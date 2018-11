Bíróság függesztette fel Trump egyik legvitatottabb migránsellenes lépését

Az Egyesült Államok szövetségi fellebbviteli bírósága csütörtökön hozott döntésével meggátolta Donald Trump amerikai elnököt abban, hogy azonnali hatállyal megszüntesse az illegális bevándorló fiatalokat védő DACA-programot (ami az Elhalasztott intézkedés a gyermekkorban érkezetteknek rövidítése)

A kaliforniai San Franciscóban lévő fellebbviteli bíróság egyhagúlag hozott döntésével egy alsóbb fokon született előzetes végzést hagyott jóvá kimondva, hogy a Trump-kormányzatnak érvényben kell hagynia az elődje, Barack Obama által létrehozott programot, amely

több százezernyi olyan fiatalt véd a kiutasítástól, aki még gyermekkorban, a szüleivel érkezett illegálisan az Egyesült Államokba és ott is nőtt fel.

A bírói indoklás meglehetősen kemény ítéletet mondott az elnök döntéséről, mely

önkényes, önfejű és nincs összhangban a törvénnyel.

A jogászoktól meglepő "önfejű" fordulatot az is magyarázhatja, hogy a fellebbviteli bíróságnak három tagja közül egyet Barack Obama, kettőt pedig még Bill Clinton volt elnök nevezte ki.

A DACA-ügyben nem a szövetségi fellebbviteli bíróság mondja ki a végső szót, mivel a kormányzat még hétfőn keresetet nyújtott be az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bírósághoz, kérve a DACA-ügyben hozott, alsóbb szintű bírósági döntések felülvizsgálatát - korábban New Yorkban és San Franciscóban is bíróság függesztette fel Trump döntését.

A programot 2012-ben az akkori amerikai elnök, Barack Obama hívta életre. A programban résztvevők jogszerűen folytathatnak tanulmányokat és vállalhatnak munkát az Egyesült Államokban és - több év elteltével, megfelelő feltételek esetén - kérelmezhetik az amerikai állampolgárságot is. Mintegy 700-800 ezer, elsősorban latin-amerikai - az Egyesült Államokban álmodozók nemzedékének nevezett - fiatal vett részt a programban.

A szerdán menesztett Jeff Session igazságügyi miniszter 2017 őszén jelentette be, hogy a kormány hatályon kívül helyezi a DACA-programot, mivel az megkerüli az érvényes bevándorlási törvényeket (Obama elnöki rendelet útján léptette életbe, és több tagállam támadta meg jogi úton). A lépést még az illegális bevándorlást ellenzők sem támogatták egységesen, és Trump 2017 végén a DACA-program felélesztésével próbálta alkura bírni a demokratákat, 2018 elején pedig már a Fehér Ház fontolóra vette, hogy a programban résztvevőknek 10-12 év alatt testületileg megadja az amerikai állampolgárságot.

Ahogy arról részletesen is írtunk, a félidős választások kampányában Donald Trump és a republikánusok egyik központi témája a bevándorlás szigorítása volt. Donald Trump felvetette a születés jogán járó állampolgárság elnöki rendelettel történő megszüntetését és 5200 katonát küldött az amerikai-mexikói határ "védelmére" is egy Hondurasból Mexikón át az amerikai határ felé tartó, hadseregként beállított, de valójában még tömbnek sem nevezhető "karaván" ellen.

