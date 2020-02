Iránban az egészségügyi miniszterhelyettest is megfertőzte a koronavírus

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Három újabb koronavírussal megfertőzött iráni halt meg, ezzel összesen 15-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma a 90 milliós közel-keleti országban.

- jelentette be az iráni állami hírügynökség kedden. Azaz Kína után továbbra is Iránban szedte legtöbb áldozatát a járvány.

A tájékoztatás szerint a háromból két ember 80 feletti, évek óta komoly keringési panaszokkal küszködő idős ember volt, ami beleillik abba a trendbe, miszerint a világszerte pánikszerű reakciókat kiváltó koronavírus – más fertőző betegségekhez hasonlóan - leginkább a legyengült idős embereket fenyegeti. A harmadik áldozatról Markazi tartomány hatóságai nem adtak információt.

Hétfőn az iráni egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy 61 fertőzöttet tartanak nyilván az országban, és 900 „gyanús eset”-ről van tudomásuk. Annak ellenére, hogy az országban számos helyen állítottak fel karantént, a hatóságok ezek számáról és méreteiről sem adtak tájékoztatást. Az AFP kedd délben publikált kormányzati értesülései szerint

maga az egészségügyi miniszter is megfertőződött.

A fertőzés egyik gócpontjának az ország államvallásának számító síita iszlám egyik szent helye, Kum számít, ahol 320 ember fekszik kórházban koronavírus gyanújával, és innen jelentették az első két halálos áldozatot is. Ez a tény azért is tölti el aggodalommal a szakembereket, mivel Kum jelentős zarándokhely, ahonnan a Közel-Kelet minden régiójából érkeznek zarándokok - az iszlám síita irányzata Libanontól Pakisztánig mindenhol elterjedt. Az 1,2 milliós városban ráadásul sok ezer külföldi diák – köztük kínai – tanul, akik szintén kockázatot jelentenek.

Nem hisznek a kormánynak

Mivel a regisztrált fertőzöttek és a halálesetek számának aránya sokszorosa a Kínában mért 2 százaléknál, ezért sokan gyanítják, hogy a teokratikus diktatúra hatóságai igykeeznek eltitkolni a járvány valódi méreteit. A kormányzat iránti bizalom amúgy sem túl nagy, hiszen az elmúlt években rendszeresek voltak a gazdasági helyzet miatt tiltakozók elleni hatósági fellépések, melyek valószínűleg több száz áldozatot követeltek. Tavaly a rezsim titkosszolgálata néhány napra lekapcsolta teljes internetet, idén pedig a Teherán felett lezuhant ukrán utasszállítóval kapcsolatban akarták eltitkolni azt a nem jelentéktelen részletet, hogy a gépet az iráni légvédelem lőtte le, és a mai napig is folyik a titkolózás az ügyben.

A megbetegedések és az iráni hatóságokkal szembeni bizalmatlanságok súlyos csapást jelentenek az amúgy is komoly szankciók alatt nyögő iráni gazdaság számára. Ugyanis a napokban az összes, Iránnal szomszédos ország teljesen vagy részlegesen lezárta a közös határokat, miután kiderült, hogy több közel-keleti országban is iráni közvetítéssel jelent meg a koronavírus. Ezen kívül a nagy iráni emigráns közösségnek otthont adó Kanada, a komoly síita lakossággal rendelkező Libanon, illetve a fontos dubai légiforgalmi csomópont hazája, az Egyesült Arab Emírségek is bejelentette, nem fogadnak iráni gépeket.