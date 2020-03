Már közel 300 áldozata van a járványnak Spanyolországban

Már 7753 koronavírusos esetről tudnak Spanyolországban, ahol az elmúlt huszonnégy órában 1300 új esetet regisztráltak, a halálesetek száma pedig 288-ra nőtt, vagyis egyetlen nap alatt közel száz új áldozata volt a járványnak.

Továbbra is Madridban és környékén a legsúlyosabb a helyzet: 3544 új fertőzöttről számoltak be onnan, ezt követi Katalónia 715-tel és Baszkföld 630-cal. Vasárnap derült ki az is, hogy Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök feleségének, Begona Gomeznek is pozitív lett a koronavírustesztje. A miniszterelnök hivatala hozzátette, a miniszterelnök és felesége is jól vannak.

Az országban, ahol a második legtöbb koronavírusos eset van Európában, szombaton jelentettek be szigorú korlátozásokat. Pedro Sanchez arra kérte a lakosságot, hogy akinek nincs halaszthatatlan ügye, az ne hagyja el az otthonát. Valencia városában például a rendőrség hangosbemondókkal járta az utcákat, és arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak otthon, írja az El pais angol nyelvű kiadását.

A spanyoloknál pénteken rendelték el a szükségállapotot a koronavírus-járvány miatt.

(Borítókép: Mentők szállítanak el egy koronavírussal fertőzött beteget Madridban. Fotó: David Benito / Getty Images)