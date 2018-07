Trump: May inkább legyen a barátom, mint az ellenségem

A csütörtök esti, nagy visszhangot kiváltó interjújához képest Donald Trump nagyon elismerően beszélt Theresa Mayről a brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján, és azt mondta, hogy mindketten egy szabadkereskedelmi egyezményre fognak törekedni a brexit után.

A sajtótájékoztatóval párhuzamosan több tízezren tüntettek Londonban Trump ellen, erről itt olvashat bővebben>>>

Trump azután folytatott megbeszéléseket Mayjel, hogy a The Sun brit bulvárlapnak adott interjúban kritizálta a brit miniszterelnök brexitstratégiáját, és azt is kilátásba helyezte, hogy lehet, hogy nem lesz szabadkereskedelmi egyezmény a két ország között. Ráadásul méltatta May párton belüli riválisát, Boris Johnsont, aki éppen a brexit körüli vita miatt mondott le a hét elején, mert több párttársával együtt elveti a kormányfő „puha brexitről" szóló tervét.

„Nem kritizáltam a miniszterelnököt" – mondta Trump. Az interjú kapcsán pedig fake newsról beszélt, és hozzátette, hogy nem került bele minden, amit mondott, többek között, amikor dicsérte Mayt. Azt mondta, hogy „a különleges legmagasabb szintjén" van a két ország különleges kapcsolata.

Azt mondta, hogy nem tanácsot adott Maynek, hogyan kéne levezényelni a brexitet, csak javaslatot tett. Azért azt többször sem felejtette el hozzátenni, hogy May talán egy nap mégis az ő verzióját fogja megvalósítani, amit nem fejtett ki jobban. Trump szerint most annyi a lényeg, hogy „bármit csinál is, nekem oké lesz", csak a brexit után tudjanak kötni kereskedelmi egyezményt.

Boris Johnsonról szerinte a mostani helyzettől függetlenül mondta, hogy jó miniszterelnök lenne, és ezt megismételte. Azonban szerinte May is fantasztikus munkát végez, és jobban megismerte mostani nagy-britanniai látogatása alatt, mint korábban. A tárgyalási képességeiről mosolyogva azt mondta: „Inkább legyen a barátom, mint az ellenségem."

May arról beszélt, hogy mélyíteni akarja az együttműködést a két ország között, többek között a terrorizmus elleni harcban. May azt mondta, hogy egyetértettek abban, hogy miután az Egyesült Királyság 2019. március 29-én kilép az EU-ból, mindketten ambíciózus szabadkereskedelmi egyezményre törekednek majd, amit szerinte a brexitstratégiája lehetővé tesz.

Trump azt mondta, hogy emellett beszéltek a határvédelemről is, és megismételte, hogy szerinte a bevándorlás nagyon rossz Európának, megváltoztatja a társadalmak kultúráját is. May a maga részéről azt mondta, büszkék arra, hogy befogadtak üldözötteket, de kellenek szabályok, amivel eldönthetik, kiket engednek be, és kiket nem.

Kérdezték Trumpot a Helsinkiben tartott hétfői találkozóról is, amin majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytat megbeszélést. Azt mondta, nincsenek nagy elvárásai, habár talán valami meglepő lesz a vége, de elsősorban a kapcsolatok építésének fontosságát hangsúlyozta.

14 Galéria: Nem csak a tüntetők, hanem a nyilatkozata miatt is kínossá vált Trump londoni látogatása Fotó: Niklas Hallen / AFP

A tervezett témák között említette Ukrajnát, Szíriát, a Közel-Keletet általában, a nukleáris leszerelést, és beszélni fognak a választási beavatkozásról is. Szerinte keményebb volt Oroszországgal szemben, mint bárki, Szergej Szkripal brit-orosz volt kettős ügynök megmérgezése után is 60 diplomatát utasítottak ki. Azt is megint elmondta, hogy szerinte Putyin nem annektálta volna a Krímet, ha ő, és nem Barack Obama akkor az elnök. Egyébként pedig Trump szerint az atomfegyverek jelentik a legnagyobb problémát a világban.

May szerint fontos, hogy erős pozícióból, és a NATO egységével a háta mögött menjen a Putyinnal tartott találkozóra Trump.

Trump péntek délután még II. Erzsébet királynővel is találkozik Windsorban, aztán pedig este skóciai birtokára repül, és ott tölti a hétvégét a hétfői találkozóig.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (b) és Theresa May brit miniszterelnök megbeszélést tart a brit kormányfő vidéki rezidenciáján, a Chequers-házban, a Buckinghamshire megyei Ellesborough közelében 2018. július 13-án. (MTI/AP/Pablo Martinez Monsivais)