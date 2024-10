Kivonulhat Magyarországról a sportfogadási üzletág egyik főszereplője

Nem egészen egy évvel ezelőtt a Bet365 vonult ki hazánkból, hamarosan pedig az Unibetnél történhet meg mindez.

Október elején jelentette be hivatalos honlapján a Groupe FDJ, hogy a „La Francaise des Jeux sikeres pályázatot nyújtott be, és felvásárolja a Kindred Groupot, amely Európa vezető szereplője az online fogadási és szerencsejáték-szektorban”.

A felvásárlás következtében Franciaország vezető lottó- és sportfogadási szolgáltatója Európa egyik legnagyobb szerencsejáték-üzemeltetőjévé vált. Az egyesített csoport „Európa-bajnokot” hoz létre, mely bevételeinek 26 százalékát nemzetközi szinten termeli meg – szemben a korábbi négyszázalékos mutatóval. Az online bevételek aránya is jelentősen emelkedni fog a várakozások szerint, 12 százalékról 34 százalékra, az online fogadási és szerencsejáték piacok bevételei pedig a felvásárlás előtti 3 százalékról 27-re növekednek.

A francia állami szerencsejáték-vállalat lett ezzel az Unibet anyacégének az új tulajdonosa, október 15-től kezdve pedig Magyarországról ezen az oldalon már nem lehet regisztrálni.

A témával kapcsolatban kerestük a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát, az SZTFH kiemelte, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az engedély nélküli online szerencsejáték jelenlétét a magyar piacon, védve a magyar játékosok és az engedéllyel rendelkező, a szabályokat betartó szervezőket. A példák között említik, hogy ilyen eszköz többek között a honlapblokkolás, pénzügyi blokkolás, bírságolás, felhívások és felszólítások, más hatóságokkal való együttműködés és a játékosok edukációja is.

Az online szerencsejáték-piacon számos olyan szereplő működik, akik több országban engedély nélkül tevékenykednek, így a magyar piacon is. Az illegális oldalak jelenléte nemcsak a bevételkiesés miatt káros, hanem azért is, mert ezekre nem vonatkoznak a hatóságok felügyeleti szabályai, különösen a személyi és gazdasági megfelelőség ellenőrzése. Ezen oldalak nem tartják be a szigorú magyar játékosvédelmi és pénzmosás-ellenes szabályokat sem, ami komoly károkat okoz a játékosoknak, az államnak és az egész társadalomnak