images)