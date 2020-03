Igaza volt a szökött dubaji hercegnőnek a brit bíróság szerint

A brit felsőbíróság szerint igazak a Haja Bint al-Husszein hercegnő által állított vádak, miszerint férje a 69 éves Mohamed bin Rashid Al Maktum dubaji sejk elrabolta lányait, és őt is halálosan megfenyegette - írta meg a BBC.

A hercegnő több mint fél éve szökött el férjétől, két kislányával és 11 milliárd dollárnyi készpénzzel. az Egyesült Arab Emírségek alelnök-miniszterelnökének hatodik felesége azért szökött meg, mert megtudta, mit művelt férje a saját lányával, akit korábban egy szökése után visszavittek Dubajba, és börtönbe zártak.

A sejk válaszul egy Instagramon közölt versben ítélte el felesége tettét. Éltél és meghaltál című művében dühösen elmélkedik az árulásról, olyan sorokkal – a Daily Beast fordítása szerint –, hogy

áruló, elárultad a legféltettebb bizalmat, és a játékod lelepleződött

illetve, hogy

hazug napjaidnak vége, nem számít, mik voltunk, és mi vagy.

Az árulkodó versike ellenére a sejk igyekezett megakadályozni, hogy a brit Legfelsőbb Bíróság ítélete nyilvánosságra kerüljön. Haja hercegnő vallomása szerint ugyanis a sejk akadályozta meg két lányának, Latifának és Samszának szökését.

Emberrablás, halálos fenyegetések

Samsza al-Maktum 2001-ben édesapja angliai birtokáról hajtott el egy Range Roverrel, de két hét után Cambridge-ben elfogták, és akarata ellenére rögtön hazaröptették Dubajba.

Egy évvel később a sejk másik lánya, az akkor 16 éves Latifa is megpróbálkozott a szökéssel. Omán határában elkapták, és akarata ellenére hazahurcolták Dubajba. Ezután állítólag három és fél évig bezárva tartották, és állítólag meg is kínozták. De a nő nem adta fel. 2018 februárjában megint megszökött. Egy barátnője segítségével eljutott az Indiai-óceán partjáig, ahonnan jet skivel indultak el a nyílt tenger felé. Egy egykori tengerészgyalogos és titkosügynök segítségével jutottak el az indiai partokig, ahol azonban a parti őrség feltartóztatta őket, Latifát elfogták és visszavitték Dubajba. Ezután hosszú ideig nem lehetett róla tudni semmit.

Miután Haja rájött, hogy férjének másik házasságából származó két lányát valójában nem megmentették, hanem szó szerint elrabolták, férje több alkalommal is halálosan megfenyegette. Ehhez az is hozzátartozott, hogy a nőnek viszonya volt az egyik testőrével. A hercegnőt többször is kibiztosított fegyvert tettek, egyszer pedig egy helikopter landolt a háza előtt, és azzal fenyegették, hogy kiteszik egy sivatagi börtönbe.

Nem egy olcsó válás

Haja hercegnő nyáron sikeresen kérvényezte a sejktől született 7 éves fiának és 11 éves lányának a bíróság védelme alá helyezését a londoni felsőbíróság családjogi kollégiumánál, amiről itt írtunk korábban részletesen. Ez azt jelenti, hogy a családjogi kollégium elnökének beleegyezése nélkül nem hozható a gyermekek jólétét érintő döntés.

Bár bíróság korlátozta a tárgyalással kapcsolatban nyilvánosságra hozható információk mértékét, megerősítették, hogy a sejk is pert indított a brit felsőbíróságon. Bár a válóper anyagi tétje nagyjából 4,5 milliárd font, azaz 1600 milliárd forint – ami a brit jogtörténet egyik legdrágább válásává teszi az ügyet – a legfőbb kérdés a gyermekek elhelyezése lesz az érintettek szerint. Az iszlám jog alapján ugyanis ha egy nő elhagyja a férjét, akkor a gyerekek a férfit illetik, a hercegnő azonban gyerekei életét féltve mindent megtesz, hogy vele maradhassanak.

A brit felsőbíróság szerint Mohamed felelős azért, hogy két lányát megfosztották szabadságuktól, ezzel együtt olyan viselkedést mutatott, amely alapján Haja joggal félthette saját és gyermekei életét. A sejk szénája tehát nem áll túl jól a gyermekelhelyezést illetően.

Az ítélet azért is fontos, mert Mohamed elég magas körökben is forog: Haja hercegnővel mindketten rendszeres látogatói voltak a brit lóversenyeknek, ahol jó kapcsolatot alakítottak ki a brit királyi családdal, főleg Károly herceggel és Kamilla hercegnével.