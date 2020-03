Ha megjelennek, beteríthetik az eget, és mindent letarolhatnak

– erről beszélt a BBC-nek egy kenyai gazda, Ali Bila Waqo, aki szemtanúja volt egy korábbi, 1960-as évekbeli sáskajárásnak. És a férfi leírása talán nem is olyan túlzó: a sáskajárás olyan szörnyű következményekkel járhat, hogy Isten többek között ezzel is sújtotta Egyiptomot, Mózes második könyvében. Waqo most újra kénytelen megküzdeni a rovarinvázióval, de nem ő az egyetlen földművelő, akinek az összes terményét letarolták a sáskák. Kelet-Afrika szerte lecsupaszítottan áll szinte minden termőföld a falánk egyiptomi vándorsáskák miatt: ellepték Jement, Etiópiát, Kenyát, és Szomáliát, és eddig nem úgy tűnik, hogy csillapodna az inváziójuk.

Bár elsőre nem feltétlenül tűnhet olyan problémás rovarnak a sivatagi avagy egyiptomi vándorsáska, azon kívül, hogy kifejezetten ronda állat, súlyos károkat okozhat, ha elszaporodik. Ennek megértéséhez érdemes röviden megvizsgálnunk a sáska jellemzőit, amelyek oda vezetnek, hogy ne csak mi, de akár egy egész ország gazdasága is a falra másszon tőlük.

A sivatagi vagy egyiptomi sáskák kétféleképpen viselkednek. Az egyik lehetőség, hogy egyedül éldegélnek, ami általában nem jelent problémát. A másik eshetőség viszont annál inkább: ha a rovarok egybegyűlnek és mindenféle hormon (például szerotonin) hatására elkezdenek „társaságkedvelőek” lenni. Ilyenkor rajokba verődnek, és lecserélik barna rejtőzködő színüket egy divatosabb élénksárgára. Ezután a rajok elkezdenek mindenhová együtt mozogni, és szó szerint oda mennek, ahol ennivalót találnak. Egy sáskaraj akár napi 150 kilométert is képes megtenni, nem ritka, hogy egy tengert is képesek átrepülni.

Ráadásul a sáska egy nap alatt saját testsúlyának megfelelő mennyiségű zöldet képes elfogyasztani. Egy egy négyzetkilométer kiterjedésű raj, ami akár 80 ezer egyedből is állhat, 35 ezer emberrel ér fel fogyasztás terén. A sáskák életmódjáról, és hihetetlen kártékonyságáról itt írtunk bővebben.

Röviden, a sivatagi sáskaraj:

A felsorolt tulajdonságaik miatt a sáskarajok rekordsebességgel terjedhetnek az országok között. Csakhogy a rovarinvázió nem egyik pillanatról a másikra tört ki: a BBC szerint valójában már 2018 óta növekedett a sáskák száma az Arab-félsziget környékén. A mostani sáskajárás oka az ottani időjárásra, a 2018-19-ben gyakori ciklonokra és heves esőzésekre vezethető vissza. A sivatagi sáskák jellemzően 30 ország területein élnek Nyugat-Afrika és India között. Viszont az Arab-félsziget két évvel ezelőtti nedves időjárása miatt a sáskák több generáción keresztül zavartalanul szaporodhattak.

Persze, nem véletlenül egyiptomi vándorsáska e kellemetlen rovar neve. 2019 elején a rajok Jemen, Szaúd-Arábia és Irán felé vették az irányt. Ott aztán még tovább sokasodtak, és fél év múlva, a Vörös-tengert átrepülve Etiópia, Szomália és Kenya felé vették az irányt. Csakhogy egyik ország sem tud megfelelő eszközökkel küzdeni ellenük:

A vészcsengőt már novemberben megszólaltatta az ENSZ, amikor nyilatkozatban szólította fel Etiópiát, hogy sürgősen intézkedjenek annak érdekében, hogy a sáskajárvány ne terjedjen tovább. De hiába küldött a kormány permetező repülőgépeket a helyszínre, nem sikerült megakadályozni a sáskákat a pusztításban. Az ország egy részén úgy elszaporodtak, hogy az ottani egyik legfontosabb gabonát, a teff nevű növényt tulajdonképpen teljesen elpusztították.

Ez alapján azt jelentették Etiópiából, hogy

Persze a jóllakott sáskarajok nem álltak meg sziesztázni, illetve egy kicsit mégis: a nagy jólétben, szokásukhoz híven szaporodni kezdtek, és miután Etiópia nem fedezte az igényeiket, tovább vonultak a környező országokba, hogy az ottani növényvilágot is tönkreegyék. Az első sáskaraj december 28-án lépte át a kenyai határt, ahol 70 éve nem volt olyan sáskajárás mint most.

#KenyaRepent, Behold Locust at your doors step.



Look at them as they leap along the mountaintops. Listen to the noise they make—like the rumbling of chariots, like the roar of fire sweeping across a field like a mighty army moving into battle.

Joel 2:5pic.twitter.com/O2AIkf46PK