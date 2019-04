Megint elhalasztaná a brexitet a brit kormányfő

Az Egyesült Királyságnak szüksége van a brexit elhalasztására, és a kormány hajlandó együttműködni a Jeremy Corbyn vezette a Munkáspárttal annak érdekében, hogy véget vessünk a parlamenti patthelyzetnek - jelentette be Theresa May brit miniszterelnök.

May személyes találkozót szeretne Corbynnal, ugyanakkor azt mondta, a brit alsóház többsége által következetesen elutasított kilépési megállapodását továbbra is tárgyalási alapnak tartja. A kormányfő azt szeretné, hogy a halasztás "a lehető legrövidebb legyen", annak érdekében, hogy Nagy-Britanniának ne kelljen részt vennie a május 22-i uniós választásokon. A miniszterelnök szeretné, ha még április 10. előtt megszületne egy olyan közös javaslat, amiről szavazhat az alsóház, de ha Corbynnal nem tudnak ilyenben megállapodni, akkor több opcióról is megszavaztatná a képviselőket.

"Ezek nagyon nehéz idők mindannyiuk számára. A szenvedélyek mindkét oldalon magasra hágnak, de képesek vagyunk rá, és meg is fogjuk találni a kompromisszumokat, amelyek valóra váltják, amit az emberek megszavaztak" - jelentette ki. Azt is elmondta, megérti, hogy sokaknak elege van a késlekedésből és az állandó vitákból, és inkább megállapodás nélkül távoznának az unióból, ráadásul hosszú távon a rendezetlen kilépés is sikeres lehetne, de mégiscsak jobb megoldás lenne megállapodással otthagyni az EU-t.

Minden alternatív javaslatot leszavaztak

A brit kabinet kedden maratoni, több órás kormányülést tartott, miután hétfőn megint véleménynyilvánító szavazásokat tartott a brit alsóház, és ezeken újból elutasította az összes alternatív brexitjavaslatot.

Ezekkel a szavazásokkal próbálták feloldani a patthelyzetet, miután pénteken Theresa May kormányfő kilépési megállapodását is leszavazták, immár harmadszor. Továbbra sincs olyan megoldás, ami mögött bármikor többség állt volna össze az alsóházban.

A kilépés eredeti, március 29-i dátuma helyett április 12-ig kaptak halasztást a britek az Európai Uniótól. Újabb halasztás nélkül április 12-én bekövetkezhet a sokak szerint gazdasági katasztrófát jelentő rendezetlen brexit is, ha viszont a britek hosszabb halasztást kérnek, és ezt meg is kapják, akkor EP-választást kell tartaniuk májusban. May a jelek szerint ezt a lehetőséget továbbra is szeretné elkerülni.

Pártokon átívelve akarnak halasztást

Theresa May szóvivője kedden korábban azt mondta, hogy a kormányfő minden körülmények között ellenez egy újabb népszavazást. Azt is megismételte, hogy alapesetben rendezetlen kilépés következne be április 12-én, és hogy May nem hajlandó visszavonni a kilépést kezdeményező határozatot.

Arról ellentmondó hírek érkeztek kedden, hogy akarnak-e újabb véleménynyilvánító szavazásokat tartani szerdán este az alsóházban. Több korábbi javaslatot benyújtó képviselő állítólag letett erről, de Jeremy Corbyn, a Munkáspárt elnöke hétfőn este azt mondta, hogy folytatniuk kellene az alternatív javaslatok keresését.

Tory és ellenzéki képviselők egy csoportja viszont egy olyan törvényjavaslat mögött próbálja összehozni az alsóházi többséget, amivel

arra köteleznék Theresa Mayt, hogy tegyen javaslatot a brexit további elhalasztására.

A képviselők csoportja szerdán nyújtaná be a javaslatot, ami törvényi erővel gátolná meg, hogy április 12-én rendezetlen brexit bekövetkezzen, és kötelezné Mayt, hogy újabb halasztást kérjen.

Barnier: Nőtt a rendezetlen brexit kockázata

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke napközben arról beszélt, hogy a brit kormányülés eredményét várják, mielőtt további nyilatkozatokat adnának ki.

Michel Barnier, az EU brexitügyi főtárgyalója azt mondta, hogy az elmúlt napok eseményei növelték egy rendezetlen kilépés kockázatát. Szerinte az Egyesült Királyságnak el kell magyaráznia, hogyan akarna elkerülni egy ilyen forgatókönyvet. Bírálta a brit alsóházat, amiért csak valami ellen tudnak többséget felmutatni, nem pedig valami mellett.

Azt is elmondta, hogy ha a britek további hosszabbítást kérnek április 12-én, az komoly kockázatokat jelentene az EU-nak is, ezért megfelelő indoklást is várnak egy ilyen esetleges kérelemhez.

Macron: az unió nem válhat tússzá

Emmanuel Macron francia államfő kedden úgy vélte, hogy az Európai Unió nem válhat tartósan a brexit miatt brit belpolitikai válság túszává, és amennyiben Londonnak nem sikerül április 10-ig egy "hiteles alternatív tervet" bemutatnia, úgy "maga választja a megállapodás nélküli kilépést" az Európai Unióból.

"A mi prioritásunk az Európai Unió és a közös piac megfelelő működése kell, hogy legyen. Az Európai Unió nem lehet tartósan az Egyesült Királyság politikai válsága megoldásának a túsza" - mondta a francia elnök, miután Leo Varadkar ír miniszterelnökkel tanácskozott Párizsban.