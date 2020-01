András herceg nem működik együtt az FBI-jal

A szexhálózatügyben mosakodó yorki herceg kínos és bizarr interjúja volt a mélypont, de nemigen fogják visszasírni ezt az egész évet. Fülöp herceg autóbalesete, majd Vilmos és Harry nyilvános viszálya miatt is főhetett II. Erzsébet királynő feje.

Az FBI megkereste András herceget, Jeffrey Epstein tetteivel és halálával kapcsolatban akartak kérdéseket feltenni neki, de a herceg az ügyet ismerő források szerint nem tanúsított semmiféle együttműködést – írja a BBC. Azt, hogy András herceget megkereste az FBI, a herceget képviselő amerikai ügyvéd, Attorney Geoffrey Berman erősítette meg.

András herceg a BBC szerint azt mondta, nem látott és nem tapasztalt semmi gyanúsat akkor, amikor Epstein otthonaiban járt.

A milliárdos Jeffrey Epsteint idén augusztusban találták holtan cellájában, miután felszámolták a gyereklányokból épített szexhálózatát. A feltételezések szerint több befolyásos és ismert személy is igénybe vehette Epstein szolgáltatásait, András herceget egy már felnőtt korú nő vádolta meg azzal, hogy szexuálisan kihasználta őt, amikor még fiatalkorú volt. A most 36 éves Virginia Roberts szerint András három alkalommal érintkezett vele szexuálisan Epstein bizarr pedofil szigetén.

Epstein halálának körülményei egyébként továbbra is tisztázatlanok. Az üggyel kapcsolatban azoknak a nőknek is van félnivalójuk, akik folyamatosan biztosították Epsteinéknek az utánpótlást áldozatokból, és a férfi szavára a szexuális visszaélésekben is részt vettek.