Járvány? Metrópótlás? Nyugdíjba küldjük a MOL Bubit!

Októberben nyilvánosságra került, hogy november végén leáll a MOL Bubi szolgáltatása. Tegnap a rendszer üzemeltetője a közbringarendszer közösségi oldalán részletezte, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hogyan kompenzálja a bérletes, hoppon maradt bringás ügyfeleit, miközben maga a cég kedélyes hangvételű posztban arról tudósított, hogy az almazöld bringák téli álomra vonulnak. „Pihenő után kisimult ráncokkal, új köntösben térnek vissza hozzátok.”

Ezt a fővárosi kerékpárosok akár üdvözölhetnék is, ha a BKK nem siklott volna át néhány nem mellékes kérdés fölött.

Mindenekelőtt itt van a budapesti városvezetés részéről sokat emlegetett részvételiség, ami a város életét jelentős mértékben meghatározó ügyekben valamiféle társadalmi egyeztetést jelent. (Ennek fontosságát az is jelzi, hogy a területet külön főpolgármester-helyettes felügyeli.) A Bubi-szolgáltatás felfüggesztése és átalakítása esetében ez elmaradt, ami azt üzeni, hogy vagy nem tekintik jelentős budapesti ügynek, vagy maga a fejlesztés nem vállalható teljes mellszélességgel.

Utóbbi feltevést erősíti, hogy a BKK korábbi vezetője,

VITÉZY DÁVID EGYENESEN A KÖZBRINGARENDSZER VISSZAFEJLESZTÉSÉRŐL BESZÉLT.

Azt már a budapesti biciklisek csökkenő érdeklődése is visszaigazolta, hogy a Bubi fölött eljárt az idő, de az újításnak szánt, titokban intézett tenderkiírásból sem a túlcsorduló innováció tűnik elő. 2100 darab helyett eleve csak 1200 (+ opcionálisan még 360) új biciklivel számolnak, és a kerékpározás népszerűsítését szolgáló új követelményekhez (kaució eltörlése, felhasználóbarát mobilapp, villanyhajtású kerékpárok stb.) sem igazodik. Ha igazak a hírek, a nehéz és elhasználódott zöld bringák a dokkolórendszerrel együtt mennek a kukába.

Se metró, se MOL Bubi

Az M3-as metró vonalán hamarosan indul a metrópótlás. A Magyar Kerékpárosklub a fennakadások elkerülésére azt javasolja, hogy aki teheti, váltson bringára – ezt a BKK is támogatja, annyira, hogy a keddi hagyományos bringásreggelin közös sajtótájékoztatót tartanak a szervezettel. A Bubi leállítása nem a legjobb hír a dugókat elkerülni akaró, alternatív közlekedési megoldásokat keresőknek.

Jogosnak tűnik a Bubit hóban, esőben használó hozzászóló felvetése is, hogy vajon miért a pandémia várható tetőzésekor szüneteltetik a közbringarendszert. A vírusjárvány tavaszi tapasztalatai szerint akkor az előző évhez képest 30–80 százalékkal nőtt a fővárosi közösségi kerékpárokat használók köre. A fertőzés szempontjából a közlekedés egyik legbiztonságosabb formájára most is lenne igény, de jövő áprilisig legfeljebb a piaci alapú konkurensnek, a Donkey Republicnak a főváros közösségi közlekedési rendszerébe nem integrált közbringái állnak majd a bérlők rendelkezésére.