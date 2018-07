A brexit kinyirja a brit-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást

Theresa May brit miniszterelnök szerint London a brit EU-tagság megszűnése után szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az Egyesült Államokkal. Donald Trump amerikai elnök azonban egyenes utalást tett arra, hogy ha Nagy-Britannia a Brexit után is szoros kereskedelmi kapcsolatokat tart fenn az Európai Unióval, az lehetetlenné tenné ezt.

David Davisnek elege lett a kormány brexitpolitikájából. A helyettese is lemondott.

Pelenkás óriáslufival, emberi jogi rémálom feliratú molinóval is tüntetnek az amerikai elnök ellen.

Az amerikai elnök jogosan támadta be Németországot és Európát védelmi és gázügyi kérdésekben. Ám a valódi problémákat ő sem látja át, ami veszélyessé teszi kirohanásait.

A Brexit példátlan lehetőség egy még szélesebb gazdasági együttműködésre Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között, e lehetőségek között van a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás is."

Ezt Theresa May brit miniszterelnök mondta azon a vacsorán, amit Sir Winston Churchill néhai brit kormányfő egykori palotájában adott Donald Trump tiszteletére.

Eközben Trump az erősen EU-ellenes, jobboldali The Sunban pénteken megjelent interjúban úgy fogalmaz: ha Nagy-Britannia olyan jellegű megállapodásra jut az EU-val, amilyen a brit kormány legújabb javaslatcsomagjában szerepel, akkor az Egyesült Államok inkább az Európai Unióval tárgyal, és ebben az esetben valószínűleg nem lesz brit-amerikai kereskedelmi egyezmény.

Trump May helyében nagyon sok mindent másképp csinált volna, és kész lett volna arra is, hogy felálljon a tárgyalóasztaltól, mivel "ami most folyik, az nagyon szerencsétlen".

Az Európai Bizottság számára kidolgozott brit kormányzati indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, biztosítva a "súrlódásmentes" kereskedelmet Nagy-Britannia és az EU között a Brexit után is.

Trump az interjúban beszélt arról is, hogy

a héten a külügyminiszteri posztról lemondott Boris Johnson egyszer ismét kormányzati szerephez jut, mivel "nagyon tehetséges", és minden adottsága megvan ahhoz is, hogy akár "remek miniszterelnök" legyen belőle;

Sadiq Khant, London polgármesterét szerinte a bevándorlás miatt felelősség terhel a tavalyi londoni terrorcselekményekért.

a bevándorlók milliói kikezdik Európa szövetét.

(MTI)