A brit királyi család megmutatta, mi az a píárkatasztrófa

Az erőszakvád után előkerült egy kellemetlen videó is a királynő fiáról. Mit tudott András a ragadozó barátjáról?

Aznap Pizza Expressben volt, nem ő van a közös fotón, és nem is izzadt táncolás közben.

„Ezen kellene tanítani, mi is az a píárkatasztrófa”

– nagyjából ez a kommunikációs szakma egyöntetű véleménye a kínos, nevetséges, bizarr elemekkel tűzdelt interjúról, amellyel András yorki herceg, II. Erzsébet királynő másodszülött fia november közepén nemcsak a saját imázsának a sírját ásta meg, hanem rávilágított a brit királyi család egyre feltűnőbben gyenge pontjára is. A windsoriakra píárszempontból rendesen rájárt a rúd 2019-ben: nemcsak arról van szó, hogy olyan dolgok történtek, amelyek rossz fényt vetettek rájuk, hanem arról is, hogy valamiért nagyon nem ment a károk minimalizálása sem.

A szerencsétlen széria már januárban elkezdődött, amikor Fülöp edinburghi herceg, a királynő 98 éves férje felborult az autójával, és eközben karambolozott egy másik kocsival. A január 17-i balesetben Fülöp nem sérült meg, de a másik sofőr a térdén könnyebb, vágásos sérüléseket szenvedett, 45 éves utasának pedig eltört a csuklója, igaz, legalább a velük utazó 9 hónapos kisfiú sértetlen maradt. Az edinburghi herceg ellen vádat nem emeltek, de saját elhatározásából visszaadta a jogosítványát.

Azonban még mielőtt ezt bejelentették volna, a hercegnek sikerült tetéznie a bajt, amit a balesetével okozott. Két nappal a karambol után fotó készült róla egy új, méregdrága Land Rover Freelander volánja mögött, biztonsági öv nélkül. A Yahoo Uk-nek nyilatkozó píárszakértő már ekkor a katasztrófa szót használta, pedig ekkor még nagyon messze voltunk András szexhálózat-ügyben bemutatott produkciójától.

A yorki herceg, akiről a brit bulvársajtó tudni véli, hogy ő Erzsébet kedvenc gyereke, a nyáron találta szorult helyzetben magát, amikor úgy tűnt: végül mégiscsak utoléri a végzet a gyereklányokból szexhálózatot építő amerikai milliárdost, Jeffrey Epsteint. Az Epsteinnel köztudottan barátságot ápoló András nagyon hamar szembesült azzal, hogy rá is ragad a botrány, és az őrizetbe vett Epstein börtönbeli, különös öngyilkossága korántsem jelenti a történet végét.

Izzadságmirigyek és Pizza Expressz

A milliárdos egyik áldozata, Virginia Roberts Giuffre már egy évekkel ezelőtti vallomásában megnevezte Andrást mint az egyik olyan befolyásos férfit, akivel szexuális kapcsolatot kellett létesítenie. Most viszont hirtelen tele lett a sajtó Roberts Giuffre konkrétumokkal teli mondandójával: karib-tengeri orgiáról, izzadtan táncoló hercegről hallhattak a britek, és megnézhették újra a fotót, amelyen András látható a 17 éves lány derekát átölelve. A herceg köreiből a vádakat tagadták, a fénykép valódiságát vitatták, de bővebb reakció jó darabig nem volt.

Ez volt az alaphelyzet, amiben a nem túl éles eszűként számon tartott herceg jó ötletnek találta, hogy leüljön tévéinterjút adni a BBC profi, tapasztalt, a vallatáshoz való tehetségéről ismert újságírójának, Emily Maitlisnak. Így történhetett, hogy

András milliók előtt képes volt a nevetségesen finomkodó „nem helyénvaló" kifejezést használni az elítélt szexuális bűnöző Epsteinre,

saját magát „túlzottan becsületesnek" titulálni,

és közben olyan, szemöldökfelrántó állításokkal állni elő, amelyekkel hosszú időre ellátta kitárgyalnivalóval az ugrásra kész médiát.

Ilyen bizarr elem volt, hogy állítólag egy különleges egészségügyi probléma miatt András egy időben nem volt képes az izzadásra (szerinte ez mutatja, hogy nem stimmel Roberts Giuffre sztorija), vagy hogy az egyik állítólagos aktus napján Pizza Expressben járt. De még ha ezek nem is lettek volna, András képes volt a válaszaival belemanőverezni magát egy olyan helyzetbe, hogy komoly képpel azt kelljen mondania: egy alkalommal csak azért vendégeskedett négy napon át Epstein házában, hogy személyesen tájékoztathassa őt a barátságuk végéről.

Legalább bűnbánó lett volna

A píárszakemberek egy része szerint azonban még csak nem is ezek voltak a legrosszabbak az interjúban, hanem hogy hiányzott az áldozatok irányába mutatott empátia és a megbánás. A PR Weeknek nyilatkozó egyik szakértő, David Fraser szerint a gond ott kezdődött, hogy András nem fogta fel: ennek a történetnek vannak valódi áldozatai, és ő nem tartozik közéjük. Az interjúnak szerinte kommunikációs szempontból főként arról kellett volna szólnia, hogy András bűnbánatot mutat, rokonszenvvel és tisztelettel beszél Epstein áldozatairól.

Az, hogy a herceg nem mutatkozott a képernyőn túlzottan okosnak, még megbocsátható volna, de az, hogy semmi megbánás nincs benne, az viszont már nem. Ráadásul, mondta Fraser, András még felkészületlennek is tűnt, mint aki nem gyakorolt eleget. Az alibijeit nem dolgozta ki eléggé, a borzalmas szóhasználatáról már nem is beszélve. „Vagy az van, hogy rossz tanácsokat kapott, vagy jókat, de nem hallgatott rájuk” – mondta a katasztrófához vezető két lehetséges útról a szakértő.

Kollégája, Emily Wallace szerint eleve jobb döntés lett volna, ha András egyáltalán nem ad interjút, hanem meghúzza magát, csendben jótékonykodik, amíg elvonul a vihar. Egy harmadik píárszakértő, Mark Borkowski úgy fogalmazott: hübrisz, végzetes gőg volt András részéről azt hinni, hogy képes olyan interjút adni, amivel javít majd a helyzetén. Eleve óvatosságra inthette volna, hogy a brit királyi család tagjai megégették már magukat párszor balul elsült tévéinterjúkkal, elég például arra gondolni, amikor Károly herceg beismerte a házasságtörést.

Hiba volt az is, hogy az interjú helyszíne a Buckingham palota lett, hiszen ez afelé hatott, hogy ami az interjú során történik, az ráégjen az egész családra.

De mit szólt a királynő?

Akadt, aki sejtette, hogy baj lesz: Jason Stein, András utolsó píártanácsadója alig egy hónappal a munkába állása után, kevéssel az interjú közvetítése előtt feladta, és távozott a posztjáról. Arról ellentmondásos információk jelentek meg a brit sajtóban, hogy András vajon egyedül volt-e a családjában a képességeire és esélyeire vonatkozó tévedésben, és a saját szakállára vállalta-e az interjút, vagy pedig megkapta rá előzetesen a királynő áldását. A BBC-s riporter, Maitlis azt sejtette, hogy András maga mögött tudta II. Erzsébet jóváhagyását, de például Dickie Arbiter, a királynő korábbi sajtósa szerint az uralkodó kétkedő volt, és aggódott, miközben a herceg a saját feje után ment.

A következmények mindenesetre hamar utolérték Andrást. Pár nappal az interjú után megtörtént a bejelentés, hogy a herceg visszavonul a közélettől, és még a februárban esedékes, 60. születésnapi bulija is ugrott, kénytelen lesz egy szűk körű, családi vacsorával beérni. Az is kérdés, képes lesz-e összekaparni magát a romjaiból eléggé ahhoz, hogy oltár elé vezethesse majd Beatrix lányát. A királynő uralkodóként nem szólalt meg az ügyben, de anyaként így is megtette, amit megtehetett Andrásért, amikor az interjú után nem sokkal nyilvánosan együtt mutatkozott csúfosan leszerepelt fiával.

A palotának egyébként még a visszavonulásról szóló közleményt sem sikerült píárszempontból hibátlanul kiviteleznie: kritikákra adott okot az óvatoskodó megfogalmazás az Epstein-ügyben folyó nyomozásnál nyújtandó segítségről. A közleményben az állt, hogy András segíteni fogja a hatóságok nyomozását, amennyiben ezt kérik tőle. A gond ezzel az, hogy a felajánlott tanúskodás ezek szerint nem vonatkozik arra, hogy az áldozatok által indított polgári perekben tisztázzák a dolgokat. Vagyis az áldozatok nem számíthatnak Andrásra.

Ami a közfeladatokról való letiltást illeti: a Guardian elemző cikke szerint ez lényegében a mai megfelelője annak, amikor pár száz éve a problémás királyi ivadékokat besuvasztották egy-egy elmegyógyintézetbe, el a világ szeme elől. A lapnak nyilatkozott a The Crown című Netflix-sorozatnak tanácsadóként dolgozó történész és életrajzíró, Robert Lacey, aki szerint ugyan melodramatikusnak hangozhat, de attól még helytálló András esetét ahhoz hasonlítani, amikor VIII. Edvárd a házassága kedvéért 1936-ban bukta a trónt. Mindkétszer a közvélemény nyomására távolították el a királyi család egyik tagját a képből, magyarázta.

Hercegi testvérviszály

Az ügynek a Guardian által is feszegetett alapkérdése, hogy milyen folyamatok vezettek odáig, hogy a királynő kénytelen lett beáldozni a kedvenc fiát. A lap megfejtése, fő állítása, hogy irányítási vákuum alakult ki a windsori házon belül. Az egyik forrásuk szerint

egyszerűen nincs fegyelem.

Ez mutatkozhatott meg már abban is, hogy a bulvárlapoknak egész 2019-ben témát adott Harry és Vilmos herceg állítólagos viszálykodása. A sztori gyökere valahol ott volt még 2018 végén, hogy Harry és felesége, Meghan elköltöztek a Kensington palotából a frogmore-i villába, hogy innentől kezdve külön éljenek Vilmoséktól. Ekkor ütötte fel a fejét a pletyka, hogy feszültség van a fivérek között.

A Vanity Fair forrása tudni vélte, hogy a hercegnék, bár nagyon is különböző karakterek, megtettek minden tőlük telhetőt, hogy kijöjjenek egymással, a konfliktus a férjek között feszül. Állítólag Harry azzal vádolta Vilmost, hogy nem tesz elég erőfeszítést azért, hogy Meghan jól érezze magát a családban. Arról is szárnyra keltek találgatások, hogy a nősülése után Harry ki akar lépni a bátyja árnyékából, a saját útját járná, mindeközben pedig Vilmos figyelmeztette, hogy kissé túl gyorsan haladt a kapcsolatuk Meghannal, amit kritikának vett, és megsértődött rajta.

És miközben a bulvársajtó gyártotta az efféle elméleteket, nagyítóval figyelték a fivérek szerepléseit. Így lett sztori például ebből a videóból, ahol egyesek szerint azt lehet megfigyelni, hogy Vilmos direkt nekiáll körülményesen a sálját igazgatni, amikor Meghan szólni próbál hozzá. De cikkek születtek arról is, hogy a húsvéti misére menet a testvérek látványosan nem szóltak egymáshoz, hogy a jótékonysági tevékenységüket technikailag különválasztották, és az sem maradt észrevétlen, hogy Vilmos milyen képet vágott a közös fotón Harry gyereke, Archie keresztelőjén.

Harry borította az asztalt

Októberben aztán a mindenben jelet látók megkapták azt az elégtételt, hogy Harry elismerte: tényleg van valami gond. A róla és Meghanról dokumentumfilmet forgató ITV-nek arról beszélt, hogy a szerepükkel, a családjukkal járó nyomás miatt elkerülhetetlenül történnek olykor bizonyos dolgok. „Nézd, testvérek vagyunk, mindig testvérek maradunk. És tény, hogy külön utakon járunk pillanatnyilag, de mindig ott leszek neki, és ő is ott lesz nekem" – mondta, amikor a feszültségről kérdezték. És azt is hozzátette: bár ennek a sajtóban tárgyalt egész dolognak a nagy része „légből kapott", fivérként „vannak jó és rossz napjai az embernek."

A BBC udvari tudósítója, Jonny Dymond szerint Vilmos nem igazán díjazta ezt a nyilatkozatot. Novemberben aztán kijött a hír, hogy a testvérek külön töltik az év végi ünnepeket: Harryék Meghan anyjával, Amerikában lesznek karácsonykor.

Harrynak és Meghannak amúgy Vilmoséktól függetlenül is olyan teher volt ebben az évben a sajtó és az emberek érdeklődése, ami píárszempontból önmagában is szép kis problémakört szült. A hagyományokkal sok téren szakító Meghannak kijutott a beszólogatásból, a kritikából, Harryből pedig – a helyzetet végképp elmérgesítve – éppen akkor robbant ki az emiatt gyűlő feszültség és harag, amikor épp kifejezetten jó sajtójuk volt. A pár afrikai útját imádta a bulvár, megható képek készültek jótékonykodásról, Diana szellemének megidézéséről. Harry cérnája viszont kevéssel ezután elszakadt egy jogtalanul felhasznált magánlevél miatt, és hosszú, dühtől sistergő közleményben esett neki a sajtónak.

Ebben felpanaszolta a felesége ellen folyó kegyetlen bulvárkampányt, és arról írt: a legnagyobb félelme, hogy a történelem ismétli önmagát.

Láttam mi történik olyankor, ha valaki, akit szeretek, egy termékké silányul, és nem úgy bánnak vele, vagy nem úgy néznek rá, mint egy valós személyre. Elvesztettem az édesanyámat, és most látom, ahogy a nejem ugyanazon erők áldozatává válik

– fogalmazott.

Mit ér a tanács, ha nem hallgatnak rá?

A Town & Country magazin, amely a napokban szintén hosszabb elemzést szentelt a királyi család píárproblémáinak, arról írt: valószínűleg ez a közlemény is úgy született, hogy Harry, akárcsak András bácsikája, elengedte a füle mellett a tanácsadók intő szavait. A tanácsadók ignorálásának egy lehetséges magyarázata, hogy bizalmatlanság ütötte fel a fejét a családban múltbeli szivárogtatások miatt. Erre tippelt például a PR Weeknek nyilatkozó egyik kommunikációs szakember, Nina Sawetz.

A másik dolog, hogy hiányzik a kemény kezű, központi irányítás kommunikációs ügyekben. Ahogy a Guardian felidézte: két évtizeddel ezelőtt, a Diana utáni modernizálási törekvések részeként felvett a királyi család pár igazi kommunikációs nagyágyút. A sajtós Colleen Harris és a píáros Mark Bolland vaskézzel irányították a dolgokat, de a család tagjai éppen ezért eléggé utálták is őket. Szilárd, profi hátteret jelentett Sir Christopher Greidt is, aki 2007 és 2017 között volt a királynő személyi titkára. A Manchester United és David Beckham mellől 2004-ben leigazolt guru, Patrick „Paddy" Harverson sikeresen helyrepofozta annak idején Károly rémes imázsát, egy időre bulvárszempontól elég unalmassá is vált a család.

Ezt az unalmasságot Vilmos és Katalin 2011-es esküvője törte meg, majd aztán Meghan megjelenése robbanásszerű változást hozott. De ekkorra Harverson sem volt már sehol.

Az átmenet törékenysége

A jelenlegi helyzetet szépen mutatja, hogy külön sajtóirodája van a Buckingham palotának, külön a walesi herceg hivatalos rezidenciájának, külön Vilmoséknak és külön Harryéknak, mutatott rá a Town & Country magazin egyik forrása, Károlyék kommunikációs csapatának egyik korábbi tagja. Elméletben létezik valamiféle jóváhagyási lánc, amelyben

a végső áment a királynő embereinek kellene kimondaniuk a különféle kommunikációs húzásokra, de a gyakorlatban a bennfentesek szerint ez nem működik.

A Guardian-cikk szerint mostanra lényegében csak bólogató jánosok maradtak a kommunikációs posztokon, miközben a család részéről sincs már igazán erős irányító, a 93 éves királynő már nem tartja úgy kézben a dolgokat, ahogy régen, a walesi herceg azonban nem lépett még a helyébe. A történész Robert Lacey szerint a mostani időszakra fognak majd úgy visszatekinteni a jövőből, mint amikor megtörtént a hatalom átadása.

