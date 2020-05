Révész Máriusz: Évi 150-200 ember életét lehetne megmenteni a KRESZ módosításával

Átírják a német KRESZ-t, ami tele lesz bringabarát szabályokkal, de a klímavédelem is fontos elem.

Az infrastruktúra kódolja, hogyan közlekednek az emberek. Olykor jobb leszerelni a piros lámpát is.

Németországban április 28-án lépett életbe az új KRESZ, ami több olyan elemet is tartalmaz, ami a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésbiztonságát fokozza. A német szabályozás Magyarország számára is példa. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos egy Facebook-posztban foglalta össze, hogy miért van itt az ideje itthon is módosítani a KRESZ-t, és milyen elemei vannak az évek alatt összerakott módosítócsomagnak. Posztunkban Révész írásának főbb elemeit idézzük.

„Elfogadhatjuk-e, hogy közlekedési balesetben Magyarországon arányaiban kétszer többen halnak meg, mint Dániában? Elfogadhatjuk-e, hogy nagyobb városainkban a gyalogosok kétszer, háromszor vagy húszszor nagyobb eséllyel szenvednek halálos közlekedési balesetet, mint Nyugat-Európa nagyvárosaiban? Elfogadhatjuk-e, hogy kerékpárosaink halnak meg a legnagyobb arányban Európában? Lemondhatunk-e minden évben több száz aktív ember életéről?" – írta a kormánybiztos.

Révész megjegyezte, hogy az elmúlt húsz évben sokat javult itthon a közlekedésbiztonság, de még mindig sok a halálos baleset nyugati országokhoz képest. „2018-ban Magyarországon 1 millió lakosonként számolva 64 ember halt meg közlekedési balesetben. Angliában eközben 28, Dániában 30."

A világban mindenhol az a trend, hogy erősítik a gyalogosok, kerékpárosok védelmét, lassítják a forgalmat, növelik a forgalomtól elzárt és forgalomcsillapított területek arányát. Több városban igazolódott, ahol több a biciklis, kevesebb a közlekedési baleset.

Révész azt írta, több civil- és szakmai szervezettel ők is ebben a szellemben dolgoztak az elmúlt három évben a módosítócsomagon. Bár több közlekedésbiztonsági kampány is futott (például a bringások előzésénél a másfél méteres oldaltávolság tartására felhívó), ezek nem elegek, a KRESZ-en is változtatni kell a biztonság érdekében.

Révész szerint most több hatás is kedvező helyzetet teremthet a módosítások elfogadtatásához, a védtelen közlekedők biztonságának növelésére.

A koronavírus-járvány lehetőséget ad, de rá is kényszerít, hogy átgondoljuk közlekedési prioritásainkat.

Az elmúlt időszakban Európa több országában is a védtelen közlekedők védelme érdekében módosultak a szabályok: 2018-ban Litvániában módosították úgy a KRESZ-t, hogy a gyalogosoknak szándékelsőbbsége van, és a lengyeleknél is társadalmi vita folyik a KRESZ szigorításáról. A németeknél kétméteres oldaltávolságot kell tartani a kerékpárosok mellett, településen belül jobbra csak 4-7 km/órával kanyarodhatnak az autók az új KRESZ szerint. Ezek a módosítások jó példái lehetnek a magyar KRESZ-nek is, viszonylag gyorsan össze lehet belőlük állítani a javaslatokat.

A járvány alatt felértékelődött a kerékpáros közlekedés, sok városban új útszakaszt jelöltek ki bringázásra, és ezekkel a módosításokkal sokáig együtt kell élnünk, ha a járvány második hulláma is megérkezik.

A Belügyminisztérium kiemelt célként kezeli a balesetek csökkentését, segíthet az is, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ élén Vitézy Dávid áll, aki teljesen elkötelezett a balesetek csökkentése érdekében.

Van némi esély arra, hogy fővárosban a pártpolitikai vitákon felülemelkedve sok mindent végig lehet most gondolni.

Révész szerint Budapesten sok érdek fog ütközni, nehéz vitákra számít. „Ha növelni akarjuk a kerékpáros közlekedés részarányát, ahhoz biztonságos infrastruktúra szükséges. Honnan akarjuk elvenni ehhez a területet? Az autóforgalomtól vagy esetleg a parkolóktól? Jó-e, hogy egy kerületben több, szinte ingyenes parkolási engedélyt adnak ki, mint amennyi parkolóhely a kerületben van? Helyes-e, hogy a mélygarázsokban a parkoló autók helyett gokart pályák üzemelnek? A sebességhatárról, a parkolás szabályozásáról gyakran mást fognak gondolni a helyben lakók, az ide munkába járók és az átutazók."

A kormánybiztos minimális célként azt tűzné ki, hogy a közúti balesetben meghaltak száma az uniós átlag szintjére csökkenjen, az az egymillió lakosra maximum 49 haláleset jusson. „Én bizakodó vagyok, hiszen most a koronavírus-járvány idején rendkívüli módon össze tudunk fogni, odafigyelünk egymásra, elfogadjuk és betartjuk a szabályokat. Ha a közlekedésben is képesek lennénk ezt megtenni, akkor évente 150-200 ember életét tudnánk ennek köszönhetően megmenteni. Érdemes megpróbálni!"