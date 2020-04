Sevillától úgy egy órányira található Zahara de la Sierra, ami békeidőben népszerű turistacélpontnak számít, franciák, németek is gyakran látogatják az 500 méter magasan fekvő spanyol települést. A környezet festői, az egyik fő látványossága a XIV. század óta a falu fölött magasodó erődítmény, ami többször is gazdát cserélt a középkor óta. A település egyike az Andalúziára jellemző Pueblos Blancosnak, vagyis fehér városoknak, melyek az elnevezésüket onnan kapták, hogy a legtöbb házat fehérre meszelték.

Azonban Zahara március közepe óta szinte teljesen bezárta kaput, ugyanis ahogy bedurvult a koronavírus-járvány Spanyolországban, a város polgármestere, Santiago Galván azonnal lépett. A településre vezető öt út közül négyet lezáratott, a maradék egyet pedig folyamatosan ellenőrzik, így a település gyakorlatilag elvágta magát a külvilágtól március 14-én. Bár Galván hangsúlyozza, szó nincs arról, hogy hermetikusan elzárták volna magukat, inkább csak szigorúan korlátozzák a mozgást a helyiek érdekében.

Az intézkedések óta a turistákat, valamint a nem helyi lakosokat nem engedik be, és csak a járőröző rendőrök hajthatnak végig a falun. Az egyetlen ellenőrző ponthoz egy rendőrt állítottak, és két ember lemos minden áthaladó autót. Persze tisztában vannak azzal, hogy ez nem jelent biztos védelmet, de arról is szól a dolog, hogy a lakosok tudják, semmilyen ismeretlen ember nem jöhet be a faluba ellenőrzés nélkül.

„Több mint két hete hoztuk meg a lezárással kapcsolatos intézkedéseket, és úgy néz ki, eddig működnek, ami jó jel”

– mondta a CNN-nek a polgármester, utalva arra, hogy amíg Spanyolországban egyre inkább terjed a járvány, addig náluk egyetlen megbetegedést sem regisztráltak eddig. Pedig a környező falvakat is elérte már a koronavírus, és áldozatok is vannak a környéken. Az országban már több mint 117 ezer koronavírusos esetet regisztráltak, és már közel 11 ezer áldozata van a járványnak, szóval érthető Galván óvatossága.

Már csak azért is, mert elöregedő településről van szó: az 1400 fős lakosság harmada 65 év feletti, az a korosztály, ami leginkább veszélyeztetett. A helyi idősek otthonának is harminc állandó lakója van.

A polgármester a Publicónak mesélte el, hogyan szervezték meg az életet az új helyzethez alkalmazkodva. A helyiekből önkénteseket toboroznak, akik rendszeresen járják az utcákat, fertőtlenítenek, az ehhez szükséges eszközöket az egyik helyi vállalkozó biztosította. Így keddenként és csütörtökönként egy tízfős csoport indul útnak, és fertőtlenítik az utcákat, a tereket és a házak utcafrontját. A helyi vállalkozó vezeti a traktort, az önkormányzat két embere pedig a fertőtlenítőszert és a permetezőcsövet cipeli. Galván elmondta, hogy

az első napok után annyian akartak részt venni a fertőtlenítő munkálatokban, hogy várólistát kellett összeállítaniuk.

Összefogás indult azért is, hogy az otthonukban ragadt idős embereket ellássák. Rendszeresen visznek nekik ételt, gyógyszereket, bevásárolnak nekik, az ellátmányt a helyi üzletek biztosítják. Ha pedig valakinek javításokra, otthoni munkálatokban van szüksége segítségére, azt is megszervezik neki. Egy idős asszonynak például nemrég elromlott a hűtője, ő telefonon kapott segítséget, hogy megoldja a problémát.

Még egy Facebook-oldalt is indítottak elsősorban az idősebb lakosoknak, ahol gyerekkori fotóikat oszthatják meg egymással, de arról is tölthetnek fel képeket, hogy miket varrtak, festettek a bezártság ideje alatt. Gondoltak a gyerekekre is, mert két zenélő és villogó autó járja az utcákat, a visszajelzések alapján a gyerekek az erkélyeken, ablakokban ugrálva élvezik a műsort.

Mivel a településen nagyjából húsz olyan vállalkozás van, ami a turizmusra épít, ezért róluk is igyekszik gondoskodni a helyi vezetés: a vésztartalékokhoz nyúltak, és átvállalták ezeknek az üzleteknek a fenntartási költségeit és adóterheit a rendkívüli helyzet idejére. Azt persze Galván is tudja, hogy ez a helyzet nem tartható fenn a végtelenségig, és a járvány után a kormányhoz fordulnak majd segítségért.

A bezárkózott Zaharában a munkálatokat Whatsappon keresztül koordinálja a helyi önkormányzat és az önkéntesek: nagyjából éjfélig folyamatos kapcsolatban vannak, aztán reggel hatkor indul újra a munka és a szervezés. A polgármester a CNN-nek elmondta, nemcsak a megelőzésről szól ez az ez egész, hanem arról is, hogy a település, mint közösség egyben maradjon. Ő is helyi kötődésű, az édesapja is a településen született. Az egyik önkéntes, Auxi Rascon elmondta, a helyiek nem is lázadoznak, inkább üdvözölték a döntéseket:

Örülnek neki, mert nem kell elhagyniuk az otthonaikat, és biztonságban érzik magukat, szóval időben meghozták a korlátozó intézkedéseket.

Spanyolországban volt egy átmeneti csökkenés az új fertőzések számában, de aztán a hét közepére már megint magasabb napi esetszámokat közöltek. Viszont az ország egészségügyi miniszter úgy vélte, a stabilizációs szakaszba lépnek, és működnek a bevezetett intézkedéseik. Korábban a spanyol kormány több kritikát is kapott, hogy késlekedett a korlátozó rendelkezések életbe léptetésével.



Felhasznált források: CNN, Publico, Diaro Cardiz



Borítókép: Getty Images Hungary / Prisma by Dukas

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!