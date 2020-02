Válik II. Erzsébet legidősebb unokája, Peter Phillips

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Előbb II. Erzsébet fia, András yorki herceg keveredett szexbotrányba, majd a királynő unokája, Harry herceg és felesége, Meghan Markle jelentették be, hogy szeretnének kicsit függetlenedni az udvartól és több időt töltenének Kanadában – most pedig II. Erzsébet legidősebb unokája, Anna brit királyi hercegnő és Mark Phillips százados fia, a 42 éves Peter Phillips jelentette be, hogy feleségével a válás mellett döntöttek, írja a Sky News.

Phillips a 15. a trónöröklési rendben, nemesi címe nincsen, mivel a feltételezések szerint apja nem fogadta azt el annak idején. A bankárként dolgozó Phillipsre nemrég egy kínai tejreklámban figyelt fel a Daily Mail. Peter Phillips még 2003-ban, a Forma-1-es versenycsapatnál dolgozva ismerkedett meg a szintén ott dolgozó Autumn Kellyvel, akit 2008-ban, Windsorban feleségül is vett. Két lányuk született, Savannah most kilenc-, Isla hétéves.

Szóvivőjük szerint hosszú hónapok egyeztetése után sikerült békés megoldásra jutniuk, a királyi udvarral és a királynővel már a múlt évben közölték elhatározásukat.

Természetesen mindkét családot elszomorította a döntés, de teljes mértékben támogatják Petert és Autumnt abban, hogy a jövőben is együttműködve neveljék gyermekeiket.

A jövőben mindketten Gloucestershire-ben maradnak, hogy felneveljék a lányaikat.