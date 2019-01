Vietnamban találkozhat másodszor Trump Kim Dzsongunnal

Február végén fogja győzködni az amerikai elnök a diktátort, hogy fejezze be az atomprogramot.

Várhatóan Vietnamban találkozik Donald Trump Kim Dzsongunnal, írta a Bloomberg a februári találkozó részleteit ismerő forrásokra hivatkozva. A hírügynökség szerint egyelőre még több város is szóba jöhet lehetséges helyszínül.

Korábban az AP írt arról, hogy az amerikai elnök február végén második alkalommal is találkozni készül az észak-koreai diktátorral, "hogy megpróbálja rávenni az atomprogram feladására".

Trump és Kim Dzsongun az első találkozót Szingapúrban tartották tavaly júniusban, és magabiztosan jelentettek be egy leszerelési egyezséget, de egyelőre ebből nem sok minden látszik. A bejelentés előtt nem sokkal az ENSZ-főtitkár Antonio Guterres úgy nyilatkozott, hogy itt az ideje a komoly alkunak a két ország között, hogy egyeztessenek az atomleszerelés forgatókönyvét.

Trump többször is említette idén már egy újabb találkozó lehetőségét, és leveleket is váltottak annak ellenére, hogy Kim Dzsongun nem nagyon tartja be az állítólagos egyezséget.