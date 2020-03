Koronavírusos lett Brazília elnöke

Trump, Bolsonaro, Johnson, Macron – nagyhatalmak vezetőinek közvetlen környezetében is megjelent a fertőzés, Trudeau feleségének pozitív lett a tesztje. Van, ahol próbálják átszervezni a rutint, máshol ugyanúgy szorosan egymás mellett ülnek képviselők. Pedig senki sem védettebb a fertőzéssel szemben.

Megfertőződött a koronavírussal Jair Bolsonaro brazil elnök, jelentette be a brazil Jornal O Doa. Ő az első államfő, akit a vírussal diagnosztizáltak a járvány kitörése óta.

A 64 éves Bolsonaro sajtósáról, Fabio Wajngarten már korábban kiderült, hogy koronavírusos. Wajngarten vírusfertőzöttsége azért is fontos, mivel ő is tagja volt Jair Bolsonaro Egyesült Államokba látogató elnöki delegációjának. Sőt, a brazil elnök kíséretében múlt szerdán ott volt a Donald Trump amerikai elnökkel és Mike Pence alelnökkel tartott személyes megbeszélésen is.

A brazil elnök szombat este találkozott Donald Trumppal is, az amerikai elnök Mar-a-Lago-i rezidenciáján, ahol különböző fotók alapján ki lehet jelenteni, hogy a két elnök elég közel is volt egymáshoz. Trump csütörtökön azt mondta az amerikai sajtónak, hogy ő nem aggódik.

A fake news-vádak ellenére Bolsonaro kivizsgálta magát, az eredményeket pedig pénteken jelentették be. Az elnök fia, Eduardo Bolsonaro korábban azt írta Twitteren, hogy apján egyelőre semmi nyoma a betegségnek.

O semblante pálido e abatido, com olhos um pouco marejados em sua live na última quinta-feira. O Presidente foi testado como positivo para o coronavírus.#ODia https://t.co/2dyE5w6njA — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2020

Ahogy az az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március elején publikált statisztikáiból kiderül, a koronavírus halálozási rátája Bolsonaro korcsoportjában, a 60-69 éveseknél eléri a 3,6 százalékot. Azonban Bolsonarót a 2018-as elnökválasztási kampány egyik rendezvényén hasba szúrták, két liter vért vesztett, és csak a gyors műtéti beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát. A kórházban való lábadozása közben elnökké választott politikusnak néhány hónapig kolosztómiás (székletgyűjtő) zacskóval kellett élnie. Bélrendszere olyan súlyosan sérült, hogy annak teljes helyreállítása érdekében eddig négyszer kellett műteni, és egy ötödik beavatkozást is terveznek.

Bolsonaro az első állami vezető, aki elkapta a koronavírust, de ahogy az gyűjtésünkből kiderül, az egész világon meglehetősen sok kormánytag és képviselő fertőződött meg - ami abból a szempontból érthető, hogy ezek az ebmerek rengeteget utaznak, és sok ismeretlennel kerülnek személyes kapcsolatba.

A járvány folyamatosan frissülő statisztikáit ebben a cikkben követjük.

(Borítókép: Donald Trump és Jair Bolsonaro kézfogása a munkavacsora előtt a Mar-a-Lago üdülőben 2020. március 12-én. Fotó: Tom Brenner / Reuters)