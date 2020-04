A hadihajók legénysége is csapdába kerülhet

A Diamond Princess nevű óceánjáró giccses neve valószínűleg örökre a koronavírushoz fog kapcsolódni, a japán hatóságok bénázásáról a fertőzés egyik korai gócpontjává váló hajóval hetekig szóltak a híradások, sőt sokan attól féltek, hogy emiatt fog elkezdődni a világjárvány. Bár valószínűleg nem emiatt lett ilyen súlyos a pandémia, úgy tűnik, még mostanra sem dolgoztak ki arra a helyzetre egyértelmű protokollt, hogy mi történik, ha egy több száz, vagy akár ezer utast szállító hajón felüti a fejét a vírus. A kikötések megtagadása miatt még mindig több óceánjáró nehéz helyzetbe került a fedélzeten kimutatott koronavírus-fertőzés miatt, de amerikai repülőgép-hordozókat is súlyosan érint a járvány.

Nem egy álomvakáció

Az elmúlt napokban több olyan, a Diamond Princesshez hasonló tengerjáró is benne volt a hírekben, amely nem köthetett ki a koronavírus miatt. Mindegyik ilyen hajó még azelőtt indult útnak, hogy a hajótársaságok leálltak volna az újabb túrák elindításával a járvány miatt. A legfigyelemreméltóbb közülük a Holland America Line hajótársaság tulajdonában lévő MS Zaandam volt, ami több mint két hét után köthetett csak ki, külön feltételekkel. A hajó március 7-én indult el Buenos Airesből, egy egy hónaposra tervezett, Chilét is érintő útra, amelynek végállomása Florida volt. Le kellett rövidítenie az útját, és jó ideig kérdéses volt, hogy Florida kormányzója megengedi-e, hogy kikössön a hajó.

A ZAANDAMON ugyanis NÉGY EMBER HALT MEG, 233 utas PRODUKÁLT INFLUENZA-SZERŰ TÜNETEKET, és közülük 9-nek pozítív lett a koronavírus tesztje.

Ráadásul több tünetmentes utast áttettek a hajótársaság egy másik, külön ezért odaküldött hajójára, az MS Rotterdamra, aminek a sorsa ugyancsak kérdéses volt egy ideig.

A CNBC által listázott kilenc várakozó hajó közül a Zaandam, a Rotterdam és a Coral Princess köthetett ki a floridai Fort Lauerdale-ben, de az utasok nem azonnal hagyhatták el a hajót. Egy nő, akinek a szülei a Rotterdamon utaztak, arról beszélt a héten a BBC-nek, hogy a hajótársaság biztosította őket az út elején, hogy minden óvintézkedést megtettek, ehhez képest a szülei a kifizetett gondtalan nyaralás helyett a kabinjukba zárva stresszeltek.

A Zaandam és a Rotterdam kikötését erősen ellenezte Ron DeSantis, Florida kormányzója, mondván, hogy a hajó utasait nem lehet csak úgy "odadobni" az államának, ahol amúgy is egyre több fertőzött van. Donald Trump elnök viszont nem értett egyet vele, és amellett foglalt állást, hogy az utasokat addig kell kiszállítani, amíg nem betegek. DeSantis egy ideig azt képviselte, hogy csak az amerikai állampolgársággal rendelkező utasokat fogadják, de végül erről is letett, és engedélyezte az összes egészségügyi átvilágításon átesett tünetmentes utasnak, hogy kiszálljon.

A Business Insider információi szerint a Rotterdamon lévő tünetmentes utasok már megkapták a felszólítást, hogy pakoljanak össze, és tegyék ki a szobájuk elé a csomagjaikat. A hajózási társaság elvileg már fertőtlenített buszokat is szerzett, hogy elszállítsa őket a reptérre, ahonnan mindenki hazamehet. A Zaandam utasai közül vasárnapra már többen a San Franciscó-i repülőtéren várták, hogy hazamehessenek. A hajóról 14 embert szállítottak kórházba, 26 utas és a személyzet egy része pedig a fedélzeten marad karanténban.

Egyébként nehogy azt higgyük, hogy csak a világ másik végén alakultak ki ehhez hasonló helyzetek: a Földközi-tengeren is van olyan turistahajó, amely bajba került. Az Eleftheriosz Venizelosz nevű hajó Törökországból tartott Spanyolországba, de a spanyol járványügyi helyzet miatt meg kellett szakítania útját, így kikötött Pireuszban március 22-én. A fedélzeten már több mint 100 ember szervezetében is kimutatták a vírust.

De mégis ki megy ilyenkor vakációzni?

Jogos a kérdés, hogy miért megy bárki ilyen hajóútra, miközben világjárvány van. Februárban, amikor a márciusra szóló utakat befizették (már ha nem előbb tették ezt), még nem volt mindenki számára világos, hogy a koronavírus világjárvánnyá nőheti ki magát. Egy február végi CNN travel cikkben még nyoma sem volt aggódásnak:

„Úgy gondolom, hogy rendkívül alacsony annak a kockázata, hogy valaki elkapja a koronavírust egy hajón”

– mondta Dr. John Lynch, aki fertőző betegségekre és utazási orvoslásra specializálódott a Washingtoni Orvostudományi Egyetemen. Mindezt arra hivatkozva mondta, hogy az esetek többsége akkor még Kínában volt. Hozzátette, hogy ő nem hezitálna ha valakinek épp hajókázni támadna kedve.

Csak egyetlen egy koronavírusos hajó van, és az a Diamond Princess

– nyugtatta olvasóit a Cruise Critic lap főszerkesztője is, aki maga is néhány héten belül vakációzni indult egy óceánjáróval.

Ilyen ajánlásokkal találkozott tehát az, aki februárban befizetett egy hajótúrára. Persze nem sokkal később változott a helyzet, de még akkor is sokan reménykedtek, és különben is: az ember nem szívesen mondja le az előre befizetett útját, főleg, ha a hajótársaság garanciát vállal a biztonságért. Sokan ünnepelni mennek egy ilyen hajóra, egy Business Insidernek nyilatkozó pár például az ötvenedik házassági évfordulójára vette magának az MS Rotterdamon való utazást. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete is csak március 11-én nyilvánította világjárvánnyá a koronavírust, addigra már napok óta kifutott az összes olyan hajó a kikötőből, amelyek később nehéz helyzetben találták magukat.

Nem mindenkinek kérdés viszont, hogy járvány idejére összezárja-e magát több száz, vagy ezer emberrel egy aránylag kis területen az óceánon: van akinek ez a munkája.

A haditengerészet sem ússza meg

„Nincs háború. A tengerészeknek nem kell meghalniuk. Ha most nem cselekszünk, akkor elmulasztunk gondoskodni a legértékesebb kincseinkről”

– ezekkel a szavakkal kért segítséget levelében a USS Theodore Roosevelt amerikai repülőgép-hordozó kapitánya a haditengerészet vezetőségétől, akik nem engedték kikötni a hadihajót, amelyen elkezdett terjedni a koronavírus. A kapitány kiszivárgott levelét a San Francisco Chronicle hozta le először.

A USS Theodore Roosevelten 4800 fő szolgál, férfiak és nők egyaránt. Közülük több mint hetvenen már bizonyítottan koronavírusosak voltak, amit több védelmi minisztériumi tisztségviselő is megerősített a CNN-nek. A betegség március vége felé jelent meg három embernél, és bő egy hét alatt nagyon gyorsan elterjedt. Egy olyan zárt terület, mint például egy hajó, gyakorlatilag melegágya a COVID-19-nek.

Ezek után több mint szükséges intézkedés lett volna, hogy Guam szigete mellett a repülőgép-hordozó egy részét kiürítsék. Ha az egészséges tengerészeket nem különítik el megfelelően a fertőzöttektől, a vírus nagyon gyorsan terjed, és néhány héten belül akár az egész legénységet is megfertőzheti. Márpedig még a legnagyobb hadihajókon sincsen olyan orvosi kapacitás, hogy mindenkit ellássanak, de ha túl későn kötnek ki, az is gond, hiszen egyik kikötővárosnak se hiányzik hirtelen több ezer koronavírusos beteg.

Ezért írt a feletteseinek levelet a hajó kapitánya, Bratt Crozier, hogy engedjék meg, hogy a hajó kikössön, a legénység egészséges része pedig távozhasson. Azt is kifejtette, hogy ha nem mentik ki a hajóról az ott szolgálókat, az jócskán alááshatja majd a katonák Haditengerészetbe vetett bizalmát is. Az aggódása nem volt indokolatlan:

egy hét alatt a fedélzeten lévő fertőzöttek száma 3-ról 70-re emelkedett.

Mark Esper védelmi miniszter CBS-nek adott keddi nyilatkozata szerint viszont még nem tartottak ott, hogy evakuálni kelljen a Rooseveltet, ezen kívül a hajó megkapta a szükséges egészségügyi személyzetet és ellátmányt ahhoz, hogy kezelni tudják a helyzetet. Ugyanakkor nem a Roosevelt az egyetlen repülőgép-hordozó a flottában, ahol felütötte a fejét a vírus: a USS Ronald Reaganen is vannak már fertőzöttek, és a keddi adatok szerint az amerikai fegyveres erőkön belül összesen már több mint hétszáz fertőzött és egy halálos áldozat volt.

Hogy mennyire nem vették komolyan a Roosevelt kapitányának segélykérését, jól illusztrálja, hogy az Amerikai Egyesített Vezérkar egyik műveleti alelnöke szerint a legénység még 70 fertőzöttel is képes rá, hogy a küldetését teljesítse.

Három nappal később, csütörtökön már majdnem 100 fertőzött volt a Roosevelten, így a vezérkar is belátta, hogy muszáj elkezdeni a kiürítést, hogy a még egészséges tengerészek ne kapják el a vírust. Bár a korábbi nyilatkozatok szerint erre nem volt kapacitás, sikerült a legénység egy részét Guamon elhelyezni.

A CNN információi szerint a Roosevelt kapitányát felfüggesztették, mert lehetséges, hogy ő maga szivárogtatta ki a vezérkarnak írt segélykérését. A Haditengerészet egyik megbízott titkára, Thomas Modly egyenesen hülyének nevezte Crozier kapitányt, a hajó legénysége előtt. Egy Quartz-nak nyilatkozó hadijogász szerint Crozier nem szegte meg a törvényt, nem hágott át szabályt sem, csupán a protokollt. Ettől függetlenül valószínű, hogy tönkretette saját karrierjét, még akkor is, ha az egész legénység hálás neki amiért kiharcolta, hogy kiürítsék a hajót. És nem is csak a legénység: 17 állam szenátora kérvényezte, hogy vizsgálják felül Crozier felfüggesztését, ezen kívül pedig több mint százezer ember aláírta már azt a petíciót, amelyben azt kérték, helyezzék vissza a szolgálatba. A New York Times arról is írt, hogy Croziernek pozitív lett a koronavírus tesztje, és már azelőtt voltak tünetei, hogy felfüggesztették volna, ám mindez még nem nyert megerősítést.

A terv szerint ezer tengerész marad a hajón, hogy tovább üzemeltessék, ugyanennyien vannak karanténban, és az elkövetkezendő néhány napban még 2700 főt terveznek evakuálni, de így sem oldódik meg a probléma: egy CNN-nek névtelenül nyilatkozó tengerészgyalogos szerint több mint 150 társával együtt egy iskolai tornaterem lett a szállásuk, ráadásul többen lázasak voltak. Nekik később pozitív lett a koronavírus tesztjük, de több olyan tengerésznek is, akiknek nem voltak tüneteik.

Nem az a kérdés, hogy a jelenlegi körülmények között megfertőződik-e más, hanem, hogy mikorra fertőződik meg.

– mondta a nyilatkozó.

Járvány ellen is jók a hajók

A hajók azonban nem csak a vírus melegágyaként tudnak működni, hanem pont, hogy segíteni tudnak a járvány legyőzésében: két, korábban olajszállító tartályhajóként funkcionáló hajó is beszállt a vírus elleni küzdelembe, mint úszó kórház. Az amerikai haditengerészet a világ legnagyobb kórházhajóját, a USNS Comfortot küldte New Yorkhoz, hogy segítsék az ottani betegek ellátását. A 70 ezer tonnás monstrumon 1000 ágy van, és 12 műtővel rendelkezik, ami egy nagyobb kórháznak felel meg. A USNS Comfort a nem fertőzött betegek ellátóhelye lesz, vagyis a városi kórházakat fogja legalább minimálisan tehermentesíteni.

History in the making: #USNSMercy arrives at the Port of Los Angeles. pic.twitter.com/0Kx5uReSvB — Port of Los Angeles (@PortofLA) March 27, 2020

A másik hajót, a USNS Mercyt Los Angeles kapta meg. Ez a kórházhajó is a nem koronavírusos esetek számára lesz fenntartva. A Mercy fogadtatása egyébként nem volt felhőtlen: csütörtökön egy mozdonyvezető szándékosan neki akart hajtani egy vonattal, mert nem hitte el, hogy a hatóságok tényleg a járvány megfékezésére küldték oda a hajót. Az akció szerencsére nem sikerült, a mozdonyvezető ellen viszont vádat emeltek. Tévképzete viszont rámutatott egy valós problémára:

eddig egyik hajó sem kezelt húsznál több beteget.

A New York Times szerint hiába kötött ki a Comfort hétfőn, azóta csak 20 embert látott el, a Mercy pedig csak 15-öt. A haditengerészet ugyanis számos betegség kezelését megtagadja, nehogy a fedélzetre kerüljön a vírus. A mentők sem szállíthatnak oda senkit, amíg a páciens át nem esett egy kórházi felmérésen, amely bizonyítja, hogy nem fertőződött meg a koronavírussal.

Ha őszinte akarok lenni, akkor ez az egész egy vicc.

– mondta Michael Dowling, New York legnagyobb kórházának főigazgatója. A kórházában jelenleg 2800 koronavírusos beteget ápolnak, akiknek a negyede intenzíven van. A létesítményt „darabokra kellett szedni”, és még az előcsarnokokat és konferenciatermeket is kórházi osztályokká alakították. A városban ráadásul lecsökkent a nem koronavírusos esetek száma, mert a kijárási korlátozások miatt kevesebb az autóbaleset és lövöldözés. Dowling és más kórházigazgatók szerint olyan városban, ahol több tízezer igazoltan fertőzött ember van, nem érdemes szelektálni.

Ezzel együtt a New York-iaknak meg kell érteniük, hogy a USNS Comfort nem járványok kezelésére lett felépítve, és a hajón szolgáló orvosok harctéri sérültek kezeléséhez szoktak. És ahogy a fenti történetek mutatják, nagyon nincs jó vége annak, ha egy hajón elkezd terjedni a vírus. Ettől függetlenül nincs kizárva, hogy a kórházhajó elkezdi fogadni a fertőzötteket is. A Comfort kapitánya erről úgy nyilatkozott:

„Ha a küldetésünk megváltozik, mindent megteszünk, hogy megfeleljünk neki.”

(Borítókép: Két óceánjáró horgonyoz a koronavírus járvány miatt lezárt floridai Miami Beach partjainál 2020. március 31-én. Fotó: MTI/AP/Wilfredo Lee)

