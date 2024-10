Jöhet a 410-es euró, betette a kaput Izrael csapása a magyar devizának

Szombaton Izrael megtámadta Iránt, ezzel tovább eszkalálva a háborút. Irán válaszul egy nagyobb és pusztítóbb válaszcsapást jelentett be. A hír hallatára a vezető politikusok önmérsékletre szólítják fel a két államot. A válaszcsapás híre a forint árfolyamában is komoly károkat okozhat. A lapunknak nyilatkozó elemző szerint sávot ugrott az árfolyam.

Izrael tovább emelte a háború szintjét. Az október eleji iráni támadásokra Izrael rakétacsapásokkal válaszolt szombat hajnalban, ezzel lényegében megtámadva Teheránt. Információk szerint az energetikai infrastruktúrát és a nukleáris célpontokat elkerülték a támadások, azonban Irán egy sokkal nagyobb válaszcsapást jelentett be. Az Egyesült Államok tudott a támadásról, de nem vett részt benne.

Önmérséklet és deeszkaláció

A szombati támadás hírére reagálva szinte az egész világ önmérsékletre és deeszkalációra szólította fel Izraelt és Iránt. A világ vezetői szerint a két ország között ezen a ponton kell befejezni a konfliktust. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat délelőtt reagált a hírekre, és megkért mindenkit, hogy ne utazzon a térségbe. Posztjában hozzátette, hogy amennyiben valaki a kint tartózkodók közül bajba kerül, az keresse fel a magyar nagykövetséget.

Reszketve várja a forint a hétfőt

Korábban már rögzítettük, hogy a nemzetközi helyzet alakulása, mint például a közel-keleti konfliktus eszkalációja vagy az amerikai elnökválasztással kapcsolatos kilátások jelentős kilengéseket okoznak a forint árfolyamában. Ebből a szempontból is kedvezőtlen hír az izraeli válaszcsapás, amit a fizetőeszközünk a hétfői tőzsdenyitáskor szinte biztos megérez majd. Annál is inkább, mivel sajtóértesülések szerint Irán már egy sokkal nagyobb válaszcsapást lengetett be, azaz esély van a további eszkalációra.

Sávot ugrott az árfolyam, így az euró-forint jegyzése a következő időszakban a 400–410-es tartományban, a dollár-forinté a 365–375-ös tartományban mozoghat

– jelezte előre az Indexnek Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője. Az euróval szemben utoljára 2022 decemberében, míg a dollárral szemben 2023 októberében volt utoljára ilyen gyenge a forint, mint most.

A forint szempontjából kedvező hír, hogy péntek este közzétette Magyarország szuverén adósbesorolásának új minősítéséről hozott döntését a Standard and Poor’s, és a hitelminősítő nem változtatott a besoroláson. Emellett a stabil kilátást is érvényben hagyta. Ugyanakkor a szakértők szerint a hitelminősítő döntését már korábban beárazhatták a befektetők, így jelentős forinterősödést nem várnak az ítélettől.