Trump terrorelhárítási gyakorlatot is megtekint Londonban

Donald Trump a vártnál is feszültebb NATO-csúcs után megérkezett csütörtök este Londonba, ahol kétnapos hivatalos látogatást tesz, a hétvégét pedig skóciai golfkomplexumában tölti. Korábban is volt már szó Trump esetleges nagy-britanniai látogatásáról, de egészen mostanáig várni kellett az első hivatalos vizitre.

Csütörtök este Trump és felesége, Melania Theresa May brit miniszterelnökkel vacsorázik a Londontól 100 km-re lévő Blenheim-kastélyban, Winston Churchill és családja egykori otthonában. Ezen kormánytagok és üzleti vezetők is ott lesznek, összesen 150 meghívott van, írja a BBC.

Trump pénteken megbeszélést folytat Mayjel Chequers-ben, a brit kormányfők vidéki rezidenciáján, és együtt megtekintenek egy katonai bázison brit és amerikai különleges erők által végrehajtott közös terrorelhárítási gyakorlatot. A biztonsági együttműködésekről is szó lesz, és a britek jelezték, hogy a közel-keleti helyzetre is kitérnek majd.

May többek között a brexit utáni kereskedelmi kapcsolatokról akar tárgyalni az amerikai elnökkel - miközben a kormányán és a pártján belül sincs egyetértés az új brexitstratégiáról. May csütörtökön hozta nyilvánosságra azt a kormányzati összefoglaló javaslatot, amiben leírják, hogyan nézne ki az Egyesült Királyság és az EU viszonya a brexit után. Trump is kiemelte a NATO-csúcson tartott sajtótájékoztatóján, hogy Nagy-Britanniában most eléggé politikai zűrzavar van, miután lemondott több miniszter, köztük Boris Johnson külügyminiszter is.

Az amerikai és a brit kormány között több kérdésben feszültté vált a viszony, ilyen az iráni atomalku, amiből Trump kilépett, de a britek fenntartják a megállapodásban foglaltakat, illetve az európai acél- és alumíniumexportra kiszabott amerikai büntetővámok ügye is. May csütörtöki nyilatkozata szerint azonban a kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatrendszer példátlan: a két ország egymás legnagyobb külföldi befektetője, Nagy-Britanniában egymillióan dolgoznak amerikai, az Egyesült Államokban egymillióan brit érdekeltségű vállalatoknál.

Trump péntek délután a windsori kastélyban találkozik II. Erzsébet királynővel, végül pedig átrepülő skóciai birtokára. Onnan meg tovább a hétfőn Vlagyimir Putyinnal tartott csúcsra Helsinkibe, ahol May reményei szerint felhozza majd Szergej Szkripal, a Salisburyben megmérgezett volt brit-orosz kettős ügynök és lánya ügyét.

Nagyon komoly rendőri biztosítás mellett zajlik majd a látogatás. Több ezer Trump-ellenes tüntetőre számítanak Londonban, aztán pénteken Glasgow-ban is. A brit sajtó szerint azért tartják Trump összes hivatalos programját Londonon kívül, hogy ne fusson bele az ellene szervezett tüntetésekbe. Az amerikai nagykövetséghez közeli hídra az Amnesty International kirakott egy Trump fejével illusztrált, „Emberi Jogi Rémálom" feliratú molinót.

Sadiq Khan londoni polgármester engedélyezte az óriáslufit, ami egy bébi Trumpot ábrázol pelenkában, a kezében mobiltelefonnal, ezért pénteken két órán át a parlament épülete felett lesz látható. Viszont a skót rendőrök nem engedélyezték, hogy a skóciai golfkomplexumnál is a magasba emelkedjen.

A brit parlamentben is téma volt, hogy az egyik rendőrszakszervezet amiatt panaszkodott, hogy a látogatás alatt több száz rendőrnek is tábori ágyakon kell majd aludnia egy rögtönzött szálláshelyen, ahol vécéből is nagyon kevés jut majd a rendőrökre.