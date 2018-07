Sorra mentik ki a gyerekeket a thaiföldi barlangból

Vasárnap magyar idő szerint hajnali 5 körül (helyi idő szerint délelőtt 10) megkezdték a mentőcsapatok a Tham Luang barlangrendszerben rekedt ifjúsági focicsapat 12 tagjának és edzőjüknek kimentését. A területet lezárták, csak a mentőalakulatok vannak a helyszínen. A mentés – amelyben 13 külföldi és öt thaiföldi búvár vesz részt – három-négy napot is igénybe vehet.

A hivatalos források eleinte még azt mondták, hogy az első fiúk csak helyi idő szerint este kilenc körül (magyar idő szerint délután négykor) juthatnak ki. Ehhez képest bő két órával korábban (magyar idő szerint délután 2 előtt) a Reuters tudósítóját a mentőcsapat egészségügyi vezetője arról tájékoztatta, hogy

A barlang mellett felállított tábori kórházban vizsgálták meg őket, aztán a nagyjából 60 kilométerre levő régiós kórházba szállították a fiúkat (egyes források szerint helikopterrel, mások szerint autóval). Az AFP-nek a mentőcsapat egyik katonai vezetője fél 3-kor azt nyilatkozta, hogy

A thai média már azt is tudni véli, ki az első diák, aki megmenekült: a 14 éves Mongkol "Mark" Boompian. A mentőcsapat egyik orvosa azt közölte, hogy először a legrosszabb állapotban levő gyerekeket hozták ki.

Here is the first boy, ‘Mark’. He is out!

I heard reporters report that the fourth boy is at the entrance, and another two(5,6) boys are at chamber 3. It’s not yet confirmed**

