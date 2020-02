Szeretnénk nem pánikolni, de nehéz normálisan élni

Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be két olasz régióban. Több diszkontbolt előtt arcmaszkban álltak sorba az emberek.

Délután bezárnak a szórakozóhelyek, készülnek a karanténra, a külföldi diákok hazamentek vagy próbálnak hazamenni a koronavírus miatt. Egy olvasónk elmondta, mi most a helyzet Milánóban.

Vegyes beszámolókat kaptunk Olaszországban élő olvasóinktól vasárnap este, hétfő reggel, azután, hogy bevezették a rendkívüli intézkedéseket a koronavírus-fertőzöttek számának meredek emelkedése miatt.

Többek szerint egyelőre nincs nagy felfordulás. Egy Milánóban turistáskodó olvasónk szerint vasárnap még legfeljebb csak ennyit lehetett érezni a városban a vírushelyzetből, hogy többen maszkot viseltek, de a boltokban se tömeget, se üres polcokat nem látott, pedig nagy részét bejárta a városnak.

Az emberek mennek ma is dolgozni, megy az élet tovább még egy darabig

– írta. Arra lehet számítani, hogy ez már nem sokáig marad így, legalábbis a munka terén.

Egy multinál dolgozó olvasónk például azt az utasítást kapta, hogy készítsék elő a milánói irodát szerdai esetleges lezárásra. Információi szerint szerdán már otthonról kell dolgoznia az embereknek, de lehet, hogy ezt az intézkedést péntekig elhalasztják, ha pedig elmúlna a veszély, törlik majd a tervet.

Nyugalomról számolt be az az olvasónk is, aki Trentino Alto Adige tartományban, Bolzano közelében él egy kis településen, Milánótól autóval körülbelül két és fél, Padovától másfél órányira. Hétfőn reggel hiába próbált maszkot venni három patikában is, de ezen túl szerinte náluk egyelőre nincs jele annak, hogy járvány lenne. A feleségével vasárnap elmentek elintézni a nagybevásárlást, nem tapasztaltak semmi különöset:

Direkt figyeltem, hogy az emberek mintha mi sem történne, sétáltak, elég sokan voltak mindenfelé az utcán. Két falura tőlünk még mérges is voltam, mert lezárták a falu központját, gyermekkarnevál volt, kb. 500 gyerekkel meg ugye a szülők. Kerülni kellett. Pont senkit nem érdekelt, hogy innét kb. 300 km-re vészhelyzet van

Nyugodt kávézgatás

Monzában is nyugodtnak látta a helyzetet ott élő olvasónk, pedig ott is van már fertőzött a helyi kórházban. A szupermarketben vasárnap délután nem érzett pánikhangulatot, bár a város utcáin a szokásosnál kevesebb gyalogost és autót látott.

Egy másik olvasónk éppen átutazóban volt vasárnap: Ticinóból tartott Riminibe, Milánó és Bologna érintésével. „Elmentünk a lezárt területek mellet (Lodi, Codogno) is az A1-es autópályán. Ha a magyar rémhíreket nem olvastuk volna, fel sem tűnik, hogy bármilyen probléma van.

Autópályák melletti autogrillekben nyugodtan kávézó emberek, Riminiben pedig wellnessező, tengerparton sétáló olaszokkal találkoztunk.

A boltok nem üresek, az éttermek nyitva vannak” – írta.

A dél-tiroli Bruneck városába vakációzni érkező olvasónk annyit vett észre, hogy „kicsit intenzívebbek” voltak a szupermarketes nagybevásárlások. A társaságuk egyébként jobbnak látta a tervezett kedd helyett már hétfőn elhagyni az országot.

Megéri hazautazni?

Egészen más helyzettel szembesül Pavia mellett, a lezárt településektől 30-40 percre élő olvasónk:

Senki nem megy az utcára, a boltok kifosztva, autót alig látni az utakon. Minden zárva. De jó is így. Önként vállalt karantén.

A családjából senki sem megy dolgozni. 75 éves anyósa retteg, hogy elkapja a vírust, és nem éli túl. Ő is aggódik másfél éves kisfiáért. Gondolkodtak a hazautazáson, de ellene szól, hogy szerintük nemsokára Magyarországon is feltűnik majd a vírus, itt meg már legalább tudják, hogy van, próbálják kontrollálni, betartani az óvintézkedéseket. Most csak várják a híreket.

Fotó: Olvasónk: Noémi / Index

Kifosztott polcokról, sorban álló gondterhelt vásárlókról küldött fotókat másik olvasónknak a lánya, aki szombaton utazott ki Emilia Romagna régióba, Casalgrandéba.

Az olaszok nyugodtabbak, a pánik egyelőre inkább a külföldiekre jellemző

– figyelte meg az az olvasónk, aki Lombardia tartományban, Paviában van egy kollégiumban, olyan helyen, amely mindössze 3 kilométerre van a legközelebbi megbetegedés helyszínétől. Az egyeteme bezárt egy hétre, semmilyen iroda nincs nyitva, a kórházban az orvostanhallgatóknak szünetel a gyakorlat határozatlan ideig.

Törölték az egyetem által szervezett összes programot, így a bulikat, moziesteket, kirándulásokat is. Azt ajánlották nekik: egyébként is kerüljék a csoportos találkozásokat, mossanak sokszor kezet, ne menjenek tömött helyekre, vásároljanak be előre két hétre.

A bolt tömve volt emberekkel, de üresnek abszolút nem mondanám, a tészta mondjuk elfogyott gyorsan, valamint fertőtlenítőt nem találtam

– írta.

Viccelődni is van kedv még

Sokan használnak szájmaszkot. Kesztyűt és fertőtlenítőt kaptak a konyhában, „extrém szintű” takarítást vezettek be a kollégiumban. Létrehoztak egy zöldvonalat, amit ha felhív valaki, kijönnek hozzá megcsinálni a tesztet.

Olvasónk úgy tudja: rajta kívül az összes magyar diák hazament innen, és nem csak a magyarok menekülnek a vírus elől: a szlovákiai szobatársa is hazautazott, és nagyon sok külföldi diák foglalt repülő- vagy vonatjegyet a következő napokra. Sokan vannak azonban szerinte azok is, „akik csak legyintenek, és azt mondják, ez nem olyan nagy szám, és maradnak”, és

nagyon sokan maradtak azért is, mert féltek, hogy ha hazamennek, automatikusan karanténba kerülnek.

A kollégiumban amúgy szerinte jó a hangulat, sokan vannak még az utcákon, kávézókban is, az olaszok viccelődni próbálnak, de „egyértelműen van egy általános feszültség”, az emberek a mobiljukat bújják új hírek után. „Innen nem tűnik annyira vészesnek a helyzet, inkább attól tartunk, hogy az egész tartományt lezárják. (...) Összességében az olasz médiában általános pánik van, viszont itt a történések közepén nem annyira” – írta Paviából a magyar diák, aki egyelőre maradni tervez, és reméli, hogy nem kerül vesztegzár alá.

Hiába másik régió, mint Milánó, Torinóban tanuló olvasónk szerint itt is minden egyetem bezárt erre a hétre, minden vizsgát és órát töröltek a vírus miatt. Torino egyébként Milánóhoz képest egész nyugodt, bár a szórakozóhelyek zárva tartanak, és „mindenki a vírusról beszél” – így hallotta szintén Torinóban tanuló barátnőjétől egy másik olvasónk, aki saját maga pedig Marche megyében dolgozik egy közösségi házban. Ő arra számít, hogy a munkahelye a helyi iskolákkal együtt be fog zárni egy időre, de szerinte náluk „alapjában véve az emberek nyugodtak, nem aggódnak, inkább viccelődnek a betegséggel”.

Szeretnénk nem pánikolni

A Dél-Tirolban lévő Prato allo Stelvióból azt a hírt kaptuk, hogy otthon kell maradnia minden kisgyereknek: nem mehetnek sem bölcsődébe, se óvodába.

Bár ott még egy fertőzött beteget sem számoltak, a Velencétől egyórányira lévő, turisztikai célpontnak számító kisvárosban, Friuli Venezia Giuliában a mostani információk szerint bezárják legalább egy hétre az iskolákat, a szórakozóhelyeket, és a misék is elmaradnak, írja ott élő olvasónk, aki szerint a helyiek aggódnak a vendégforgalom várható csökkenése miatt.

„Milánótól északnyugatra lakunk. A héten semmi nincs: se iskola, se tábor, se mozi, se múzeum, se edzés, hát majd kirándulunk. Kis egyesületünk ma egy verseny házigazdája lett volna, reggel még a szövetség döntése előtt sorra mondták le az egyesületek a részvételt. Végül verseny helyett egy utolsó edzés, bevétel termelése helyett meg kármentő sütögetés lett. A családok bevásárlás helyett beszerzési áron hazavitték a romlandó áru zömét” – írta egy másik olvasónk.

Szeretnénk nem pánikolni, de azért ilyen körülmények között nehéz normálisan élni. Legalább maszkot nem hordunk

– tette hozzá.

(Borítókép: Helyiek sorakoznak egy bevásárlóközpont előtt az észak-olaszországi Casalpusterlengóban 2020. február 24-én. / Fotó: MTI/AP/Paolo Santalucia)