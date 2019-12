Tüntetés Franciaországban: a kórházi dolgozók is sztrájkolnak

13. napja sztrájkolnak a franciák Párizsban a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen, aminek egyik leginkább kritizált pontja az, hogy az eddigi 62 év helyett 64 éves kortól lesz csak jogosult mindenki a teljes összegű nyugdíjra. Kedden tanárok, orvosok, ügyvédek és az Eiffel-toronynál dolgozó alkalmazottak is beszüntették a munkát, a vonatvezetők pedig továbbra is tüntetnek az intézkedések ellen. A 16 metróvonal közül mindössze 2 közlekedik hagyományos menetrend szerint kedden, és a nagysebességű TGV vonatok mindössze negyede használható. A tüntetésben a nemzetközi járatok is érintettek, írja az Associated Press.

A szülők és diákok kedden bezárt iskolákkal találták szembe magukat, míg a kórházak követelik az alkalmazottaikat, hogy legalább az alapvető egészségügyi ellátásokra menjenek be dolgozni – ugyanis a nővérek, az orvosok és a gyógyszerészek is tüntetnek ma az egészségügyi rendszer megmentéséért. A rendőrség kordonokkal vette körbe a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáját, az Élysée-palotát, kedd délelőttre ugyanis újabb tüntetési hullám várható, esetleges erőszakos cselekményekkel.

A tüntetés várhatóan karácsonykor is folytatódik, ha a kormány nem hátrál, márpedig nem úgy tűnik: múlt héten ugyanis megerősítették, hogy a nem kívánnak változtatni a reformon. Macron nyugdíjreformjának erről és további pontjairól is bővebben írtunk már korábbi összefoglalónkban. A tervek szerint a több-biztosítós rendszert is felváltaná egy egységes biztosító, egységes juttatási rendszerrel – ez a tüntetők szerint pedig nyugdíjcsökkentést hozhat.