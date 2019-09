A bevándorlásellenes AfD a 2. erő Szászországban és Brandenburgban

Az exit pollok szerint Szászországban Angela Merkel Kereszténydemokrata Uniója (CDU), Brandenburgban a szociáldemokraták (SPD) nyertek a tartományi választáson, de mindkét történelmi párt érzékeny veszteségeket szenvedett 2014-hez képest.

A várakozásokkal ellentétben egyik helyen sem a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) lett a legerősebb párt, de mindkét helyen 20 százalék fölötti eredményre számíthat.

Az AfD mindkét tartományban a második legnagyobb erő. Szászországban különösen erős, közel 30 százalékos eredményt vetítenek előre a mérések. Az AfD egyik helyen sem kerül kormányzó pozícióba, mert a többi párt kizárja velük az együttműködést.

Az AfD jelentős erősödése mindkét tartományban át fogja rajzolni az erővonalakat. Az eddig kormányzó koalíciók (CDU-SPD, SPD-Baloldal) mindkét tartományban elveszítették többségüket. A Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) Szászországban 8 százalékos kispárttá válhat.

A Zöldpárt mindkét tartományban növelte támogatottságát, és akár mindkét helyen a kormánykoalíció résztvevője lehet.

Az egykori keletnémet tartományokban erős Baloldal (Die Linke) mindkét helyen jelentősen gyengült 2014-hez képest.

A német liberális párt (FDP) az exit-pollok alapján egyik helyen sem kerül be a tartományi gyűlésbe.

Mindkét tartományban kiugróan magas volt a részvétel az 5 évvel ezelőtti választáshoz képest. Szászországban 65 százalék (2014: 49,1%), Brandenburgban 59 százalék (2014: 47%)

Szászország

Lakosságszám: 4 millió

Választásra jogosultak száma: 3,3 millió

Választói korhatár: 18 év

Eddigi kormányzó koalíció: CDU-SPD

Szászországban 30 éve a CDU a legerősebb párt, amely hol egyedül, hol az SPD-vel, vagy az FDP-vel koalícióban kormányozta a tartományt. Voltak olyan mérések, amelyek legalább 10 százalékos esést prognosztizáltak a CDU-nak, de ez nem következett be. A párt sokat tanult korábbi kudarcaiból, most jobban a választók felé fordult, így "csak" 7 százalékkal gyengült. Az AfD a korábbi közvélemény-kutatások által előrejelzett eredménynél (24,5 százalék) is nagyobb támogatottságot érhet most el.

A mandátumbecslések alapján a CDU-SPD koalíció Drezdában elveszítette a többségét a 112 fős tartományi gyűlésben. Biztos többségre akkor számíthatnak, ha a Zöldeket is bevonják a kormányzásba.

Brandenburg

Lakosságszám: 2,5 millió

Szavazók száma: 2,1 millió

Választói korhatár: 16 év

Eddigi kormányzó koalíció: SPD-Baloldal (Die Linke)

A Berlint körülvevő tartományt az 1990-es német újraegyesítés óta a szociáldemokraták vezetésével alakult helyi kormányok irányítják. Az SPD 2009 óta a Baloldallal (Die Linke) kormányoz együtt. Ebben a tartományban volt az SPD-nek a legerősebb frakciója a német újraegyesítés óta.

A közvélemény-kutatások fej fej melletti eredményt vetítettek előre az SPD és az AfD között, de ezt az exit-pollok nem igazolják. Még ha a Dietmar Woidke tartományi kormányfő által vezetett szociáldemokraták támogatottsága valamelyest csökkent is, nem következett be a 10 százalék körüli veszteség, és az AfD-nél jóval erősebb maradt a párt.

Az exit-pollok és az első mandátumbecslések alapján azonban a 88 fős potsdami tartományi gyűlésben az SPD-Baloldal koalíció elveszítette többségét, így a további kormányzáshoz újabb párt bevonására lesz szükség. A két párt várhatóan a Zöldekkel kezd kormányzati együttműködést.

Mint megírtuk: a mostani két tartományi választásnak nemcsak tartományi szinten, de a berlini országos politikában is lehetnek következményei. A Németországot nagykoalícióban kormányzó CDU és SPD az elmúlt évek választásain sorra veszített támogatottságából, miközben az AfD és a Zöldek jelentősen erősödtek. Angela Merkel német kancellár tavaly emiatt is mondott le a CDU vezetéséről, a szociáldemokraták (SPD) elnöke pedig az idei EP-választás rossz eredményei miatt távozott. A két egykori keletnémet tartomány nemcsak a gazdasági gondok miatt jelent kihívást a német nagypolitikának, de itt a legerősebb az idegenellenesség, valamint a nyugattal, a globalizációval szembeni ellenkezés.

(Borítókép: A bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) eredményvárója 2019. szeptember 1-jén. Fotó: Axel Schmidt / Reuters)