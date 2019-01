Jeruzsálemben lesz a V4-es vezetők találkozója

Február 18-én kezdődik a Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát tömörítő a Visegrádi Négyek kétnapos csúcstalálkozója – Jeruzsálemben. A rendezvény helyszíne csak első pillantásra tűnik meglepőnek, mivel az EU magállamaitól egyre jobban elidegenedő izraeli vezetés igen jó kapcsolatot ápol a V4-ek több tagállami vezetőjével is; Benjamin Netanjáhu miniszterelnök tavalyelőtt részt is vett a budapesti V4-csúcson, és ígéretet tett a meghívás viszonzására.

A találkozó abból a szempontból rendkívülinek számít, hogy első alkalommal kerül megrendezésre Európán kívül.

A találkozó konkrétumait január elsején, a brazil szélsőjobboldali elnök, Jair Bolsonaro beiktatásán találkozva beszélte meg Netanjáhu és Orbán – aki fél éven belül már másodszor látogat a zsidó államba.

Fotó: Ajpek Orsi / Index Benjamin Netanjáhu kezet fog Orbán Viktoral, Budapesten 2017. július 18-án

Annak ellenére, hogy Magyarország Izrael egyik leglojálisabb európai szövetségesének számít, Orbánt nem mindenki látja szívesen Izraelben. A közvélemény ugyanis –a hírről beszámolóTimes of Israelszerint – számon tartja azt, hogy kormány a Soros-ellenes kampányban antiszemita sztereotípiákat vetett be a zsidó származású, a Holokauszt elől emigráló milliárdos ellen, illetve azt is, hogy a magyar kormány régóta dolgozik az antiszemita Horthy Miklós rehabilitálásán. A közelmúltban pedig a világ legjelentősebb holokauszttal foglalkozó tudományos intézete, a Jad Vasem igazgatója fogalmazott meg éles kritikát a kormány presztízsberuházásának számító Sorsok Háza koncepciójáról, mely Robert Rozett szerint elhallgatná a Horthy-rendszer meg úgy általában a magyar társadalom - tudományos szempontból egyébként alaposan feltárt - felelősségét.