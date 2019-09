Holttestek úsznak a vízben, menekülnek a Bahamákról

Százakat, ha nem ezreket tartanak nyilván továbbra is eltűntként a Bahamák északi szigetein, ahol a héten végigsöpört a legerősebb, 5-ös erősségű Dorian hurrikán, írja a Reutersre hivatkozva az MTI.

A Bahamákat valaha sújtó legerősebb hurrikán a Great Abaco és a Nagy-Bahama szigeteken pusztított, teljes kerületeket tarolt le és kulcsfontosságú infrastruktúrákat tett tönkre, köztük repülőtéri leszállópályákat és egy kórházat is. Az ENSZ szerint a Bahamai Közösségben mintegy 70 ezer ember szorul közvetlen segélyre.

Tisztségviselők szerint várhatóan ugrásszerűen meg fog nőni a halálos áldozatok száma a mostani harmincról, mert egyre több holttestre bukkannak most is a romok alatt és a vízzel borított területeken. A szigetek körül uralkodó kaotikus állapotok viszont akadályozzák a légi és a vízi közlekedést, így a mentést is.

Az emberi sérülések többsége törés, fejsérülés, trauma és kiszáradás. Számos észak-bahamai klinikát elöntött a víz, emiatt képtelenek sérülteket fogadni, a szigeteken pedig nincs elegendő működő mentőautó ahhoz, hogy tábori kórházba vagy elsősegélynyújtó állomásra szállítsák őket.

Aki tud, menekül

Pénteken több százan gyűltek össze Great Abaco-sziget kikötőjében, hogy elvigyék őket hajókkal, írja az AP beszámolója. A helybeliek szatyrokban és bevásárlókocsikban pakolták fel a még menthető ingóságaikat.

Néhányan már nem sokkal csütörtök éjfél után megkezdték a sorban állást, hogy átjuthassanak a fővárosba, Nassauba, ahonnan nagyobb eséllyel utazhatnak tovább. Egyikük arra panaszkodott, hogy Great Abaco szigetén

nincs élelem, nincs víz, holttestek úsznak a vízben, és az emberek nemsokára megbetegszenek.

Egyelőre nincs kormányzati szinten szervezett kimenekítés, de a bahamai védelmi erők egyik kompja fel tudott venni még 160 embert a saját munkatársaikon kívül. A tömeg nyugodtan várakozott, miközben a tengerészek felengedték a fedélzetre először a nőket és a gyermekeket, majd utánuk a férfiakat is.

A bahamai komp kapitánya azt ígérte, hogy később visszatérnek majd, és még több segélyt fognak hozni. Sőt, nemsokára megérkezik majd a segítséggel a fegyveres erők egy nagyobb hajója is.

Mindenüket elpusztította Dorian

Great Abaco szigete mellett lehorgonyzott egy brit hadihajó is, onnan egy partra szállító járművel segélyszállítmányt is kitettek, takarókkal, kétezer adagnyi készétellel, és ideiglenes szálláshelyek felállításához szükséges anyagokkal. Ezen kívül több raklapnyi ivóvíz is érkezett a szigetre, a hajó tengervízlepárló berendezése segítségével pedig még több vizet tudnak osztani a helybelieknek.

Több száz fős tömeg gyűlt össze a szigeten egy kisebb repülőtéren is, ahonnan elszállítják a leginkább rászorulókat, a betegeket és az öregeket. Az evakuálás lassan halad, emiatt csalódottak azok, akiknek kedden mindenüket elpusztította a legerősebb kategóriába sorolt, 5-ös erősségű Dorian hurrikán, és most nincsen lakhelyük.

Eközben a Nagy-Bahama-szigeten az emberek szintén hosszú sorokban állva várták, hogy egy nagy óceánjáró hajóról élelmet és vizet osszanak nekik. A bahamai egészségügyi minisztérium azt ígérte, helikoptereket és hajókat fog küldeni segítségül, de figyelmeztetett, hogy az áradások miatt ez késhet.

A Dorian hurrikán a hét elején érte el 300 kilométer per órás sebességgel a Bahama-szigetek partjait, most pedig az Egyesült Államok környékén jár, Észak-Karolina állam partjainál. Ezután Európa felé veszi majd az irányt, de kontinensünket már csak mérsékelt övi ciklonná szelídülve éri majd el.