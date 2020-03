Koronavírus Ázsiában: Új országokban jelent meg a vírus, jelentősen nőtt a fertőzöttek száma Malajziában

Japánban, pontosabban a Hokkaidó szigetén, véget ért a február végén koronavírus-járvány miatt kihirdetett rendkívüli állapot. Ezt a prefektúra kormányzójam, Szudzuki Naomicsi jelentette be csütörtök reggel. A rendkívüli állapotot eleve pont eddig akarták fenntartani, péntektől új szakaszba lép a járvány elleni védekezés, de erről részleteket egyelőre nem közöltek. Japánban az ötmillió lakosú Hokkaidó szigetén regisztrálták a legtöbb Covid-19-es megbetegedést, szerdáig 154 embernél mutatták ki a vírust. (MTI)

A várakozásoknak megfelelően a Perzsa-öböl országai is korlátozzák, mostantól kik léphetnek be az ország területére. Nem utazhat be az Egyesült Arab Emírségek területére csütörtöktől külföldi állampolgár, a visszatérőket kéthetes karanténra kötelezik.

A koronavírus az ázsiai országok közül Kína után Dél-Koreában okozza a legnagyobb problémákat. Szerda estig hét újabb halálesetről számoltak be, ezzel a halálos áldozatok száma elérte a 91-et. Az országban 8565 esetet regisztráltak. Csütörtökön földet ért Szöulban az Asiana Airlines légitársaság gépe, amelyen 70 dél-koreait és tíz családtagjukat evakuálták Iránból. A dél-koreai vezetés további evakuálásokat tervez egyebek közt Peruból is, a járvány miatt. A vírus gazdaságra gyakorolt hatása jelentős, a kormány így 38,8 milliárd dolláros alapot különít el a kisvállalkozásoknak. (CNN)

Bangladesben elhunyt a koronavírus első áldozata, jelentette a WHO. Az országban összesen 14 fertőzöttről tudnak.

Thaiföldre csak negatív koronavírus-teszt birtokában lehet belépni. Érthető, hiszen csütörtökre virradóra 60 új esetet regisztráltak, ezzel pedig 272-re nőtt a fertőzöttek száma. A 60 emberből többen külföldi országok, Olaszország, Malajzia, Japán, Irán és Tajvan állampolgárai. Thaiföldön eddig egy ember halt bele a vírus okozta megbetegedésbe, 42-en pedig meggyógyultak.

A Fülöp-szigeteken veszélyhelyzetet hirdettek, ráadásul nem két hétre hanem féléves időtartamra. A főváros Manilát lezárták, a belföldi közlekedés megszűnt, a fél országban kijárási tilalom van érvényben. (Érthető, miért nem forgatnak az országban a magyar kertévék valóságshow-kat.)

Felbukkant az új típusú koronavírus okozta járvány csütörtökre a Fidzsi-szigeteken és Új-Kaledóniában is. Frank Bainimarama, a Fidzsi-szigetek miniszterelnöke azt mondta, hogy a fertőzött ember külföldi utazása során kapta el a vírust. Egyúttal bejelentette, nem léphetnek be az országba azok, akik érkezésük előtt 14 napon belül az Egyesült Államokban vagy Európában jártak. Helyi idő szerint szerdán Új-Kaledónia két fertőzött ausztrálról adott hírt.

Szingapúr oktatásügyi minisztériumának közleménye szerint hétfőn, a járvány ellenére ismét kinyitnak az iskolák és az óvodák. Az intézményekben kötelező lesz a testhőmérséklet mérése és a fertőtlenítés. Noha az országban egy ideje csökkenőben volt az új fertőzések száma, szerdán ismét növekedésnek indult, az egészségügyi minisztérium 47 új esetet jelentett be. A minisztérium adatai szerint 33-an külföldről érkeztek az országba. Az elmúlt héten Szingapúrban a fertőzöttek száma 178-ról 313-ra emelkedett, délkelet-Ázsiában itt található a legtöbb regisztrált fertőzött Malajzia után.

Malajziában csütörtökre virradóra 110 új esetet jelentettek, így az országban a fertőzöttek száma 900. A növekedést egy nemrég megtartott iszlám fesztiválnak tulajdonítják, amelyen csaknem 16 ezren vettek részt. Ezzel kapcsolatban a hatóságok mintegy kétezer rohingja etnikumú embert keresnek, akik vélhetően részt vettek a rendezvényen. A több mint százezer Mianmarból menekült, muszlim vallású rohingját a maláj hatóságok illegális bevándorlóként kezelik.

