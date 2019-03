Basescu nem támogatja, hogy a Fidesz az Európai Néppártban maradjon

A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának (PMP) képviselői megszavazzák a Fidesz kizárását az Európai Néppártból (EPP) - jelentette be hétfőn Traian Basescu, a PMP tiszteletbeli elnöke, aki szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest támogatja a székelység autonómiatörekvéseit, írja az MTI.

Ha csak az a tegnapi (vasárnapi) gyalázatos nyilatkozat lenne, amely szerint Budapest támogatja a székelység autonómia-tüntetését, akkor sem érthetnénk egyet azzal, hogy Orbán Viktor az EPP-ben maradjon

- idézte a volt román államfőt az Agerpres hírügynökség. Basescu és Orbán között régen remek viszony volt, Tusványoson is vendégeskedett, de később megromlott a viszony.

A PMP-nek egyébként egyetlen képviselője van az Európai Parlamentben.

Basescu ironikusan hozzátette, a magyar miniszterelnök valószínűleg a "progresszív marxisták" között találja majd meg a helyét, mert az ő politikájuk a rend tagadása és a törvénytisztelet hiánya, nem pedig a néppárté, írja az MTI.

Arról, hogy hogyan áll a Fidesz szénája a néppárti ügyben három napja ebben a cikkünkben írtunk részletesebben, de érdemes hozzátenni, hogy azóta sok minden történt már, például kiderült, Manfred Weber holnap, azaz kedden jön Budapestre, hogy Orbánnal beszéljen a kialakult helyzetről.

Visszatérve Basescura: a volt román államfő szerint a PMP országos tanácsa egyhangúlag döntött arról, hogy képviselőit felhatalmazza a Fidesz EPP-ből történő kizárásának megszavazására, mivel álláspontjuk szerint a magyar kormánypárt "súlyosan megsértette" a Lisszaboni Szerződést. Úgy vélekedett, a Fidesz nem hajlandó már teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, ami az igazságszolgáltatást, a sajtószabadságot és az olyan hatáskör-megosztásokat illeti, amelyekben az EU-nak elsőbbsége van.

Az EPP másik romániai tagszervezete, az RMDSZ, elhibázottnak minősítette a Fidesz kizárására vonatkozó kezdeményezést, és leszögezte, hogy az ellen szavaz. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke múlt héten jelezte: személyesen is részt vesz az EPP március 20-i politikai gyűlésén, amikor ez a kérdés várhatóan napirendre kerül. Úgy értékelte: egy esetleges kizárás meggyengítené a néppártot az európai parlamenti (EP-) választások kampányában, és nehezítené a többség kialakítását az EP-ben, amikor meg kell választani az új Európai Bizottság elnökét.

Az EPP legnagyobb romániai tagpártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) még nem foglalt állást az ügyben. Ludovic Orban, a PNL elnöke szerint fontos kérdésről van szó, amit alaposan mérlegelni akarnak, de ők is egyetértenek az EPP csúcsjelöltje, Manfred Weber által támasztott feltételekkel és azzal, hogy az EPP működésének alapját képező értékeket és elveket minden tagpártnak be kell tartani.