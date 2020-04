950-en haltak meg Spanyolországban egy nap alatt a vírus miatt

Minden eddiginél többen haltak meg Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt egy nap alatt: a szerdáról csütörtökre közölt legfrissebb adat szerint 24 óra legforgása alatt 950-en vesztették életüket a betegségben, ezzel a fertőzésben elhunytak száma 10 003-ra emelkedett, írja a The Guardian és a spanyol El País.

A fertőzöttek száma 110 238 főre nőtt. Az új esetek számában már elindult egy csökkenés a múlt hét vége után, de aztán hétfőn is, és kedden is megint magasabb esetszámokat közöltek. Szerdára a keddi 849 után 864 halálos áldozatot jelentettek a spanyol hatóságok, írta az El País, de a halálos áldozatok számának, és az összes esetnek az emelkedése is lassult, ezért az egészségügyi miniszter úgy vélte, a stabilizációs szakaszba lépnek, és működnek a bevezetett intézkedéseik. A spanyol kormányt érték bírálatok, amiért nem lépett elég hamar a korlátozásokkal, de március 13-án szükségállapotot, napokkal később pedig széleskörű kijárási korlátozásokat vezettek be. A szükségállapotot április 11-ig meghosszabbította a parlament.