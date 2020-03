A WHO kínai tapasztalatai alapján a gyorsaság a kulcskérdés

Kevés ember lehet ma a világon, aki jobban átlátja a koronavírus jelentette új helyzetet, mint Bruce Aylward, a WHO rutinos helyettes igazgatója, aki mellesleg a WHO mostani kínai csapatát is vezette. Aylward a Vox interjújában összegezte az eddigi tapasztalatokat.

A legfőbb tanulság röviden, hogy kellő tudatossággal van lehetőségünk irányítani a járványt, látni, hogy milyen módszerekkel, lehet minimalizálni a károkat, egyéni és állami szinten is tehetünk ezért. A kulcs az állampolgárok informálása és a már betegeknél a lehető leggyorsabb reakció. Emellett Kína valószínűleg épp nem hazudik az adatairól, illetve káros a hisztérikus pánikkeltés, de ez a vírus nem épp olyan, mint az influenza.

Utóbbiakra sajnos nálunk is volt példa, a magyar közösségi médiában például pont az olyan tartalmak lettek a legnépszerűbbek, ahol már a végítéletet látták az új vírusban, vagy épp az ellenkezője, hogy ennek is csak "hasonló a halálozási rátája, mint az influenzáé" (a félreértések elkerülése végett mind a kettő butaság). De Somogyban a falu gólyáját akarták zargatni a vírustól való félelem miatt, mások Iránban le akarták nyalni a vírust a szent rácsról, Izraelben egyes ultraortodoxok már talizmánokat vetettek be a járvány ellen.

Aylward szerint eddig azt tudjuk, hogy:

A legfőbb tapasztalat Kína példájából okulva az, hogy a lehető leggyorsabban azonosítani kell a betegeket. Ha pedig egy nagyobb csoport elkapta már a vírust, akkor is le kell nyugodni, "felgyűrni az ingujjakat", és szisztematikus munkával elkezdeni azonosítani az eseteket, és azt is, hogy kikkel léphettek kapcsolatba, kiknek adhatták tovább.

kell a betegeket. Ha pedig egy nagyobb csoport elkapta már a vírust, akkor is le kell nyugodni, "felgyűrni az ingujjakat", és szisztematikus munkával elkezdeni azonosítani az eseteket, és azt is, hogy kikkel léphettek kapcsolatba, kiknek adhatták tovább. Ehhez nem kell karanténba zárni nagyvárosokat. Az a legfontosabb, hogy az emberek tudják, hogy nagyjából mikre figyeljenek és gyorsan megfelelő ellátáshoz jussanak, ha gyanús tüneteket észlelnek magukon. A két legfontosabb kezdeti tünetet rendre a láz és a száraz köhögés , de ettől még ne diagnosztizálja magát, ránézésre senki nem tudja megmondani, hogy a légúti gondjait, influenzaszerű tüneteit az új vírus okozza-e vagy valami más. Ha bármilyen hasonló tünete van, maradjon otthon és hívjon orvost, erről például itt és itt írtunk részletesebben.

, de ettől még ne diagnosztizálja magát, ránézésre senki nem tudja megmondani, hogy a légúti gondjait, influenzaszerű tüneteit az új vírus okozza-e vagy valami más. Ha bármilyen hasonló tünete van, maradjon otthon és hívjon orvost, erről például itt és itt írtunk részletesebben. Aylward szerint annál sokkal ügyesebben kéne szervezni az ellátást, hogy a háziorvosát hívogassa az, aki betegnek érzi magát, és kitett lehetett az új vírusnak. De ha már csak a háziorvost lehet hívni egy országban, akkor ők fel vannak készítve eléggé járványra, tudják mit kell tenniük? Elérhetjük őket valamilyen sürgősségi vonalon? Fontos még, hogy legyen elég kórházi ágy a betegeknek, illetve CT-kapacitás és egyéb felszerelés. Az ellátást pedig ingyenessé kell tenni, nehogy ez legyen a gátja az orvoshoz fordulásnak. De Kínában például az új receptekért se m kellett bemenni az orvoshoz, neten is meglehetett rendelni, amit házhoz szállítottak utána a karanténban lévőknek.

Az ellátást pedig ingyenessé kell tenni, nehogy ez legyen a gátja az orvoshoz fordulásnak. De Kínában például az új receptekért se m kellett bemenni az orvoshoz, neten is meglehetett rendelni, amit házhoz szállítottak utána a karanténban lévőknek. Főleg a közeli hozzátartozóiknak adják az emberek a betegséget, pontosabban 5-15 százalékuknak. Ez alapján másképp működhet a Covid-19, mint a sima influenza, ami mintha sokkal szélesebb körben, kevésbé követhetően tudná fertőzni a népességet. A sima influenza emellett másfél nap alatt megfertőzhet egy új embert, a Covid-19-nél ez 4-5 napnak tűnik. Az új vírust könnyebb lehet talán így kontrollálni.

a Covid-19, mint a sima influenza, ami mintha sokkal szélesebb körben, kevésbé követhetően tudná fertőzni a népességet. A sima influenza emellett másfél nap alatt megfertőzhet egy új embert, a Covid-19-nél ez 4-5 napnak tűnik. Az új vírust könnyebb lehet talán így kontrollálni. A halálozási ráta 3,8 százalék jelenleg Kínában, de ezt nem érdemes más országokra is kivetíteni. Egyrészt a járvány kitörése miatt ott kezdetben magasabb aránnyal kellett számolni, most viszont már ügyesebben kezelik, Vuhan tartományán (Hupejen) kívül egy százalék alatti már a kínai adat.

Kínában tényleg csökkenni látszik az új esetszám, ezt erősítették meg Aylwardnak a helyi kórházi dolgozók, de például gyógyszerteszteléshez is egyre nehezebb betegeket találni.

Gyanús, hogy halálozásokhoz hozzájárulhat a dohányzás, ezért is lehet, hogy több férfi halt bele a kórba Kínában, mint nő, több férfi dohányzik ott ugyanis. Az emberek egyébként jellemzően a vírus okozta tüdőgyulladásba halnak bele, a SARS-hoz hasonlóan.

Azt még mindig nem tudjuk, hogy a gyerekek miért állnak ellen sokkal jobban a vírusnak, vagy hogy egyáltalán megfertőzödnek-e. Aylward tippje az, hogy megfertőzödnek, csak valahogy jobban legyőzik, de itt is még további kutatásokra lesz szükség.

Aylward egy hete hosszú sajtótájékoztatón is beszélt az akkor fejleményekről.