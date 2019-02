A brit Munkáspárt kész beállni egy újabb brexitnépszavazás mögé

A legnagyobb brit ellenzéki párt, a Labour vezetője, Jeremy Corbyn be fogja jelenteni a párt képviselőinek, hogy készek támogatni egy újabb brexitnépszavazást, ha így kerülhetnek el „egy káros tory brexitet”, írja a Sky News és a BBC.

Ez azért fontos fejlemény, mert a Munkáspárt vezetője korábban nem nagyon akart támogatni egy, a párt több képviselője által már régóta szorgalmazott második népszavazást. Ehhez jött hozzá, hogy több EU-párti Labour képviselő kilépett a pártból a múlt héten, mert nem értett egyet a pártelnök brexitpolitikájával.

A BBC szerint a Munkáspárt a héten a Theresa May brit kormányfő brexitmegállapodásához kapcsolt módosító formájában szavazásra akarja bocsátani a saját megállapodási javaslatát, és amennyiben ez nem megy át szerdán az alsóházon, akkor állhat be nyilvánosan a referendum mögé. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan miről szólna egy ilyen népszavazási javaslat, May megállapodásáról, vagy akár a kilépés teljes visszacsinálásáról.

Már régóta egy újabb EU-referendum mellett kampányol a brit ellenzékből a Skót Nemzeti Párt (SNP) és a liberális demokraták is. A torykon belül is vannak, akik komolyan számolnak egy új népszavazás megtartásával, de ehhez nem kevés konzervatív átszavazásra is szüksége lenne az ellenzéknek.

Bármilyen népszavazás megtartására már biztosan nem lenne akkor sem idő a kilépés március 29-i dátuma előtt, ha hirtelen többségbe kerülnének a támogatók. Vagyis ennek megtartásához a 27 EU-tagország jóváhagyására, és haladékra is szükség lenne.

A konzervatív kormány már többször is kizárta egy újabb népszavazás megtartását, May január közepén is azzal érvelt, hogy egy ilyen komoly társadalmi károkat okozna, és rossz precedenst teremthetne.

May megállapodásáról csak később szavaznak újra

A legfontosabb dátumok Február 28-án a brit alsóház szavaz egy sor fontos módosító indítványról, amik között újból napirenden lesz a kilépés elhalasztása, és egy alternatív, munkáspárti megállapodási javaslat is

a brit alsóház szavaz egy sor fontos módosító indítványról, amik között újból napirenden lesz a kilépés elhalasztása, és egy alternatív, munkáspárti megállapodási javaslat is

Március 12-ig Theresa May azt ígérte, hogy új szavazást ír ki a saját brexitmegállapodásáról

Theresa May azt ígérte, hogy új szavazást ír ki a saját brexitmegállapodásáról

Március 29-én az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, kivéve, ha addig kérvényezik a halasztást. Ha addig nem sikerül elfogadni egy EU-ban is jóváhagyott megállapodást, akkor rendezetlen brexit jön

May brexitmegállapodását a kilépés feltételrendszeréről az EU 27 tagországa már elfogadta, azonban a brit alsóházban januárban történelmi mértékben szavazták le. A legfőbb vitás pont az ír–északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldást, ami alapján határozatlan időre a vámunióban ragadhatnának a britek, ez pedig a képviselők többségének elfogadhatatlan.

Később pedig úgy döntöttek a brit képviselők egy sor módosítóról szóló szavazáson, hogy újra akarják tárgyalni az Egyesült Királyság kilépési megállapodását az EU-ból, nem akarnak rendezetlen kilépést, de nem szavaztak meg több időt a tárgyalásokra, az pedig föl sem merült, hogy visszavonják a kilépési kérvényt.

May kedden este számol majd be az alsóházban a brexittárgyalásainak állásáról, azonban már jelezte, hogy nem javasol újabb szavazást a saját megállapodásáról a héten, miután nem sikerült semmilyen lényegi változtatást kialkudnia az EU-tól. Azt ígérte, hogy március 12-ig tartják meg biztosan az újabb szavazást az aktuális brexittervezetről.

Az EU-ban azonban továbbra sem akarnak belemenni a korábbi megállapodás újratárgyalásába, miközben közeleg a brexit március 29-i dátuma. Ha pedig semmi más nem történik addig, akkor rendezetlen formában, egyik napról a másikra esnének ki a britek az EU-ból. Ez komoly gazdasági károkat okozna főként az Egyesült Királyságnak, de kisebb részben az EU-nak is.

Ezért Mayen a saját kormányán belül is egyre nagyobb a nyomás, több miniszter is azt akarja, hogy próbálja meg elhalasztani a kilépés március 29-i dátumát. May azonban egyelőre fenntartotta, hogy a britek az eredeti menetrend szerint lépnek ki az EU-ból.

Megint az alsóház elé kerül a halasztás

Január végén egyszer már nem ment át a munkáspárti Yvette Cooper beadványa, amely arra kötelezte volna a kormányt, hogy halassza el a kilépés március 29-i dátumát, amennyiben nem sikerül elfogadni egy brexitmegállapodást február végéig az alsóházban. Szerdán most újból napirenden lesz a módosító indítvány, ezúttal akkor kötelezné halasztásra a kormányt, amennyiben nem sikerült megszavazni megállapodást az alsóházban március közepéig.

Hétfőn már Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is arról beszélt, hogy „ésszerű megoldás" lenne a brexit elhalasztása, mivel a brit parlamentben nincs meg a többség, ami jóváhagyná a kilépési megegyezést. Hozzátette azonban, hogy May még hisz benne, hogy mégis sikerülni fog átverekednie a megállapodását.

Vasárnap a Guardian uniós forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az Európai Unió legfelsőbb tisztségviselői már vizsgálják annak lehetőségét is, hogy 2021-ig elhalasszák a brexitet. A lapnak nyilatkozó források szerint az uniós vezetőknek is kezd elegük lenni abból, hogy May megegyezése a kilépésről makacs elutasításra talál odahaza, miközben a miniszterelnök nem tud mit kezdeni pártja keményvonalas brexitpárti táborával, és az ellenzék felé se nyit. Ezért az uniós vezetők egyre inkább hajlanak arra, hogy ha szükség lesz hosszabbításra, akkor ne rövid határidejű, mindössze néhány hónapos haladékot adjanak, amely csak elodázná a problémák valós feloldását, hanem egészen 2021-ig tolják ki a brexitet, hogy legyen idő valódi megállapodást kötni.