Kihagyja a jeruzsálemi V4-ek találkozóját a lengyel miniszterelnök

Nem megy el a V4-ek jeruzsálemi találkozójára a lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki, miután az izraeli miniszterelnök, Benjámin Netanjahu varsói látogatása végén állítólag azt mondta, hogy "a lengyelek együttműködtek a nácikkal a holokauszt elkövetésében". Helyette a külügyminiszter megy Izraelbe, írja a Reuters.

Ezért aztán a lengyel külügyminisztérium korábban bekérette Izrael nagykövetét is, hogy több információt szerezzenek a dologról. Izrael varsói nagykövete a lengyel miniszterelnöki hivatalhoz továbbított közleményében tagadta, hogy Netanjahu ezt mondta. Netanjahu kérésére a lap is helyesbítést közölt, azt írta, hogy ezzel szemlátomást le is zárult a "diplomáciai válság" a két ország között.

Február 18-én kezdődik a Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát tömörítő a Visegrádi Négyek kétnapos csúcstalálkozója Jeruzsálemben. A rendezvény helyszíne csak első pillantásra tűnik meglepőnek, mivel az EU magállamaitól egyre jobban elidegenedő izraeli vezetés igen jó kapcsolatot ápol a V4-ek több tagállami vezetőjével is; Benjamin Netanjáhu miniszterelnök tavalyelőtt részt is vett a budapesti V4-csúcson , és ígéretet tett a meghívás viszonzására.