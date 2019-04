Ülve pisilő férfiakkal viccel, és konzervatív irányba tart a CDU?

Decemberben vette át Angela Merkel székét a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) élén Annegret Kramp-Karrenbauer, akit egy farsangi hülyéskedés óta egyre inkább azzal támadnak ellenfelei, hogy konzervatív irányba fordítja a pártot. Ez a változás a párt belső erőviszonyait nézve érthető, más kérdés, hogy visszanyerhetők-e így a CDU-tól elpártolt szavazók. Az új CDU-elnök nem lelkesedik a melegházasságért, a Fideszt csak felfüggeszteni akarta, de nem rúgta volna ki az Európai Néppártból, és az unió reformja ügyében a francia elnöknek is velős válaszcikket írt.

Nézzétek csak a mai férfiakat! Aki közületek nemrég Berlinben járt, láthatta a Latte-Macchiato-frakciót, ami a harmadik nem számára külön vécéket hoz létre. Ezeket azoknak a férfiaknak találták ki, akik nem tudják, hogy még szabad-e állva pisilniük vagy már le kell ülniük közben.

Ezeket a szavakat a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) új elnöknője mondta a stockachi karneváli ünnepségen. Az Angela Merkel kancellár potenciális utódjaként emlegettet Annegret Kramp-Karrenbauer egy piros micisapkában mondta el ironikus és viccesnek szánt farsangi beszédét, de politikai ellenfelei egyáltalán nem találták humorosnak.

Lars Klingbeil, a szociáldemokraták főtitkára a Twitteren azt írta: Kramp-Karrenbauer beszéde jól mutatja, milyen vérkonzervatív szelek fújnak manapság a CDU-ban, a zöldpárti Sven Lehmann pedig egyenes kínosnak nevezte, hogy a CDU elnöke a transzszexuálisokon élcelődik, írja a Guardian. A CDU elnöke házon belülről is kapott bírálatokat: a Kereszténydemokrata Unió meleg és leszbikus tagozata is bocsánatkérésre szólította fel a pártelnököt ízléstelen kijelentéseiért.

Karnevál ide vagy oda, ezeknek a szavaknak komoly súlyuk van Németországban, ahol 2017-ben hosszú viták után a parlament megszavazta az azonos neműek házasságát, idén januártól pedig használják a harmadik, interszexuális nemet (divers) is az anyakönyvekben. A CDU elnöke nem kért bocsánatot, mondván, abszurd dolog lenne betiltani a viccelődést.

Julia Klöckner, a párt egyik erős embere és mezőgazdasági minisztere így védte a pártelnököt:

Viccelünk a férfiakkal, viccelünk a nőkkel. Akik nem viccelnek a harmadik nemmel, mert az a harmadik nem, azok épp őket diszkriminálják ezzel.

Miss Homofóbia

Az eset kapcsán egyre inkább arra irányul a figyelem, hogy a párt élén tavaly decemberben Angela Merkelt leváltó, és potenciálisan a következő kancellárjelöltségre esélyes Annegret Kramp-Karrenbauer konzervatívabb irányba fordítja-e a pártot. Az Angela Merkel által vezetett CDU-t az utóbbi években sok kritika érte amiatt, hogy eltávolodott eredeti értékeitől, és tulajdonképpen liberális párttá vált.

A német sajtó szerint a katolikus Kramp-Karenbauer több kérdésben valóban konzervatívabb álláspontot képvisel a kancellárnál, más esetekben, például a női jogok terén azonban kifejezetten liberális. Merkelnél szigorúbb álláspontot foglalt el például a terhességmegszakítások reklámozásának ügyében, és 2015-ben sok más CDU-s képviselővel együtt ő sem értett egyet a melegházasság kérdésének napirendre tűzésével a Bundestagban.

Akkor Merkel is erkölcsi ellenérzéseiről beszélt, és felmentette a frakciófegyelem alól a képviselőit. A javaslat végül elsősorban a szociáldemokraták, a Baloldal és a Zöldek képviselőinek köszönhetően átment, a CDU-n belül viszont komoly megosztottságot eredményezett. A kereszténydemokrata/ keresztényszociális CDU-CSU frakció képviselőinek csak 24 százaléka szavazott a melegházasság elismerése mellett.

A német sajtóban is gyakran AKK-nak rövidített Kramp-Karrenbauer a 2017-ben elfogadott törvényt természetesen tiszteletben tartja, de nemrég megismételte fenntartásait. Nem volt hajlandó változtatni azon a 2015-ös nyilatkozatán, amiben tulajdonképpen a vérfertőzést és a poligámiát is kapcsolatba hozta a melegházassággal.

Akkor ugyanis azt mondta: ha megnyitják a lehetőséget az azonos nemű párok házassága előtt, mások joggal vethetik fel a vér szerinti rokonok vagy kettőnél több ember házasságának törvényes elismerését. Tavaly decemberben az Enough is Enough nevű LGBT-szervezet ezért neki adományozta a Miss Homofóbia címet.

A politikus továbbra is kitart amellett, hogy a házasság fogalmának a gyermeknemzéshez kellene kötődnie. Németországban törvény garantálja az azonos nemű párok örökbefogadáshoz való jogát is, amit a CDU-elnök szintén nem vitat. Annyi megjegyzést azért tett, hogy az örökbefogadást abban az esetben nem lehet megtagadni, ha az azonos nemű szülőket nem apának és anyának, hanem egyformán „gondozószülőnek" nevezik.

Menekültügyben pragmatikus

A korábban Saar-vidék tartományi kormányfőjeként sikeres karriert befutó Annegret Kramp-Karrenbauer gyakorlatias hozzáállása miatt menekültügyben sem mindig osztotta a CDU-SPD nagykoalíció ideológiai alapon álló, menekültbarát politikáját. Amikor 2015-ben a sajtó megírta, hogy egy menekültszálláson a fiatal muszlim férfiak nem hajlandóak elfogadni az ételt az önkéntesként dolgozó nőktől, ő egy interjúban azt mondta:

Oké, fiúk! Akkor lehet továbbmenni, mára nincs kaja.

A CDU főtitkáraként nyíltan soha nem kritizálta Merkel menekültpolitikáját, de érzékeltette, hogy hiányolta belőle a rugalmasságot. Pártelnökké való megválasztása után a CDU-n belül el is indított egy műhelytanácskozás-sorozatot a 2015-ös menekültválság (Merkel-féle) kezelésének elemzésére. A megbeszélések után azt mondta: ha egy 2015-öshöz hasonló újabb menekültválság érkezne, akkor a legvégső esetben a határok lezárása is szóba kerülhetne, hogy jobban kontrollálható legyen a folyamat. Idén márciusban AKK azt mondta:

akik a schengeni belső határok eltörlésének előnyeit a legprofibban ki tudják használni, azok a bűnözők, nem a rendőrség.

Schengen előnyeinek megvédése szerinte csak akkor lehetséges, ha valóban kiteljesítik és tökéletesítik a határvédelmet az EU külső határán (Orbán Viktor 2015 óta ezzel indokolta a kerítésépítést, és azóta is követeli Brüsszeltől a költségek megtérítését). Jean-Claude Junckerrel ellentétben az alapvetően kompromisszumokkal operáló új CDU-elnök nem tartozott azok közé, akik a Fidesz kizárását erőltették az Európai Néppártból. Ő is bírálta a magyar kormány uniós alapértékeket sértő lépéseit, de azt mondta: fontosak a német-magyar gazdasági kapcsolatok, és a radikális kizárásnál sokkal fontosabb a párbeszéd. Végül azonban ő is a Fidesz tagságának felfüggesztését javasolta a problémás pontok rendezéséig.

A párt konzervatív felének is dolgozik

Kramp-Karrenbauer keményebb hangú nyilatkozataiban taktikai okok is szerepet játszanak. Tavaly hárman indultak a CDU elnöki posztjáért, és a több hétig zajló korteskedés jól megmutatta a párton belüli törésvonalakat. Végül csak nagyon szűk többséggel, 51 százalékos támogatottsággal tudta legyőzni a CDU-n belüli konzervatív riválisát, Friedrich Merzet. Bebizonyosodott, hogy a CDU-s tagság közel fele nem ért egyet a Merkel-féle liberálisabb, centristább irányvonallal.

A CDU jobbszárnyán sokan attól tartottak, hogy AKK-val a Merkel-féle centrista politika folytatódik a következő években is. Kramp-Karrenbauer már megválasztása után jelezte, hogy az egész párt vezetője akar lenni. Akkor azt mondta: számára nincs liberális vagy konzervatív CDU, nincs piacbarát vagy munkavállalóbarát CDU, csak egy egységes CDU van, mert egyedül így lehet javítani a párt egyre romló támogatottságán.

Kramp-Karrenbauer legutóbb az autópályán lévő sebességkorlátozások vagy a volt ISIS-harcosok állampolgárságának megvonásának ügyében is keményvonalas konzervatív álláspontot fogalmazott meg. A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung szerint egyre több olyan CDU-s politikus áll be mögé, akik tavaly ősszel még Merzet vagy a harmadik aspiránst, Jens Spahnt favorizálták.

Az azonban kérdés, hogy mindezzel vissza tudja-e szerezni a CDU-tól elpártoló szavazókat. Egy részük a radikális, bevándorlásellenes AfD-hez vándorolt, mások az egyre inkább centrista hangot megütő Zöldekhez vagy a menekültügyben meglepően szigorú álláspontot képviselő, de mérsékelt szabaddemokratákat (FDP) választották. A probléma az, hogy a Forsa közvélemény-kutató szerint az elpártolók inkább centristák, így Kramp-Karrenbauer a konzervatívabb hanggal nehezebben tud visszaszerezni CDU-s szavazókat.

A héten érkezett olyan felmérés is, ami alapján a Zöldek választói potenciálja megközelítette a CDU-t. A Forsa felmérésében a CDU/CSU 28 százalékon állt, míg a zöld párt 20 százalékon. Azonban amikor arra kérdeztek rá, hogy mennyi szavazatot kapna a párt, ha mindenki elmenne szavazni, aki komolyan szimpatizál egy adott mozgalommal, akkor a megkérdezettek 39 százaléka jelölte meg a CDU-t, 38 százaléka pedig a Zöldeket. A CDU-t már korábban elhagyó szavazók 27 százaléka most a Zöldekbe helyezné a bizalmát, és a közvélekedéssel ellentétben közülük csak kevesen (7 százalék) fordult a populista AfD felé.

Kancellári szerepre készül?

Az Economist szerint a CDU konzervatív arculatának megerősítésében könnyebbséget jelent neki, hogy csak pártelnök. Nincs pozíciója a szövetségi kormányban, így könnyedén hangsúlyozhatja a különbségeket a CDU-val nagykoalícióban kormányzó szociáldemokratáktól, legyen szó a nyugdíjakról vagy a fegyverexportról. Ez a CDU bázisának is tetszik, de az SPD-nek sem jön rosszul, ha így el tudja határolni magát, miután beszorult a Merkellel közös koalícióba.

Az már Annegret Kramp-Karrenbauer kancellári ambícióira utalhat, hogy egy sor EU-reformjavaslattal is előállt válaszul Emmanuel Macron francia elnök néhány nappal korábban írt cikkére. Pártelnökként őt nem kötötte a német-francia barátságon őrködő Merkel diplomatikussága, nyíltabban fogalmazhatott. Nem értett egyet a Macron-féle egységes uniós minimálbérrel, külön hangsúlyozta, hogy Európa újjászervezése nem fog menni a nemzetállamok megtartása nélkül, és tiszteletben kell tartani az unióhoz később csatlakozott közép-európai országok eltérő felfogását a közös Európáról. Javaslatai között olyan provokatív elemek is szerepeltek, mint hogy szüntessék meg az Európai Parlament második otthonát Strasbourgban vagy Franciaország adja át az ENSZ Biztonsági Tanácsában a helyét az EU-nak. Ezzel a francia minisztereknek egy német politikai párt vezetőjének kijelentéseire kellett reagálniuk.

A német választásokig még két év van. Egy közvélemény-kutatás szerint Kramp-Karrenbauer népszerűsége egy hónap alatt 8 pontot esett, most 37 százalékon áll, miközben Merkel népszerűsége politikai pályájának utolsó szakaszába érve növekedett. A németek 52 százaléka elégedettnek, vagy nagyon elégedettnek mondta magát Merkel munkájával. 59 százalék azt szeretné, ha kitöltené a ciklusát, csak 37 százalék akarja, hogy még 2021 előtt távozzon.