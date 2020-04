Temesvár: a tíz újszülöttből csak ötnél lett pozitív a második teszt is

-

Kedden írtuk meg, hogy a temesvári kórházban 49 újszülöttet és édesanyjukat szűrték le koronavírus-fertőzöttségre, a teszt 10 gyermeknél igazolta a pozitivitást. Nelu Tataru egészségügyi miniszter ezután közölte, hogy ismét tesztelni kell az újszülötteket. Ez azóta meg is történt, és a Maszol híre szerint a második mintavétel tíz helyett csak öt csecsemőnél igazolta a koronavírus-fertőzést. Az érintett újszülöttek mindegyike a környező megyékből származik. A tesztet egy másik laboratóriumban végezték, az egészségügyi miniszter szerint pedig „egy esetleges hiba amiatt is becsúszhatott, hogy a páciensek néhány naposak voltak", írja a lap, és megjegyezte, a tévedés valószínűségét az is növeli, hogy a koronavírus-fertőzés által erősen sújtott országokban nem jellemzőek az ilyen korú betegek.

Ugyancsak a Maszol közölte kedden késő este, hogy meghalt az első egészségügyi dolgozó Romániában a koronavírus miatt: egy 59 éves suceavai mentős vesztette életét. Nelu Tataru egészségügyi miniszter közlése szerint a mentősnél március 24-én jelentkeztek a tünetek, tesztje március 30-án lett pozitív. Otthonában, április 7-én hunyt el, a román egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint ugyanis a férfi nem volt hajlandó kórházba vonulni. Ő a koronavírus 198. halálos áldozata az országban. Eddig 699 egészségügyi dolgozónál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Romániában. Romániában a fertőzöttek 13 százalékát teszik ki az egészségügyi dolgozók (ott 357 orvos, nővér, ápoló kapta el a fertőzést), míg Moldovában minden ötödik koronavírus-fertőzött egészségügyi dolgozó.

Az országban szerdára túllépte a 200-at a betegség halálos áldozatainak száma, 203-an haltak bele eddig.