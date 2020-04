Dánia és Norvégia enyhítene a korlátozásokon

Dánia

Fokozatosan lazítani kívánja koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására hozott korlátozó intézkedéseket a dán kormány, miután Csehország és Ausztria is így döntött, írja az MTI. Egy első lépésben újranyitnák április 15-től a bölcsődéket, óvodákat és az általános iskolák alsó hat tagozatát – közölte Mette Frederiksen dán miniszterelnök. Úgy fogalmazott, hogy „ez a nyitás egy első, óvatos fázisa lenne”, de arról egyelőre nincs szó, hogy az élet visszatér a régi kerékvágásba.

Dániában viszonylag korán szigorú intézkedésekkel reagáltak a járványra, március 14-én lezárták az ország határait. Bezáratták többek között az iskolákat, az óvodákat, az éttermeket, a kávézókat és a szabadidőközpontokat. Megtiltották, hogy tíznél többen gyülekezzenek a köztereken. A Reuters beszámolója szerint a bárok, éttermek, éjszakai klubok, bevásárlóközpontok, fodrászok és masszázsszalonok továbbra is zárva maradnak, és tíznél több ember gyülekezése is tilos marad.

Dániában a regisztrált fertőzöttek száma 5071, eddig 203 ember halt meg a járványban, és 1491-en gyógyultak meg.

Norvégia

Norvégia is enyhítene néhány, a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozáson – jelentette be Erna Solberg miniszterelnök kedden. „Sikerült együtt úrrá lennünk a vírus fölött, ezért most már lépésről lépésre megnyithatjuk a társadalmat – mondta Solberg. A tervek szerint április 27-ig kinyitnának az óvodák, 27-től pedig az általános iskolák alsó tagozatai is.

A miniszterelnök hozzátette, hogy aki teheti, az továbbra is home office-ban dolgozzon, és a norvégoknak még hosszú ideig együtt kell élniük a korlátozó intézkedésekkel. Bent Höie norvég egészségügyi miniszter szerint az országban ugyan úrrá lettek a víruson, de nem tanácsolja a korlátozások idő előtti feloldását. A norvég kormány szerdán határoz a jelenleg április közepéig érvényben lévő korlátozások lehetséges meghosszabbításáról.

Norvégia az elsők közt hozott korlátozó intézkedéseket a koronavírus terjedésének lassítása érdekében. Bezártak az iskolák és óvodák, számos vállalat függesztette fel a termelést, korlátozták az emberek mozgásszabadságát. Ennek hatására azonban százezrek váltak munkanélkülivé. A norvég munkaügyi hivatal tájékoztatása szerint történelmi csúcsra, 15,4 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta április első hetében.

Norvégiában jelenleg 5866 fertőzöttet tartanak nyilván, 88 ember halt meg eddig a járványban.

Svédország

Svédország más utat választott a járvány kezelésében, mint Norvégia vagy Dánia. Itt a kormány éppen szélesebb felhatalmazást szeretne kapni három hónapra szólóan, hogy a koronavírus-járvány terjedése ellen parlamenti jóváhagyás nélkül joga legyen egyebek közt lezárni repülőtereket, vasúti pályaudvarokat.

Svédországban eddig ugyanis alig hoztak korlátozó intézkedéseket: a felsőoktatásban áttértek a táv módra, lezárták az idősotthonokat a látogatók elől, és tilosak az ötven főnél népesebb összejövetelek, viszont az általános és középiskolák nyitva vannak, akárcsak a vendéglők vagy az edzőtermek, pedig már 591-en meghaltak a járvány miatt, és a fertőzöttek száma 7600 felett jár a skandináv országban.

